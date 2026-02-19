Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú elegido por el Congreso

LIMA.- El congresista José María Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción.

Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta a la nación sudamericana. Según las leyes locales, cuando la presidencia está vacante, el jefe del Parlamento debe asumir el encargo de conducir el país.

De esa manera, Balcázar, un abogado de 83 años, dirigirá Perú hasta el 26 de julio, cuando tome posesión el mandatario que sea elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril o en una probable segunda vuelta prevista para junio.

El congresista del partido izquierdista Perú Libre, quien también ha sido investigado por apropiación indebida de fondos y presunta corrupción, fue elegido por sus pares entre cuatro candidatos.

Recibió 60 votos en una sesión extraordinaria realizada la noche del miércoles en una sala del Legislativo.

Sesión extraordinaria en el Congreso de la República, en Lima, Perú, el 17 de febrero de 2026

Perú Libre es el mismo movimiento con el que ganó las elecciones en 2021 el expresidente Pedro Castillo, quien está preso por intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.

“Juro por Dios, por la patria, por la paz, ejercer fielmente el cargo de Presidente de la República, y asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú”, dijo Balcázar.

Un historial turbio

Nacido en Nanchoc, en la región norteña de Cajamarca, Balcázar es doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Trabajó durante décadas como profesor universitario y fue juez de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ocupando posteriormente un cargo provisional en la Corte Suprema de Perú.

Elegido para el Congreso en 2021 en representación de Lambayeque, Balcázar dirigió la comisión especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional y ocupó cargos de responsabilidad en comisiones relacionadas con la justicia y la educación.

Balcázar ha sido objeto de escrutinio tanto ético como legal.

El congresista José Balcázar ocupará el cargo de presidente interino de Perú hasta el 26 de julio

Cuando fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, entre 2019 y 2020, fue investigado por presuntas irregularidades en el manejo del fondo institucional.

La Fiscalía presentó el 8 de noviembre del 2023 una acusación por el presunto delito de apropiación ilícita vinculada a la administración de recursos del gremio.

El requerimiento acusatorio, presentado por la fiscal provincial Dora Carola Hidalgo Rodríguez, precisó que Balcázar se habría apropiado de los ingresos de dicho colegio de abogados durante su gestión como decano. Se le acusó de dirigir fondos de las ganancias del Colegio de Abogados a Lambayeque a dos cuentas personales que abrió en la Caja Trujillo.

Manifestantes se reúnen frente al edificio Faustino Sánchez Carrión del poder legislativo donde el Congreso celebró una sesión extraordinaria, en Lima, el 17 de febrero de 2026

En diciembre de 2024, el colegio profesional decidió expulsarlo de forma definitiva tras recibir la resolución del Tribunal de Honor de dicha institución que lo hallaba culpable de disponer que sus cuentas personales sean usadas para recibir los pagos de las colegiaturas de los abogados. Balcázar ha negado las acusaciones.

El Colegio de Abogados de Lambayeque difundió este miércoles un comunicado en el que expresó su rechazo a la elección de Balcázar como titular del Parlamento. En el texto, la institución recordó la sanción disciplinaria que derivó en su expulsión y sostuvo que los antecedentes éticos del ahora presidente del Congreso generan preocupación en el gremio.

Un personaje polémico

Su pasado político también está marcado por polémicas declaraciones y serias denuncias.

El más recordado cuestionamiento contra el legislador tiene que ver con su postura sobre el matrimonio infantil. En junio del 2023 Balcázar fue duramente criticado cuando indicó que las relaciones sexuales con menores de edad tendrían ciertos beneficios psicológicos para las mujeres.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, refirió en el parlamento.

Esto ocurrió durante el debate del dictamen que buscó impedir el matrimonio con menores de edad, en el que, ante las críticas, votó por la abstención.

Sobre ese tema, el Ministerio de la Mujer respondió lo siguiente: “Rechazamos enérgicamente las declaraciones del congresista José Balcázar en la Comisión de Justicia del Congreso que pretende justificar las relaciones sexuales con menores de edad indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición”.

El legislador insistió en defender su cuestionable postura y reafirmó que todas las relaciones sexuales en edades tempranas “no generan ninguna consecuencia traumática porque son relaciones voluntarias entre muchachos”.

“La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma. Sus declaraciones justificando las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección de la niñez y contradicen la obligación del Estado de prevenir la violencia sexual", indicó precisamente luego de su designación la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un comunicado.

“Si gana la izquierda sería un retroceso, va a ser un (Pedro) Castillo dos”, había advertido también a la AFP el constitucionalista Aníbal Quiroga.

El expresidente peruano Pedro Castillo fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia en diciembre de 2022

Intercambio de favores

El legislador afrontaría una segunda investigación ante el Ministerio Público por falsa declaración en un procedimiento administrativo.

El abogado Yuri Diaz denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones que Balcázar omitió reportar en su hoja de vida los ingresos que tuvo en sus cuentas personales de la Caja Trujillo.

Entre tanto, en abril del 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra de Balcázar y Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.

Ambos fueron acusados de los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en perjuicio del Estado.

El pueblo peruano ha sufrido ocho cambios de jefe de Estado en una década

La acusación indica que durante su gestión, Benavides acordó con Balcázar, por medio de un asesor, realizar un intercambio de favores, para el sobreseimiento del proceso penal que este enfrentaba en la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque.

Ello, a cambio de que el parlamentario como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vote a favor de archivar las denuncias contra Benavides.

En un primer momento, de acuerdo con la Fiscalía, Balcázar pidió el archivo de su investigación y el nombramiento de su nuera, Scarlett Anshy Gálvez, como fiscal adjunta.

Agencias AFP, Reuters y diario El Comercio