Condenan otra vez al expresidente Nicolas Sarkozy dos semanas después de salir de prisión por otra causa

PARÍS.– El máximo tribunal de Francia confirmó el miércoles la condena del expresidente Nicolas Sarkozy por financiamiento ilegal de su campaña de reelección en 2012, un caso diferente del que lo llevó a prisión este año.

La decisión de la Corte de Casación en el llamado caso Bygmalion convierte en definitiva la condena de Sarkozy a un año de prisión, de los cuales solo seis meses eran de cumplimiento obligatorio, por sacar provecho de un esquema ilegal de financiación que le permitió gastar más de lo permitido en su fallida campaña.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy después de ser interrogado en el juicio del llamado caso Bygmalion, en París, el 24 de noviembre de 2023 GEOFFROY VAN DER HASSELT� - AFP�

Según la ley francesa, la sentencia puede cumplirse en prisión domiciliaria, con el monitoreo de una tobillera electrónica u otros requisitos establecidos por un juez.

La decisión se produce apenas dos semanas después de la liberación del expresidente a la espera de una apelación en otro caso relacionado a un financiamiento de campaña. Sarkozy, de 70 años, pasó 20 días en la prisión parisina de La Santé, después de que los jueces lo condenaran por conspirar para obtener financiamiento secreto de Libia en su campaña con la que logró la presidencia de Francia en 2007. Él ha negado cualquier delito.

Significado del fallo

Un tribunal de París y un tribunal de apelaciones condenaron a Sarkozy en 2021 y en 2024, respectivamente, por financiamiento ilegal de campaña en 2012. Se le acusa de haber gastado casi el doble del monto legal máximo de 22,5 millones de euros en su campaña de reelección, que perdió ante el socialista François Hollande.

Las investigaciones revelaron que se creó un sistema de doble facturación para ocultar el aumento de los gastos de su campaña. El sistema atribuía a su entonces partido conservador Unión por un Movimiento Popular (UMP) una gran parte del costo de los mítines, bajo el pretexto de convenciones ficticias.

28 de febrero de 2014, Berlín: El expresidente francés Nicolas Sarkozy habla durante una conferencia de prensa Wolfgang Kumm� - dpa�

Ahora, la condena del exmandatario se considera definitiva según la ley francesa, sin posibilidad de apelación.

El máximo tribunal de Francia no reexamina todo el caso, sino que verifica que la ley y las reglas del procedimiento se aplicaron correctamente.

La Corte de Casación dijo el miércoles en un comunicado que “confirma la decisión del tribunal de apelaciones que condena a un candidato presidencial, su director de campaña y dos directores del partido político que lo apoya por financiamiento ilegal de campaña".

El caso de Libia

El juicio de apelación de Sarkozy en el caso de Libia está programado para llevarse a cabo del 16 de marzo al 3 de junio.

En septiembre, un tribunal de París lo encontró culpable de asociación ilícita en un complot realizado de 2005 a 2007, cuando se desempeñaba como ministro del Interior, para financiar la campaña presidencial que lo llevó al poder con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos. Fue condenado a cinco años de prisión.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, junto a su esposa Carla Bruni-Sarkozy, en París, el 21 de octubre de 2025 JULIEN DE ROSA� - AFP�

Pese a que Sarkozy podía recurrir la sentencia, el tribunal ordenó la aplicación inmediata de la pena, por lo que pasó casi tres semanas encarcelado entre octubre y noviembre antes de obtener la libertad condicional.

El 10 de diciembre, el exmandatario tiene previsto publicar un libro, titulado “Diario de un Prisionero”, en el que trata su experiencia tras las rejas, la primera de un exjefe de Estado francés desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Sarkozy fue absuelto de otros tres cargos en el caso, entre ellos, corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y ocultación del desfalco de fondos públicos.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, izquierda, saluda al líder libio, coronel Muamar Gadafi, a su llegada el 10 de diciembre de 2007 al Palacio del Elíseo, en París Francois Mori� - AP�

El tribunal encontró que dos de los asociados más cercanos de Sarkozy mantuvieron reuniones secretas en 2005 con Abdullah al-Senoussi, cuñado y jefe de inteligencia del antiguo gobernante libio Muammar Khaday.

Khaday fue derrocado y asesinado en un levantamiento en 2011 que puso fin a su gobierno de cuatro décadas en el país del norte de África. Al-Senoussi es considerado el cerebro de los ataques a un avión jumbo de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1988 y a un avión francés sobre Níger al año siguiente, causando cientos de muertes. En 2003, Libia asumió la responsabilidad de ambos atentados aéreos.

Condena previa

Los antecedentes penales de Sarkozy registran una condena definitiva por corrupción y tráfico de influencias mientras se desempeñaba como jefe de Estado.

El año pasado, la Corte de Casación confirmó una decisión del tribunal de apelaciones en la que se encontró culpable a Sarkozy de intentar sobornar a un magistrado a cambio de información sobre procedimientos legales en los que estaba involucrado. El caso se reveló a través de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación de financiamiento de Libia.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de su residencia para presentarse en la prisión de La Santé, en París, el 21 de octubre de 2025 JULIEN DE ROSA� - AFP�

Sarkozy fue condenado a un año de prisión, pero tenía derecho a prisión domiciliaria portando una tobillera electrónica. Se le concedió libertad condicional en mayo debido a su edad, lo que le permitió quitarse el dispositivo electrónico después de poco más de tres meses.

Fue despojado de su medalla de la Legión de Honor, la distinción más alta de Francia, tras su condena en ese caso.

Agencias AP y AFP