El cronograma de feriados 2026 de la Argentina tiene pautados dos asuetos en la Semana Santa. En particular, está pautado que el 2 y 3 de abril sean feriados, jornadas que coinciden con el Jueves Santo y el Viernes Santo. Sin embargo, el 2 no es asueto por la celebración católica, sino por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Qué días de Semana Santa 2026 no se trabaja

El jueves 2 de abril cumple una doble función en el esquema de 2026 ya que representa el Jueves Santo y también el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Si bien el Jueves Santo no está pautado como feriado, este año se da la coincidencia con el asueto.

Fechas oficiales para el fin de semana largo de Semana Santa Gemini

La Ley 27.399, que regula la disposición de los días festivos en la Argentina, conocida como la Ley de establecimiento de feriados y fines de semana, incluye el listado completo de todos los asuetos nacionales obligatorios. La legislación define cuáles fechas poseen carácter inamovible y cuáles permiten traslados. Esta normativa define que, además que el 2 de abril, el Viernes Santo sea feriado.

En definitiva, el 2 y 3 de abril no se trabaja en la Semana Santa, además del sábado y domingo.

Todos los feriados de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre