Vuelven los vuelos directos entre EE.UU. y Venezuela tras siete años y en medio del deshielo bilateral

CARACAS.– Un avión de American Airlines especialmente pintado en rojo, blanco y azul para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos retomará este jueves la ruta comercial directa entre Miami y Caracas, en lo que constituye el primer vuelo sin escalas entre ambos países en siete años y un símbolo del reciente deshielo diplomático.

La aeronave fue presentada el miércoles en Fort Worth, por el CEO de la compañía Robert Isom. El vuelo inaugural, identificado como AA3599 y operado por la filial regional Envoy Air, despegó hoy desde Miami a las 10:26 (hora local) y aterrizará aproximadamente tres horas después en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea de Venezuela, ubicada a unos 30 kilómetros de Caracas.

Este jueves sale el primer vuelo en 7 años, que conecta Miami con Caracas

El servicio incluirá detalles orientados al público venezolano, como un menú especial con cachapas —tortillas de maíz tierno— y reina pepiada, una tradicional arepa rellena con pollo desmechado, palta, mayonesa, ajo, cebolla y cilantro. La compañía busca así reconectar con una de las comunidades migrantes más importantes en Estados Unidos, estimada en unos 1,2 millones de personas.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, celebró el lanzamiento del avión conmemorativo al destacar que “todo es más grande en Texas, incluido el orgullo americano”, en referencia al diseño especial en rojo, blanco y azul presentado por American Airlines por el 250º aniversario del país. En ese marco, subrayó el carácter histórico de la operación al señalar que la misma aeronave volará a Venezuela en el primer servicio sin escalas desde 2019, al que definió como “un tributo de cumpleaños que está haciendo historia”.

Everything’s bigger in Texas, including AMERICAN PRIDE 🇺🇸@AmericanAir unveiled this RED, WHITE, AND BLUE paint job in Fort Worth today for America’s 250th birthday



And… tomorrow, this same plane flies to VENEZUELA on the first nonstop flight from the U.S.since 2019‼️



A… pic.twitter.com/EYL3MsPl2a — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) April 29, 2026

La captura de Maduro

La reanudación de la ruta se produce tras un cambio drástico en el escenario político bilateral. En enero, fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro en una operación nocturna en Caracas, trasladándolo posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. El hecho precipitó el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países, incluida la reciente reapertura de la embajada estadounidense en la capital venezolana.

En ese contexto, Trump comenzó a flexibilizar gradualmente las sanciones contra Venezuela. Caracas, por su parte reformó sus leyes de hidrocarburos y de minas, para abrir espacio al capital privado en un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

Asimismo, Trump anunció a finales de enero la reapertura del espacio aéreo comercial venezolano. “Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y allí estarán seguros”, afirmó entonces, tras conversar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien encabeza el gobierno de transición.

Robert Isom, CEO de American Airlines, presentó la aeronave que ejecutará la travesía

Sin embargo, el Departamento de Estado desaconseja a los ciudadanos estadounidenses viajar a Venezuela, país clasificado en el nivel 3 en una escala de 4, “debido a los riesgos relacionados con la delincuencia, los secuestros, el terrorismo y la insuficiencia de las infraestructuras sanitarias”, según el último aviso de viaje, con fecha 19 de marzo.

American Airlines, que operaba en Venezuela desde 1987, había suspendido sus vuelos en 2019 en medio del deterioro de las relaciones durante la política de “máxima presión” impulsada por Washington. La compañía era entonces la principal aerolínea en la ruta entre ambos países. Otras empresas, como Delta y United Airlines, habían abandonado el mercado incluso antes, en 2017, en medio de la crisis política y económica que derivó en un éxodo masivo de venezolanos.

Durante los últimos siete años, los pasajeros debieron recurrir a rutas indirectas con escalas en terceros países de la región para viajar entre Estados Unidos y Venezuela. La reanudación de los vuelos directos representa, por lo tanto, un cambio significativo tanto para el tráfico aéreo como para los vínculos familiares y comerciales.

La aerolínea estadounidense confirmó que operará un vuelo diario en esta ruta y que prevé sumar una segunda frecuencia a partir del 21 de mayo, mientras que la compañía venezolana Laser anunció que también reactivará su oferta en el corto plazo.

Así preparó American Airlines el puesto de check-in para los pasajeros que viajarán en el vuelo AA3599

La compañía armó un recibimiento especial para los pasajeros que embarcarían para Caracas, con globos e incluso unas galletas en conmemoración de este vuelo. Del otro lado del agua, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, familiares de los viajeros se fotografiaron ante una instalación de globos color, rojo, azul y blanco, mientras aguardaban por la llegada de la aeronave.

Analistas consideran que el regreso de American Airlines refleja un renovado interés empresarial en Venezuela, en particular por parte de compañías estadounidenses vinculadas a los sectores petrolero y minero.

Agencias AP y ANSA