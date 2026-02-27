Conmoción en Milán: al menos dos muertos y decenas de heridos tras el descarrilamiento de un tranvía

ROMA.– Justo en hora pico, cerca de las 16, un tranvía repleto de gente descarriló este viernes en el centro de Milán, causando dos muertos, al menos 38 heridos –dos en estado grave– y una fuerte conmoción en la “capital económica” de Italia, donde se está llevando a cabo la semana de la moda y que hasta el fin de semana pasado hospedó las Olimpíadas Invernales.

El accidente, que podría haber sido causado por una descompensación del conductor, ocurrió cuando el tranvía número 9, de última generación, recorría viale Vittorio Veneto, proveniente de Piazza della Repubblica, según informó el Corriere della Sera. Al llegar al cruce con via Lazzaretto, pese a que el vehículo debía seguir derecho, yendo a gran velocidad, dobló sobre otras vías allí presentes y se descarriló, estrellándose contra un edificio de la esquina y derribando un semáforo y la vidriera de un restaurante.

Rescatistas trabajan en el lugar del descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán, Italia

En un impacto de gran violencia, dos personas murieron —un peatón que fue embestido y un pasajero que viajaba a bordo— y decenas resultaron heridas, algunas de gravedad, por lo que fueron trasladadas al hospital Niguarda. Varios ocupantes quedaron atrapados dentro del tranvía. Las autoridades investigan si el vehículo debió frenar de manera brusca o realizar una maniobra repentina para evitar a personas que cruzaban la calle en ese momento.

Ambulancias, bomberos y equipos de emergencia llegaron de inmediato al lugar, que dejó en shock a los involucrados y provocó una gran conmoción en Milán.

“Pensé que era un terremoto. Estaba sentado y caí al suelo junto con los demás pasajeros. Fue terrible”, dijo uno de los pasajeros. “Por suerte, solo me di un golpe en la rodilla, pero el hombre a mi lado sangraba por la cabeza”, continuó. “Me costó un poco levantarme y salir”, agregó.

“Oímos algo abajo, entonces el tranvía descarriló y todos salimos despedidos”, relató una mujer que viajaba a bordo. “El tranvía viró, aceleró y chocó con un edificio. Yo había subido en la parada anterior, estaba junto al conductor y todos se me vinieron encima”, contó, según el Corriere della Sera.

“Ha sido un impacto devastador”, dijo a la agencia ANSA el procurador Marcello Viola, que llegó enseguida al lugar junto a la fiscal de turno, Elisa Calenduccia, quien abrió una investigación por homicidio culposo.

También se hizo presente el alcalde de Milán, Beppe Sala, que definió lo ocurrido como “una tragedia”. “Es difícil aventurarse en análisis para esclarecer lo sucedido, habrá una investigación”, añadió.

El tranvía era un nuevo modelo Tramlink, que comenzó a operar en Milán hace apenas unas semanas: uno de los primeros tranvías bidireccionales de la ciudad, con dos cabinas de conductor –una en cada extremo–, lo que permite invertir la dirección si es necesario. Tiene 25 metros de largo, tres vagones interconectados y 66 plazas.

Entre las hipótesis iniciales se barajan una posible descompensación del conductor o una falla en el sistema de agujas, que habría encontrado el desvío “cerrado”, es decir, en posición de giro hacia via Lazzaretto. El vehículo debía continuar derecho por viale Vittorio Veneto. En ese tramo, las vías están en una zona protegida y el cambio de agujas solo puede activarlo el conductor desde la línea. Lo único cierto, según el procurador, es que el tranvía viajaba “a una velocidad elevadísima”.

“En 70 años, como milanés de verdad, nunca había visto un accidente como este”, dijo un hombre cuya esposa viajaba en el tranvía y fue trasladada al hospital Fatebenefratelli para un chequeo.

“Estoy consternado por lo ocurrido en mi ciudad natal, Milán; rezo por los implicados en el trágico accidente y agradezco a los rescatistas, confiando en que se esclarecerá la causa del incidente”, expresó el ministro de Transporte, vicepremier y líder de la Liga, Matteo Salvini.

Una declaración similar hizo Elly Schlein, líder del Partido Democrático, quien al margen de un evento manifestó su pésame a las familias de las dos víctimas mortales y su cercanía a los heridos. Schlein también agradeció a todos los que participaron en los rescates, así como a quienes continúan trabajando, incluidas las fuerzas del orden y la fiscalía, que investigan para esclarecer lo sucedido.