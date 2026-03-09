¿Nueva York, California o Illinois? La enorme diferencia en el costo de la licencia de conducir para migrantes en 2026

En 2026, el costo de obtener una licencia de conducir para migrantes varía significativamente según el estado de residencia. Mientras que Illinois se mantiene como una de las opciones más económicas, California presenta un costo intermedio y Nueva York encabeza la lista con trámites más costosos de acuerdo con la localidad.

Cuál es el costo de las licencias en Nueva York, Illinois y California

En California, la licencia AB 60 permite conducir legalmente a quienes no cuentan con prueba de presencia legal en el país, siempre que acrediten su identidad y residencia en el estado.

Actualmente, el costo de la solicitud es de US$46, el mismo valor que una licencia estándar de Clase C o M, informó el DMV.

La licencia AB 60 permite conducir legalmente migrantes sin estatus legal en el país (Archivo) Facebook California Department of Motor Vehicles

Este pago otorga el derecho a presentar tanto el examen teórico como el práctico, en hasta tres intentos.

Por otra parte, en Illinois, la normativa vigente en 2026 permite a los conductores obtener una licencia estándar con una vigencia de cuatro años.

El trámite básico para obtenerla tiene un costo de US$30, y se consolida como una de las opciones más económicas de la región.

La gran ventaja de este documento es su versatilidad, ya que, además de habilitar legalmente para conducir, funciona como una identificación estatal oficial.

Finalmente, en Nueva York, las tarifas para sacar una licencia de conducir oscilan entre US$64,50 y US$107,50, pago que dependerá de la edad del solicitante.

En este estado, la Ley de Luz Verde permite a extranjeros sin estatus legal obtener licencias de conducir, detalló el DMV.

Nueva York cuenta con la Ley de Luz Verde que permite a migrantes obtener licencias de conducir (Archivo) Captura dmv.ny.gov

Cuáles son los requisitos para sacar las licencias de conducir en estos estados

En California, para obtener la licencia AB 60 el solicitante debe superar un proceso de verificación de identidad y residencia.

El DMV acepta documentos extranjeros validados electrónicamente, como el pasaporte mexicano, la credencial para votar de México (INE/IFE) o el DNI argentino (modelos 2009/2012), según la página web.

Para acreditar el domicilio en el estado, se puede presentar:

Recibos de servicios públicos (luz, agua) o contratos de alquiler

(luz, agua) o contratos de alquiler Títulos de propiedad o registros de vehículos en California

o registros de vehículos en California Declaraciones de impuestos estatales o federales (IRS)

El día de la cita en la oficina, se deberán completar los siguientes trámites:

Efectuar el pago de la solicitud

Realizar el registro de huellas dactilares y toma de fotografía

y toma de fotografía Aprobar los exámenes de la vista, conocimientos teóricos y señales de tránsito

En Illinois, para tramitar la licencia estándar, la Secretaría de Estado exige cumplir con una serie de criterios de aptitud y residencia. Los solicitantes deben presentar y aprobar lo siguiente:

Identidad y estatus : pasaporte o matrícula consular vigente, además de un documento que certifique la no elegibilidad para un número de Seguro Social.

: pasaporte o matrícula consular vigente, además de un documento que certifique la no elegibilidad para un número de Seguro Social. Arraigo en el estado : comprobar al menos 12 meses de residencia en Illinois y declarar su domicilio actual.

: comprobar al menos 12 meses de residencia en Illinois y declarar su domicilio actual. Pruebas de aptitud : superar con éxito los exámenes de la vista, conocimientos teóricos (escrito) y la prueba práctica de manejo.

: superar con éxito los exámenes de la vista, conocimientos teóricos (escrito) y la prueba práctica de manejo. Requisito del Vehículo: para el examen práctico, es indispensable presentar un vehículo con seguro vigente.

Los migrantes en Illinois pueden solicitar una licencia de conducir si cumplen con ciertos requisitos Archivo

En el estado de Nueva York, para obtener una licencia de conducir, los migrantes deben cumplir con un sistema de verificación por puntos.

El solicitante debe sumar al menos seis puntos de identidad con documentos como el pasaporte extranjero, la matrícula consular o el acta de nacimiento de su país de origen, de acuerdo con el sitio oficial de Nueva York.

Además, se exige: