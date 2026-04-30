El ataque terrorista en Londres refuerza la alerta en la comunidad judía británica por el aumento del antisemitismo

LONDRES.- La conmoción es total en Londres desde que dos hombres de la comunidad judía fueron apuñalados en el norte de Londres. Uno de ellos, un hombre de 76 años, se acomodaba la kipá en una parada de colectivo cuando fue sorprendido y acuchillado en el cuello. El sospechoso fue arrestado en el acto, un somalí de 45 años que llegó a Inglaterra en los años 90, con antecedentes de violencia y problemas de salud mental.

El jueves se multiplicaron las protestas en Golders Green, el lugar del ataque, que es uno de los epicentros de la comunidad judía británica, para reclamar al primer ministro Keir Starmer, cuya esposa es judía, más medidas de seguridad.

“La ​gente está muy ⁠preocupada, tiene miedo, ⁠se siente incómoda al caminar por la calle y, obviamente, culpa al gobierno por no hacer nada al respecto”, dijo uno de los ​hombres apuñalados, Shilome Rand, a ITV News.

El momento en el que detienen al atacante en Golders Green Captura de Pantalla

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, prometió abordar la “emergencia” del antisemitismo, un día después de que la cancillería de Israel declarara que “el gobierno de Gran Bretaña ya no puede afirmar que esto está bajo control.”

Un fenómeno en expansión desde el 7 de octubre

El del miércoles fue apenas el último de varios casos de antisemitismo desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó la guerra en Gaza en represalia por los atentados terroristas de Hamas. En Londres, el mensaje de “Free Palestine” se hace visible en cada calle, sea en forma de bandera, estampado en una remera o en un cartel.

En muchos casos, la comunidad judía entiende que las opiniones sobre el accionar militar del gobierno israelí son utilizadas para ocultar un antisemitismo puro que poco tiene que ver con la guerra o la situación en Gaza.

Manifestantes sostienen carteles cerca del lugar donde dos personas fueron apuñaladas en el barrio de Golders Green, en Londres, una zona con amplia comunidad judía Alastair Grant - AP

“El mensaje se presenta bajo una protesta presuntamente legítima, mientras al mismo tiempo cruza la línea de responsabilizar colectivamente a la comunidad judía británica por un conflicto que está sucediendo a miles de kilómetros”, comunicó a LA NACION un portavoz del Community Security Trust (CST), organización benéfica dedicada a la protección de la comunidad judía de Gran Bretaña.

“No era una cuestión de si iba a pasar o no. Era una cuestión de cuándo”, afirmó en diálogo con LA NACION Daniel Sugarman, subdirector del diario británico Jewish News. “La gente no ataca iglesias ortodoxas rusas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, ni ataca centros islámicos chiitas en respuesta al régimen iraní. Cuando se trata de Israel pareciera haber una excepción.”

Reportes del CST estiman 3700 ataques en 2025, la segunda cifra más alta que tienen registrada hasta el día de hoy. El CST afirmó: “El hecho de que el antisemitismo haya comenzado a escalar antes de que Israel respondiera militarmente, muestra que las motivaciones son antijudías más que antiisraelíes”.

Ataques, cifras y focos de tensión

La comunidad judía británica se compone de aproximadamente 280.000 personas, un 0,5% de la población. La comunidad musulmana es 10 veces más grande, con más de 3 millones de habitantes. En comparación, en la Argentina, la comunidad judía representa el 0,4% de la población, y la musulmana el 1% aproximadamente.

Un policía metropolitano pide a jóvenes de la comunidad judía que se alejen del perímetro acordonado en Golders Green, en el norte de Londres, tras el ataque con arma blanca a dos personas y la detención de un sospechoso JUSTIN TALLIS - AFP

En Gran Bretaña, la población judía está concentrada mayormente en Londres y en Manchester. La lógica geográfica de los ataques responde a esa distribución. En Manchester sucedió el ataque de mayor conmoción. El año pasado, en la mañana de Yom Kippur, el día más sagrado en el calendario judío, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas luego de que un hombre intentó apuñalar a varias personas en la sinagoga. Este año, en un lapso de menos de dos semanas en abril, hubo cinco intentos de ataque en el noroeste de Londres. La policía sigue investigando si el régimen iraní está de alguna manera detrás de alguno de estos ataques.

