La días previos a la Pascua, que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús cuenta con determinadas costumbres para la religión católica y es importante conocer qué cosas no se deben hacer en Semana Santa.

La Semana Santa es el periodo más importante de la religión católica iStock

Tal como informa la Agencia Católica de Informaciones -ACI Prensa, existe una disposición litúrgica específica sobre las fiestas de los santos y beatos de la Iglesia Católica y en esos días no se celebra a ninguno de ellos.

Las normas litúrgicas explican que los días de Semana Santa tienen una precedencia especial: el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo se consideran celebraciones de máxima solemnidad y priman sobre cualquier otra fiesta.

“De este modo, cada jornada de la Semana Santa queda plenamente dedicada al misterio pascual, sin añadir otras devociones, para ayudar a los fieles a contemplar con mayor hondura la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor”, según consta en el sitio antes mencionado.

¿Qué cosas no se deben hacer en Semana Santa?

Aunque se trata de un tiempo de reflexión y de conmemoración sobre los hechos que se recuerdan en cada día, el espíritu general de la semana, con miras al omingo de Resurrección, es festivo y de fe en la vida eterna.

Por eso, lo importante de este tiempo no solo recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a su pueblo y el poder de la Resurrección.

Las limitaciones para los fieles surante la Semana Santa

Durante este período se destaca la costumbre de no comer carnes rojas, y este hábito se circunscribe al Viernes Santo, cuando se conmemoran las acciones que llevan a la crucifixión del Hijo de Dios, por lo tanto, para el Vaticano esta jornada es de penitencia.

Debido a que la carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado, no se come en los días santos por señal de respeto.

Por qué se habla de hacer un sacrificio en Semana Santa

El derecho canónico, a su vez, fija la práctica del ayuno en distintos puntos de su doctrina religiosa: “Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que siguen”, como define el canon 1249 de la ley evangélica.