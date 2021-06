Con una anécdota sobre la hiperinflación, la reina Máxima contó su camino hacia la inclusión financiera

En un análisis retrospectivo, la reina Máxima de Holanda contó hoy que su inspiración para dedicarse a la economía y al trabajo por la inclusión financiera se dio gracias a su vida en la Argentina.

“Nací en la Argentina, y crecí en un momento en el que macroeconómicamente las cosas no iban muy bien”, explicó hoy la reina de Holanda, tras recibir el Financial Health Visionary Award 2021, un reconocimiento a su trabajo como Asesora Especial designada por el secretario general de las Naciones Unidas para Promover la Financiación Inclusiva para el Desarrollo (Unsgsa, por sus siglas en inglés, United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development).

La reina de Holanda recordó la década del 80, cuando en la Argentina la inflación anual superaba un 2000%, y analizó la situación socioeconómica que atravesaba el país. “Vi a la clase media, a mucha gente desmoronando sus necesidades financiares sin tampoco poder ser incluida en el progreso económico”, detalló en el evento, convocado por la organización que la galardonó, Red de Salud Financiera (Financial Health Network, en inglés).

En una charla virtual a la que fue invitada LA NACION, Máxima contó que esa experiencia la inspiró a corta edad a elegir la economía como su camino profesional. “Cuando tenía 14 años me dije a mí misma que tenía que hacer algo para ayudar, así que desde muy chica pensé en cómo podríamos meternos en macroeconomía para así poder ayudar microeconomías”, reveló.

“Poco a poco, así fue como me metí en la inclusión financiera”, explicó la reina, y contó que, en sus primeros meses en los Países Bajos, tuvo una experiencia que también la marcó en este sentido.

Máxima de Holanda recordó cuando una mujer que trabajaba con ella –de educación avanzada, precisó- se le acercó bajo enorme estrés y confusión ante la idea de comprar su casa con una hipoteca. “Me di cuenta que poder lidiar con este tipo de temas no viene asegurado con una educación avanzada”, rememoró.

De esta manera, su historia de vida y sus experiencias personales la condujeron a avanzar con la propagación de la educación financiera no sólo en los Países Bajos -con la iniciativa Money Wise-, sino en el mundo, en su rol como Asesora Especial de la ONU.

Reconocimiento

“La reina Máxima fue seleccionada para el premio en honor a su trabajo como UNSGSA promoviendo sistemas financieros inclusivos y creando conciencia para el desarrollo y uso responsable de los servicios financieros, especialmente entre los grupos desatendidos como los pobres, las mujeres, las MIPYMES y los pequeños agricultores”, detallaron desde la Red de Salud Financiera.

El premio reconoce a las personas que han demostrado “un liderazgo incomparable en la construcción de sistemas financieros más accesibles e inclusivos, y que constantemente inspiran y alientan a la próxima generación de líderes a innovar nuevas soluciones para los económicamente desatendidos”.

En 2019, la reina Máxima celebró los resultados alcanzados en los últimos diez años como asesora de la ONU, y se comprometió a seguir para obtener aún más logros. “Quiero celebrar el éxito de estos últimos diez años. He visto el poder de la inclusión financiera”, aseguró en ese entonces, acompañada por el secretario general del organismo internacional, António Guterres.

Desde hace más de una década, su rol para las Naciones Unidas está basado en favorecer y acelerar los procesos que significan la reducción de la pobreza, la creación de empleos, la seguridad alimentaria, la igualdad de género y el crecimiento equitativo, todos objetivos que se abren gracias a la inclusión financiera de más personas en el mundo.