Desde ese 7 de octubre los episodios de antisemitismo pasaron a ser un elemento cotidiano en los medios británicos: desde cantos en conciertos que llamaban a la “muerte a cada soldado de la IDF”, hasta los hinchas del club de fútbol Maccabi Tel Aviv que no pudieron ir a un partido contra el club inglés Aston Villa, ya que la policía dijo no poder garantizar su seguridad. Recientemente, dos ambulancias de comunidades judías fueron incendiadas en Londres.

Campañistas propalestinos protestan fuera de Villa Park, antes del juego de fútbol de la Liga Europa entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv en Birmingham, Inglaterra, el jueves 6 de noviembre de 2025. (Joe Giddens/PA vía AP) Joe Giddens - PA

Sugarman afirmó que antes había cierto cuidado o incluso vergüenza al expresar opiniones antisemitas, pero eso parece haber desaparecido. “El 7 de octubre, antes de que Israel respondiera, hubo celebraciones en la calle de algunos sectores. Celebraciones de que había muerto gente judía. Hubo empatía hacia la comunidad de algunos grupos de la sociedad, pero desapareció rápidamente”, dijo.

Clima social

El gobierno de Starmer ha respondido con mensajes de concientización y asignando recursos para seguridad en áreas de población judía. Sin embargo, hay una parte de la sociedad que ignora esta situación y muchas de las organizaciones civiles antifascistas que solían colaborar con la comunidad judía ya no lo hacen.

Starmer y su gabinete hablan con la prensa para anunciar medidas tras los ataques DAN KITWOOD - POOL

Las amenazas se encuentran principalmente en la extrema derecha, la extrema izquierda y la militancia que niega el derecho a la existencia de Israel. “Una parte significativa del antisemitismo que estamos viendo hoy proviene de sectores de la izquierda que encuadran su discurso como humanitario. El lenguaje en torno a la «resistencia», la «intifada» o la justificación de los ataques del 7 de octubre resulta profundamente ofensivo en este contexto”, agregó el vocero del CST.

La idea de que cada judío que camina es responsable por las acciones del gobierno israelí se ha expandido hasta provocar un miedo en la población judía que antes del 7 de octubre no estaba tan presente. El antisemitismo se desparramó a sectores de la vida cotidiana, como colegios u oficinas, donde antes los judíos se sentían seguros. La estadística es impactante: un judío británico tiene ocho veces más probabilidades de ser víctima de un delito de odio por motivos religiosos que una persona de cualquier otra minoría religiosa.

Uno de los escenarios donde el antisemitismo se hizo más presente es el ámbito universitario. Billy Perlmutter, neoyorquino de 27 años que se mudó a Londres para hacer una maestría, usa todos los días una cadena con la estrella de David. En un bar en el centro de Londres, un hombre se acercó asumiendo que era israelí por su apariencia. Al aclarar que era estadounidense, lo dejó en paz.

“Escucho mucho de incidentes de antisemitismo pero no veo mucha acción para combatirlo. Eso crea un sentimiento de incomodidad y no pertenencia. La situación es muy diferente en Nueva York, donde la comunidad es enorme y la gente es más capaz de separar al judío del gobierno de Israel, porque el judío está más involucrado en lo cotidiano y por ende más humanizado”, relató.

La situación para la comunidad judía no parece mejorar, a pesar de que los medios tratan el tema con seriedad y preocupación. “Me gustaría estar equivocado”, indicó Sugarman. “Pero creo que va a empeorar. Cuando más dure la guerra, peor va a ser. Va a haber una reacción económica significativa y la gente no culpará tanto a Estados Unidos, porque es la superpotencia”, concluyó.