Cómo opera el grupo terrorista que reivindicó el ataque en Londres y apunta contra objetivos judíos en Europa

LONDRES.– El primer ministro británico, Keir Starmer, lanzó una acusación directa contra el régimen de Irán, al que responsabilizó de un plan sistemático para dañar a los judíos británicos. La denuncia ocurrió pocas horas después de un violento ataque antisemita en Londres que culminó con dos personas heridas.

El mandatario británico enfatizó la necesidad de obtener poderes de seguridad más robustos para neutralizar la amenaza maligna que representan Estados extranjeros con intenciones hostiles hacia la población civil en suelo británico.

El incidente que desencadenó esta crisis política tuvo lugar en el barrio de Golders Green, una zona clave para la comunidad judía en el norte de la capital. Allí, dos hombres de 76 y 34 años sufrieron heridas tras un ataque con arma blanca.

Forenses revisan la zona donde dos personas fueron apuñaladas en el vecindario de Golders Green Kin Cheung - AP

La policía metropolitana calificó la agresión como un acto de terrorismo y detuvo a un hombre de 45 años. El sospechoso, un ciudadano británico nacido en Somalia, cuenta con un historial de problemas psicológicos y episodios de violencia previa.

En 2020, esta persona fue objeto de un reporte al programa oficial de prevención del extremismo, aunque el caso terminó archivado ese mismo año.

Amenaza severa

Como respuesta inmediata, el Ministerio del Interior del Reino Unido resolvió elevar el nivel de amenaza de terrorismo de la categoría “sustancial” a la de “severo”. Esta calificación se sitúa como el segundo escalón más alto en la escala oficial e indica que un atentado es altamente probable.

La decisión técnica de las agencias de inteligencia surge tras la aparición del grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI), una organización con supuestos vínculos con las autoridades de Teherán.

Dos personas fueron apuñaladas en Golders Green, un barrio del noroeste de Londres con una importante comunidad judía Captura de Pantalla

Este grupo se atribuyó la autoría de diversos ataques contra objetivos judíos tanto en el Reino Unido como en el resto del continente europeo.

La presión sobre el Poder Ejecutivo creció durante la jornada del jueves. Durante una visita al lugar del ataque en Golders Green, el primer ministro Starmer recibió abucheos y críticas por parte de residentes locales que consideran insuficientes las medidas de protección actuales. En sintonía con este reclamo, el Gran Rabino Ephraim Mirvis manifestó que las palabras de condena ya no alcanzan.

“The time has come for the silent majority to raise their voices!” pic.twitter.com/KitAUMop5M — Chief Rabbi Sir Ephraim Mirvis (@chiefrabbi) April 29, 2026

El líder religioso exigió a las autoridades la implementación de medidas concretas y efectivas. Frente a este panorama, el gobierno anunció una partida presupuestaria de 25 millones de libras adicionales para blindar la seguridad de la comunidad.

Analistas de seguridad y expertos en contraterrorismo vinculan estas acciones con un modelo de guerra híbrida que busca desestabilizar a los países occidentales. Esta táctica utiliza métodos de bajo costo y poca sofisticación tecnológica, como incendios de vehículos o ataques individuales, para generar un profundo miedo psicológico.

Policías en Golders Green, una zona predominantemente judía en el noroeste de Londres Jamie Lashmar - PA

Según los informes, el grupo HAYI funciona como una herramienta de guerra asimétrica. El objetivo central de estos ataques es provocar una reacción emocional y social sin que el Estado instigador deba afrontar una escalada militar directa.

Un elemento preocupante en la investigación es la modalidad de reclutamiento de los ejecutores. Las autoridades detectaron que muchos de los responsables son jóvenes sin vínculos con causas extremistas que actúan como “carne de cañón”.

Estos individuos son contactados a través de redes sociales como Snapchat o Telegram, donde reciben promesas de dinero rápido a cambio de cometer actos vandálicos o violentos. Los especialistas definen este fenómeno como “violencia como servicio”. Los ideólogos de estos ataques utilizan a terceros descartables para asegurar su propia negación plausible ante los tribunales internacionales.

Ambulancias de un servicio de emergencias judío fueron incendiadas en Londres

La magnitud de esta red de sabotaje traspasa las fronteras británicas. En ciudades como Amberes, la policía detuvo a adolescentes por incendiar autos en distritos judíos, actos que luego fueron difundidos en videos en línea por el grupo HAYI.

Otros incidentes incluyen explosiones cerca de sinagogas y escuelas judías en los Países Bajos y Bélgica. Los investigadores sostienen que estas maniobras están calibradas para erosionar la confianza en las instituciones y saturar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad locales, que se ven obligadas a movilizar activos de inteligencia de manera permanente.

En el Reino Unido, la cifra de detenidos por estos actos asciende a 28 personas. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, confirmó que el gobierno trabaja en una nueva legislación para combatir a las organizaciones criminales que operan en nombre de otros Estados, con el fin de agilizar los procesos judiciales contra los proxies de potencias extranjeras.

El director general del MI5, Ken McCallum, advirtió previamente sobre el auge de la agresión transnacional iraní.

La policía bloquea una calle en Londres, el lunes 23 de marzo de 2026 tras un aparente ataque incendiario contra cuatro vehículos de un servicio judío de ambulancias, Hatzola Northwest, en Londres. (AP Foto/Alberto Pezzali) Alberto Pezzali - AP

El servicio de inteligencia interno británico detectó un cambio en la estrategia de Teherán, que ahora apuesta por el uso de redes criminales locales para llevar a cabo sus objetivos en suelo europeo.

Esta evolución en el conflicto implica que los atacantes no son terroristas entrenados, sino ciudadanos comunes contratados para actos específicos de intimidación y violencia. Esta fragmentación de la amenaza hace que su seguimiento sea extremadamente complejo para los analistas de seguridad.

Agencia AFP y diario The New York Times