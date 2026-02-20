Condenado por golpismo, Pedro Castillo pide el indulto al nuevo presidente peruano

LIMA.– El expresidente peruano Pedro Castillo, detenido por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, presentó una solicitud formal de indulto al nuevo presidente interino, José María Balcázar, quien pertenece a su mismo partido político de extrema izquierda.

Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión tras su autogolpe de diciembre de 2011, pidió el indulto alegando compromisos asumidos por Balcázar, de 83 años, antes de las elecciones parlamentarias que lo llevaron al Congreso.

“No se trataba de un secreto de Estado, sino de una oferta explícita que generó expectativas legítimas”, escribió Castillo en una carta con su firma. La solicitud se presentó horas después de la asunción del presidente, quien aclaró que “no hay ningún indulto en agenda actualmente”.

Pedro Castillo y la ex primera ministra Betssy Chávez (Archivo) LUIS IPARRAGUIRRE� - Peruvian Presidency�

La entonces primera ministra Betssy Chávez, también condenada por el fallido golpe de Estado, se encuentra refugiada en la embajada de México desde el 3 de noviembre. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes la liberación de Castillo y la posibilidad de salir del país para Chávez.

“Desde que entramos al gobierno, seguimos defendiendo la posición de que no tiene razón de ser la detención de Pedro Castillo", afirmó Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal, desde el estado de Guanajuato.

La mandataria izquierdista expresó además su esperanza de que con la designación de Balcázar como nuevo presidente se pueda conceder la libertad al exmandatario de 56 años.

“Ojalá Pedro Castillo pueda salir de su detención”, agregó Sheinbaum, quien también espera un posible restablecimiento del diálogo con Perú, suspendido por la decisión del anterior mandatario, el destituido José Jerí, de romper relaciones diplomáticas en noviembre.

El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar HANDOUT� - Peruvian Congress�

La presidenta recordó el asilo concedido a Chávez y dijo esperar que el gobierno le conceda un salvoconducto para que pueda salir de la embajada y viajar a México.

“Con el nuevo presidente”, agregó la presidenta, “vamos a retomar a ver si se puede dar este salvoconducto” para Chávez, cuyo asilo fue el detonante de la decisión peruana de romper relaciones diplomáticas.

Castillo está preso desde hace tres años en una cárcel exclusiva para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima. Su condena va hasta el 21 de mayo de 2034.

Las relaciones entre Perú y México comenzaron a deteriorarse tras la caída de Castillo en 2022, cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente peruano.

Agencias ANSA y AFP