21 de agosto de 2020 • 21:12

Justo antes de escuchar su sentencia, Joseph James DeAngelo se levantó de su silla de ruedas, se quitó el barbijo, y dirigiéndose a los presentes, dijo: "He escuchado todas sus declaraciones. Cada una de ellas. A quienes he hecho daño, lo lamento de verdad".

Allí estaban presentes Elizabeth Hupp, la hija de Claude Snelling, una de las primeras víctimas del "asesino de Golden State" en 1975. También Jane Carson Sandler, quien fue violada por DeAngelo en 1976 y luego escribió un libro sobre su historia de superación; Gay Hardwick, Kris Pedretti y Ken Smith, el hermano de Katie Maggiore, asesinada junto a su esposo en 1978.

Las víctimas y los familiares de las víctimas del depredador sexual y asesino en serie, culpable de más de 50 violaciones y 13 homicidios, lo enfrentaron en el tribunal de Sacramento, donde el juez Michael Bowman le dictó una larga sentencia de 11 cadenas perpetuas sin libertad condicional, más una cadena perpetua adicional y otros 8 años de prisión.

En los tres días de audiencias, a DeAngelo lo llamaron "monstruo enfermo", "hombre horrible", "subhumano", "patético cobarde" y "coraza deplorable de material apenas humano". Ken Smith le dijo: "DeAngelo, heriste tanto a nuestra familia, y a muchas otras, pero ahora esa parte se acabó. Ya no vives más en las sombras. Ahora todos sabemos quién eres".

"Generalmente no hago comentarios al sentenciar, pero voy a hacer una excepción", declaró el juez Bowman. "Señor DeAngelo, he escuchado en los últimos tres días a las personas que usted aterrorizó, a sus amigos y a sus familias. Sus declaraciones siempre permanecerán conmigo. Me movilizaron su coraje y su fortaleza. Todas cualidades que a usted le faltan", se despachó el jurista, antes de citar en su fallo al novelista John Steinbeck: "Al hombre nacido sin conciencia, un hombre herido en el alma debe parecerle ridículo. Para un criminal, la honestidad es una tontería. No debemos olvidar que un monstruo es solo una variación, y que para un monstruo la norma es monstruosa".

Joseph DeAngelo todavía era policía cuando inició su raid delictivo en el estado de California.. Sus sucesivos ataques generaron pánico en los años 70, labrándole apodos como "el violador del área este", "acosador nocturno" y finalmente "asesino de Golden State", antes de que se supiera que se trataba en todos los casos de la misma persona.

Fue detenido recién en 2018, gracias al ADN que un familiar suyo subió a un sitio de genealogía familiar, y se declaró culpable de todos los cargos.