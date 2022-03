Cómo funciona el Switchblade, el “dron kamikaze” que Estados Unidos enviará a Ucrania para combatir a las tropas rusas

El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer un nuevo envío de armas para asistir a Ucrania ante la invasión de las tropas rusas que se desarrolla desde el 24 de febrero. Entre los numerosos recursos que la administración de Joe Biden pondrá a disposición de su par, Volodymyr Zelensky, se destaca un dispositivo conocido como Switchblade o “dron kamikaze”, capaz de alcanzar objetivos distantes para luego autodestruirse.

El vehículo aéreo no tripulado es producido por la empresa AeroVironment Inc y empleado por las fuerzas especiales estadounidenses desde 2010, cuando se enviaron unidades en secreto a Afganistán para su uso contra los talibanes. Su largo no supera los 61 centímetros y pesa alrededor de 2,7 kilogramos, por lo que es fácilmente transportable en una mochila.

Así son los drones que EE.UU. enviará a Ucrania @aerovironmentinc

El Switchblade consta de un tubo de lanzamiento del que sale el “dron kamikaze”, el cual puede permanecer varios minutos en el aire para luego “zambullirse” en un blanco localizado a larga distancia y explotar. En la sitio web del fabricante se mencionan dos modelos: el Switchblade 300 y el 600. Mientras que el primero tiene una autonomía de vuelo de 15 minutos y un alcance de 10 kilómetros, el segundo puede mantenerse en el aire durante 40 minutos y cuadruplicar dicho rango.

Una vez lanzado, el dispositivo transmite imágenes precisas del área circundante que lo guían hasta impactar contra su objetivo, ya sea un refugio antitanque, un vehículo ligero o se encuentre este en una trinchera. “Les proporciona a los operadores enlaces descendentes de video en tiempo real para una vista centralizada de la operación”, explica AeroVironment.

Al anunciar el envío de armamento a las tropas de Zelensky, Biden afirmó que el nuevo paquete demuestra el “compromiso de EE.UU. de brindar sus sistemas más avanzados a Ucrania”. Pero a pesar de su tecnología de punta, el precio del Switchblade es relativamente bajo en comparación con otros sistemas. Cada unidad tiene un costo de US$6000, según informó Bloomberg.

El Switchblade consta de un tubo de lanzamiento del que sale el “dron kamikaze” @aerovironmentinc

De momento, las fuerzas ucranianas ya cuentan con una flota de drones de fabricación turca que arrojan armas guiadas con precisión. Un alto funcionario del Pentágono dijo esta semana que el país estuvo usando esos drones de manera efectiva y todavía cuenta con la gran mayoría de su inventario.

Además de los 100 Switchblade que EE.UU. le enviará a Zelensky, el paquete de asistencia por US$800 millones incluye diversos sistemas de defensa antiaérea requeridos con urgencia para defender a las zonas urbanas. Comprende 800 sistemas antiaéreos Stinger; 2000 misiles Javelin tierra-aire; 1000 armas ligeras antiblindaje; 6000 armas portátiles antitanque AT-4; 100 lanzagranadas; 5000 fusiles, 1000 pistolas, 400 ametralladoras y 400 escopetas; más de 20 millones de municiones para armas cortas, lanzagranadas y morteros; y 25.000 juegos de cascos y chalecos antibalas.