Cómo la Iglesia Ortodoxa se convirtió en una herramienta clave de Moscú en África

La Iglesia Ortodoxa Rusa se abre camino en África, un continente donde Moscú tiende lazos como nunca en todos los terrenos desde la antigua Unión Soviética, cuando pregonaba las bondades del sistema comunista. Solo que ahora el viejo ateísmo marxista quedó en el olvido en favor de una religión militante que crece al calor del poder.

Con la creación en 2021 del Exarcado de África, una diócesis bajo su dependencia, la Iglesia Ortodoxa Rusa se lanzó a una carrera proselitista en la que suma cerca de 350 parroquias en 36 países. Todas responden a la casa matriz de la lejana metrópoli, del otro lado del mundo.

Camerún le concedió en enero a la Iglesia Ortodoxa Rusa el permiso para funcionar en el país, el último hito de una entidad que viene hilvanando triunfos. Y avanza a expensas del Patriarcado de Alejandría, que solía conducir a los ortodoxos africanos y resiente la competencia de este nuevo jugador, mejor financiado, en la conquista de las almas.

Vladimir Putin se saluda con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill (Archivo) Gavriil Grigorov� - POOL�

Dos meses antes, en noviembre de 2025, los ortodoxos rusos comenzaron la construcción de su primera iglesia en Nigeria, la nación más poblada de África y la sexta del mundo. Los rusos estaban en Nigeria desde 2022, cuando varios clérigos del Patriarcado de Alejandría se cambiaron de bando y pusieron sus parroquias a disposición. Pero será su primer templo levantado desde los cimientos en el gigante africano.

“El Exarcado (de África) ha construido una red cada vez mayor de parroquias y misiones en más de 30 países, incluidos Egipto, Nigeria, Kenia, Tanzania, Camerún y Sudáfrica, a medida que Rusia aumenta su presencia diplomática y económica en el continente”, celebró el medio estatal ruso RT al comentar la construcción de la nueva iglesia.

La noticia entremezclaba la expansión religiosa con la diplomacia y la economía, festejando el cóctel de intereses que avanzan hombro con hombro en el continente africano. Los analistas occidentales sostienen que la lucha por el corazón de los africanos que libra la Iglesia rusa, en realidad, está más orientada a los dictados de Putin que al mensaje de Jesús.

La Basílica de San Basilio, en la Plaza Roja de Moscú Shutterstock

“Vale considerar los compromisos de la Iglesia Ortodoxa Rusa en África desde el contexto más amplio de la relación entre Vladimir Putin y la Iglesia. En un esfuerzo por ganar legitimidad y credibilidad dentro de la sociedad rusa tradicional, Putin invirtió política y financieramente en el patrocinio de la Iglesia. A su vez, la Iglesia ha validado a Putin y sus políticas”, dijo a LA NACION el analista político Joseph Siegle, investigador asociado senior en el Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Universidad de Maryland.

“Este apoyo mutuo se ha traducido en cooperación a nivel internacional. Esto incluye el intento de la Iglesia de expandir su influencia en África, un objetivo clave de la validación geoestratégica rusa. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha trabajado en estrecha colaboración con instituciones diplomáticas y culturales rusas oficiales, como las Casas de Rusia. Las embajadas rusas también prestan apoyo a la Iglesia en África", añadió.

El Año Cero de la aventura

El desembarco ruso en suelo africano, el Año Cero de la buena nueva, tiene una fecha precisa. Fue en la cumbre Rusia-África de 2019, en la ciudad rusa de Sochi, a orillas del Mar Negro, bajo la égida de Putin y con 43 jefes de Estado. Según comentó la Cancillería rusa acerca de este evento fundante, creador, la cumbre propuso “desarrollar la interacción, intensificar y fomentar la cooperación ruso-africana tanto a nivel bilateral, como multilateral”.

De esa cumbre surgieron acuerdos de cooperación estratégica, militar y económica. Los paramilitares del Grupo Wagner, financiados por el Estado ruso, ya estaban activos desde 2017. Luego entró la Iglesia como estandarte del poder blando de Moscú, cimentando la influencia de Rusia, lavando su imagen, y echando un manto de piedad sobre sus pecados. Sobre todo, el pecado de la invasión a Ucrania, que se presentó según la narrativa del Kremlin. Alguien debe recordar el mensaje de que Ucrania no es un país de verdad, que los rusos son los buenos, y que el presidente Volodimir Zelensky es un líder nazifascista que merece el Infierno.

