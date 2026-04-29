Apuñalan a dos hombres en un barrio judío de Londres y detienen a un sospechoso por intento de asesinato

LONDRES.– Dos personas fueron apuñaladas este miércoles en Golders Green, un barrio del noroeste de Londres con una importante comunidad judía, en un episodio que las autoridades investigan como un ataque antisemita. Un hombre de 45 años fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato.

El hecho ocurrió por la mañana, cuando, según la organización de seguridad comunitaria Shomrim, un individuo fue visto “corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a miembros judíos del público”. Integrantes de esa organización lograron retener al sospechoso hasta la llegada de la policía, que lo redujo con una pistola eléctrica y procedió a arrestarlo.

Un agente de policía conversa con dos chicos en el lugar donde dos personas fueron apuñaladas el 29 de abril de 2026 en un barrio de Londres, Inglaterra Lucy North - PA

La Policía Metropolitana informó que las víctimas —un hombre de unos 30 años y otro de alrededor de 70— fueron trasladadas a hospitales y se encuentran en condición estable. También indicó que el agresor intentó apuñalar a agentes, aunque ninguno resultó herido.

La investigación quedó en manos de la unidad antiterrorista, si bien por el momento el caso no ha sido formalmente calificado como terrorismo.

Residentes locales observan desde fuera de un área acordonada en el barrio de Golders Green, al norte de London, Inglaterra, el 29 de abril de 2026 JUSTIN TALLIS - AFP

El ataque desató una rápida condena política en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la comunidad judía en el Reino Unido. El primer ministro, Keir Starmer, afirmó que “los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Gran Bretaña” y expresó su “preocupación” ante el Parlamento, donde confirmó que la investigación sigue en curso.

The antisemitic attack in Golders Green is utterly appalling.



Attacks on our Jewish community are attacks on Britain.



Thank you to Shomrim, Hatzola and the police for acting swiftly. Those responsible will be brought to justice. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 29, 2026

En la misma línea, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, advirtió que “la comunidad judía de Londres ha sido el objetivo de una serie de impactantes ataques antisemitas” y subrayó que “no debe haber absolutamente ningún lugar para el antisemitismo en la sociedad”.

There has been an appalling attack on two Jewish Londoners in Golders Green. The police have made an arrest and I’d like to thank all the emergency services and heroic volunteers from @Hatzola @ShomrimLondon in the area for their swift response to this horrific incident.



I’m… — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) April 29, 2026

El episodio se produce tras una seguidilla de ataques incendiarios contra sitios vinculados a la comunidad judía en las últimas semanas, incluida una sinagoga y ambulancias de una organización benéfica en Golders Green, así como otro templo a pocos kilómetros. Si bien no se registraron víctimas fatales en esos hechos, sí generaron alarma entre los residentes. La policía informó que ya hay al menos 25 detenidos en relación con esa ola de ataques.

Agentes de policía trabajan en el barrio de Golders Green, al norte de London, Inglaterra, el 29 de abril de 2026 JUSTIN TALLIS - AFP

Las motivaciones detrás de estos incidentes aún no están claras. Sin embargo, las autoridades analizan la posible vinculación con una reivindicación atribuida a un grupo proiraní denominado Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Hayi). En paralelo, se reforzó la presencia policial en la zona.

Golders Green es uno de los principales centros de la vida judía en Londres, con restaurantes kosher, escuelas y numerosas sinagogas, además de comunidades asiáticas y de Medio Oriente. En todo el Reino Unido, la población judía ronda las 300.000 personas.

En este contexto, el gran rabino de Gran Bretaña advirtió recientemente sobre una “campaña de violencia e intimidación” contra los judíos del país. Según el Community Security Trust, los incidentes antisemitas aumentaron de manera sostenida desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza: se registraron 3700 casos en 2025, frente a 1662 en 2022.

Residentes locales pasan junto a un área acordonada mientras la policía investiga en el barrio de Golders Green, en London, Inglaterra, el 29 de abril de 2026 JUSTIN TALLIS - AFP

Uno de los episodios más graves ocurrió en octubre de 2025, cuando un atacante arrolló con su auto a personas congregadas frente a una sinagoga en Manchester durante Yom Kippur y apuñaló a una persona hasta matarla. Otra murió en medio de la intervención policial.

Agencias AP y AFP