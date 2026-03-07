Ni Bridgerton pudo con él: el drama de espionaje que es furor en Netflix confirmó su cuarta temporada

Desde hace años, las plataformas de streaming se enfrentan a una eterna batalla cabeza a cabeza por captar nuevos suscriptores y retener a los que ya le dieron play a un contenido. Para eso cada vez con más frecuencia actualizan el catálogo, lo cual puede significar desde sumar tanto películas nuevas como viejas y producir documentales originales hasta cancelar los títulos que no funcionaron. Pero, al mismo tiempo, cuando algo se vuelve un éxito, deciden exprimirlo al máximo y darle toda la continuidad posible. Es así como esta semana confirmaron la renovación para una cuarta temporada de una serie que mezcla acción con espionaje y política que se volvió furor. ¿Cuál? El agente nocturno (The Night Agent).

“Respondé a la llamada, tenemos grandes noticias. ¡El Agente Nocturno regresará para una cuarta temporada!”, informaron el viernes desde Netflix. “Gracias por hacer realidad la cuarta temporada de El agente nocturno. No pudimos haberlo hecho sin cada uno de ustedes”, se pudo escuchar decir en la voz de Gabriel Basso, el protagonista del thriller, en un video que se filmó en Times Square con un teléfono que sonaba para revelar la próxima misión o, mejor dicho, sorpresa, para los fanáticos.

Gabriel Basso retomará su papel del agente Peter Sutherland para la cuarta temporada (Foto: Christopher Saunders/Netflix) Landline_NSF_301_120624_04362

“Fue una aventura increíble filmar El Agente Nocturno en cinco países de tres continentes hasta este momento, y estamos encantados de que las aventuras de Peter Sutherland (Gabriel Basso) continúen en la cuarta temporada”, sostuvo el creador de la serie Shawn Ryan en un comunicado que compartió The Hollywood Reporter. “Nuestros guionistas, nuestro elenco y nuestro equipo están listos para responder a la llamada y ofrecer a nuestros increíbles fans aún más giros inesperados y emociones”, expresó. Previamente, el showrunner anticipó que estaban trabajando en nuevos guiones para continuar con la historia, y ahora finalmente se confirmó que, efectivamente, habrá nuevas misiones.

Si bien hasta el momento no se confirmó la fecha de estreno, según el medio la nueva entrega transcurrirá en Los Ángeles, California. Gabriel Basso retomará su papel del valiente, íntegro y sensible agente Sutherland, y los fanáticos esperan por el regreso de Luciane Buchanan, quien interpretó a Rose Larkin, su interés amoroso en las primeras dos entregas, pero estuvo ausente en la última.

La historia del agente del FBI que atiende una línea de emergencia en la Casa Blanca llegó a Netflix en 2023 Foto: Netflix

La historia de Peter Sutherland Jr., un agente del FBI que queda implicado en una intrincada trama de conspiraciones, peligros, traiciones y espionaje cuando contesta una línea telefónica de emergencia de la Casa Blanca, llegó a Netflix en 2023 y se convirtió en un éxito. La mezcla de drama con acción, política y romance capturó la atención de los suscriptores. Fue renovada para una segunda temporada, que se estrenó en enero de 2025, y el pasado 19 de febrero se sumaron al catálogo los 10 episodios de la tercera entrega.

Tráiler de la tercera temporada de El agente nocturno

La tercera temporada de El agente nocturno es la segunda serie de habla inglesa más vista de Netflix a nivel global, solo detrás de la cuarta temporada de Bridgerton. Según datos compartidos por la plataforma, acumula 9.900.000 de visualizaciones, 86.200.000 de horas de reproducción y lleva dos semanas en el Top 10, en el período contemplado del 23 de febrero al 1 de marzo. Actualmente, figura como la octava serie más vista de Netflix en la Argentina.