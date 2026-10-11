Con la jornada laboral como bandera, Lula busca recuperar terreno ante Flavio Bolsonaro

SAN PABLO.– El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, encabezó este domingo una multitudinaria movilización en la emblemática avenida Paulista de San Pablo para defender una reducción de la jornada laboral y tratar de ganar impulso de cara al balotaje del 25 de octubre, en el que buscará un cuarto mandato frente al senador derechista Flavio Bolsonaro, que quedó primero en la votación del 4 de octubre.

Una marea de manifestantes, entre banderas rojas del Partido de los Trabajadores (PT), pancartas en defensa de los derechos laborales y consignas contra el bolsonarismo, acompañó al mandatario en una de las principales arterias de la mayor ciudad del país. No había estimaciones independientes disponibles sobre la cantidad de asistentes.

A dos semanas de la segunda vuelta, Lula apuesta a convertir la mejora de las condiciones laborales en uno de los ejes de su campaña, en un intento por revertir la ventaja que obtuvo su rival en la primera ronda. El presidente quedó segundo con el 45,16% de los votos válidos, frente al 47,03% de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Un partidario del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva sostiene una imagen con cuernos del candidato presidencial rival, el senador Flavio Bolsonaro Andre Penner - AP

“Bolsonaro tiene que decir si está a favor de que los trabajadores descansen más o de que continúen trabajando más”, desafió Lula antes de subir al camión con altavoces desde el que habló ante sus seguidores.

El mandatario se refería al proyecto conocido como el fin de la escala laboral 6x1, que establece seis días de trabajo por uno de descanso. La propuesta que impulsa el gobierno prevé garantizar dos días de descanso remunerado por semana y reducir de 44 a 40 horas el límite de la jornada semanal, sin recortar los salarios.

El Senado prevé votar el miércoles la iniciativa, que ya avanzó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no está asegurado que el oficialismo reúna los apoyos necesarios para aprobarla. Lula afirmó que el Partido Liberal (PL), la fuerza de su adversario, deberá dejar en claro si respalda la reforma o se opone a ella.

Flavio Bolsonaro calificó la propuesta de “oportunista” y sostuvo que Lula busca obtener rédito electoral con una medida que, según su argumento, podría haber promovido antes durante su mandato. El senador defiende una alternativa basada en una mayor flexibilidad en los acuerdos entre trabajadores y empleadores.

Partidarios del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva asisten a su mitin de campaña para la reelección, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en San Pablo Andre Penner - AP

La campaña del presidente confía en que el debate sobre la jornada laboral le permita conectar con los sectores populares y los trabajadores que expresan preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, pese a que el desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos.

“Estoy aquí para luchar por los derechos que hemos conquistado y para que no haya ningún retroceso”, dijo Robert Eduardo, un trabajador de una empresa de servicios de salud que participó de la marcha.

El desafío de movilizar a los ausentes

Además de defender su agenda social, Lula pidió a sus seguidores que redoblen los esfuerzos para convencer a los electores que no participaron en la primera vuelta, cuando la abstención alcanzó su nivel más alto en décadas.

“Tenemos una gran responsabilidad. Casi 30 millones de personas no votaron”, afirmó el presidente ante la multitud, en un llamado dirigido especialmente a los jóvenes y a los brasileños mayores de 70 años, para quienes el sufragio es opcional.

El acto contó con la presencia del vicepresidente Geraldo Alckmin, el exministro de Hacienda Fernando Haddad, la exministra Marina Silva y otros referentes de la coalición oficialista. También participaron los gobernadores de Bahía, Ceará y Piauí, los tres reelegidos en la primera vuelta, a quienes Lula pidió que intensifiquen el diálogo con los votantes.

San Pablo representa una de las principales preocupaciones de la campaña oficialista. Lula obtuvo en ese estado casi un millón de votos menos que en las elecciones presidenciales de 2022, un retroceso que sus colaboradores buscan compensar mediante el respaldo de Alckmin, exgobernador paulista, y de dirigentes con influencia entre los sectores moderados.

Bora, São Paulo!



Bora, juventude, trabalhadores e trabalhadoras!



Hoje, a Paulista foi ocupada por 1 milhão de pessoas.



Estamos nas ruas para defender nossos direitos, nossa democracia e um Brasil que respeite os interesses do povo brasileiro!



Ninguém vai nos calar! Quando o… pic.twitter.com/gVhxHR2nQn — Lula (@LulaOficial) October 11, 2026

A su vez, el mandatario intentó responder a otra de las principales preocupaciones del electorado: la seguridad pública. “Para la clase trabajadora, para la comunidad, para el territorio, protección; para los delincuentes, la cárcel”, afirmó, y prometió que, si es reelegido, el gobierno federal tendrá una participación más directa en la lucha contra el crimen.

Lula también anticipó que buscará impulsar una transformación tecnológica del país y reforzar las políticas de educación y desarrollo durante un eventual cuarto mandato.

Cruce con la Justicia electoral

La jornada estuvo atravesada además por una disputa sobre la campaña digital. Lula criticó la decisión del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, de ordenar la suspensión del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que cuenta con más de tres millones de suscriptores y es coordinado por el diputado André Janones.

El equipo de Flavio Bolsonaro había solicitado la medida al sostener que el canal utilizaba mecanismos para amplificar contenidos falsos y discursos de odio. Nunes Marques justificó inicialmente la decisión por la difusión masiva y coordinada de publicaciones que el tribunal había considerado no veraces.

“Me parece absurdo”, respondió Lula, quien acusó a la Justicia electoral de adoptar decisiones parciales contra su candidatura. Sin embargo, la orden fue posteriormente suspendida y el canal volvió a estar disponible.

Mientras el presidente buscó mostrar capacidad de movilización en las calles, Flavio Bolsonaro desarrolló su propia agenda en San Pablo, con reuniones con alcaldes, concejales y el gobernador Tarcísio de Freitas para consolidar apoyos políticos y prometer mayores recursos federales para combatir la delincuencia.

Agencias AFP y Reuters y diario O Globo/GDA