Vladimir Putin saluda al Rey Mswati III de Esuatini y a su esposa en la primera cumbre Rusia-África, en 2019 Mikhail Svetlov - Getty Images Europe

“La dimensión religiosa de la política rusa en África es otra herramienta de influencia, junto con la diplomacia, los contratos de armas y seguridad, los proyectos económicos, los medios de comunicación y la llamada actividad ‘humanitaria’. La Iglesia proporciona algo que los funcionarios estatales no pueden ofrecer, una red de base activa: parroquias, sacerdotes, obras de caridad, educación y eventos comunitarios. Rusia accede así a la gente común, a los líderes locales y a sectores de las élites nacionales", dijo a LA NACION la politóloga Olena Snigyr.

“Es un ‘poder blando’ porque la influencia no se ejerce a través de tanques, sino a través de la confianza, los argumentos morales y los ‘valores’. También es importante que dentro de Rusia la Iglesia esté estrechamente vinculada al Estado: apoya abiertamente la guerra, colabora con el Ejército a través de capellanes militares y, a menudo, presenta la guerra como una misión histórica ​​o moral", sostuvo Snigyr, investigadora del Centro de Investigación Global Delphi y becaria Jean Monnet del Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados del Instituto Universitario Europeo.

Junto a la construcción de iglesias y obras de educación y caridad, subrayan los expertos en política africana, la Iglesia Ortodoxa Rusa machaca sobre los “valores tradicionales”, el “neocolonialismo liberal” y la “dignidad anticolonial”. Son mensajes que difunden desde los más altos dignatarios hasta los párrocos más modestos, una suerte de breviario de la catequesis rusa.

Vladimir Putin se ve en la pantalla de un celular mientras ofrece una declaración en la segunda cumbre Rusia-África Pavel Bednyakov - Pool Sputnik Kremlin

En la segunda cumbre Rusia–África, el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, dijo que sus países estaban unidos “por la adhesión a los valores tradicionales, la visión conservadora de la naturaleza humana, el rechazo de la ideología de la permisividad y el consumo excesivo”.

Putin no podía quedarse atrás y dio un mensaje similar, solo que en vez de la naturaleza humana se refirió a la naturaleza política. “Los valores tradicionales forman la base de nuestra identidad, nuestra existencia y nuestra soberanía. Sin duda, esto es lo que subyace a nuestra condición de Estado", subrayó en su discurso.

Dios y el César

Los sacerdotes africanos saben que no está del todo claro si responden a Dios o responden al César. Por las dudas hablan bien del César. “Rusia está haciendo una contribución significativa a la seguridad del país. La misión de la Iglesia es proclamar la verdad y defender lo correcto y coherente”, dijo Serge Voyemawa, párroco de la Iglesia San Andrés, en la República Centroafricana, a la agencia rusa African Initiative.

Esta agencia de noticias también forma parte del ecosistema de intereses de Moscú. El diario francés Le Monde la definió en su momento como “la nueva cabeza de puente de la propaganda rusa en África”. En su sitio web, dice ser una “agencia de prensa rusa sobre los acontecimientos en el continente africano”, con una orientación a “la herencia neocolonial contra la que los países africanos luchan desde hace décadas”.

También en la República Centroafricana se dio un ejemplo de cómo concuerdan los distintos poderes rusos, duros y blandos, actuando en sintonía. En 2024 se estrenó la película de acción Touriste, una trama bélica realizada por el Grupo Wagner que tuvo un avant–premier multitudinario, con miles de personas convocadas en un estadio abierto para verla en pantalla gigante.

Llegados para dar instrucción a las fuerzas locales, los valientes soldados rusos salvan al país de las sanguinarias fuerzas rebeldes, que cuentan con apoyo de las potencias europeas. También está subrayada la presunta traición de la Iglesia Católica, con escenas donde curas católicos protegen a combatientes rebeldes, todos confabulados contra el pueblo.

Pero la vida real es otra cosa. No solo se reportaron atrocidades de los combatientes rusos, sino que son los africanos los que ahora van a pelear por ellos. “Mientras tanto, hay informes de que algunos elementos de la Iglesia Ortodoxa Rusa en África han estado facilitando el creciente esfuerzo de Rusia para reclutar hombres africanos para la guerra en Ucrania. Esto incluye la contratación de nacionales de Burundi, Kenia, Camerún, Madagascar y Uganda”, dijo Siegle.

Detrás de la promoción del gobierno ruso como el más solidario del mundo, como el más espiritual, enfrentado a la nebulosa occidental de lujuria y avaricia, queda la certeza de una relación que aspira a fortalecerse. Siempre con la mirada puesta en el horizonte del sagrado Kremlin, a la distancia. Dios está en todas partes, pero atiende en Moscú.