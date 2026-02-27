Tras la tensa presentación de Hillary, Bill Clinton testifica sobre sus vínculos con Epstein

WASHINGTON.- Luego de la tensa presentación de más de seis horas de su esposa, Hillary Clinton, ante un comité del Congreso, los focos se posarán este viernes sobre el expresidente Bill Clinton, quien testificará -también a puertas cerradas- ante el mismo panel sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el caso que sacude a Estados Unidos.

El testimonio del exmandatario norteamericano (1993-2001) ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está previsto desde las 11 (hora local) en el Centro de Artes Escénicas de Chappaqua, Nueva York, cerca de la residencia principal de la influyente pareja demócrata.

El presidente del comité, el republicano James Comer (Kentucky), anticipó el jueves que esperaba que la declaración del expresidente se prolongara aún más que la de su mujer. Luego, señaló, serán publicadas las transcripciones y los videos de ambas testificaciones.

Los Clinton señalaron ante el comité el mes pasado, en declaraciones juradas, que no tenían conocimiento personal de ninguna actividad delictiva de Epstein o de su expareja y cómplice en el tráfico de víctimas, Ghislaine Maxwell.

“No sé cuántas veces tuve que decir que no conocía a Epstein”, dijo el jueves Hillary Clinton a los periodistas al terminar su testificación. También afirmó tener confianza en que su esposo desconocía los delitos del financista. Al ser consultada si estaba “100% segura” de que no sabía nada relacionado con la actividad delictiva de Epstein, la ex secretaria de Estado respondió “sí”, a secas.

Hillary Clinton habla con la prensa tras testificar ante un panel del Congreso por el caso Epstein. CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Sin embargo, Bill Clinton deberá dar explicaciones sobre los vínculos cercanos que mantuvo con Epstein y Maxwell, según se desprende de los millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia norteamericano, en los que el expresidente aparece en forma recurrente, incluso con fotos comprometedoras.

Aunque no hay pruebas de irregularidades o delitos por parte de los Clinton en lo que respecta al delincuente sexual, los integrantes del comité buscan profundizar en el vínculo estrecho que Epstein tuvo con el exmandatario durante años. Comer aclaró el jueves que los Clinton no están acusados de haber cometido ningún delito.

El financista neoyorquino, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual, visitó la Casa Blanca en múltiples ocasiones en la década de 1990, según los registros de visitantes.

El expresidente Bill Clinton, en un jacuzzi, según una imagen desclasificada por el Departamento de Justicia en el caso Epstein. HANDOUT� - US DEPARTMENT OF JUSTICE�

Después de que Bill Clinton dejara la presidencia, en 2001, Epstein participó en sus actividades filantrópicas y el exmandatario voló por lo menos 16 veces en su avión privado entre 2002 y 2003. También salieron a la luz varias fotos del caso que lo involucran, como una con una mujer en un jacuzzi y otra junto a Maxwell. No está claro cuándo ni dónde se tomaron las fotos, pero seguramente el panel hará preguntas al respecto.

Los legisladores de ambos partidos que integran el panel también indagarían sobre un viaje que Bill Clinton realizó a África en 2002 a bordo del Boeing 727 de Epstein. La visita de 10 días a siete países se anunció en su momento como una oportunidad para que Clinton hablara sobre el desarrollo económico y la lucha contra el VIH, aunque la comitiva aérea incluía “unas cuatro mujeres jóvenes de entre 20 y 22 años”, según un informe del FBI. Una de las mujeres era masajista, otra modelo y una tercera se describió como bailarina, detalló la agencia.

Durante meses los Clinton batallaron para evitar testificar en lo que denunciaron como un complot republicano en su contra en el marco del caso Epstein, y solo aceptaron comparecer ante el Comité de Supervisión ante el riesgo de ser declararlos en desacato al Congreso.

La sesión de Hillary Clinton del jueves fue pausada durante media hora después de que la representante republicana Lauren Boebert (Colorado) filtrara una foto de la excandidata presidencial dentro de la sesión a un YouTuber conservador, Benny Johnson, quien la publicó en X y en Instagram. En la sala hubo una enérgica protesta de los abogados.

En un mensaje emitido antes de su declaración, Hillary Clinton acusó al comité liderado por los republicanos de utilizar su citación para “desviar la atención” de los vínculos del presidente Donald Trump con Epstein. “Si el objetivo es la verdad y la rendición de cuentas, Trump debería ser llamado a declarar bajo juramento”, reclamó.

Si bien Trump acusó a Bill Clinton de haber realizado decenas de viajes a la isla de Epstein en el Caribe, el exmandatario afirmó en su declaración que nunca estuvo allí.

Los demócratas afirman que la comisión también debería citar a declarar a Trump, cuyo nombre aparece con frecuencia en los archivos Epstein.

Jeffrey Epstein y Donald Trump.

La declaración de Bill Clinton este viernes “sienta un precedente” al tratarse de un expresidente, dijo el jueves el representante Robert García (California), el demócrata de mayor rango del panel. “La persona que realmente aparece más veces en los archivos que el expresidente, con quien queremos hablar, es Trump”, afirmó.

Es muy poco frecuente que un presidente en ejercicio o expresidente comparezca ante los miembros del Congreso de Estados Unidos. El último en hacerlo fue Gerald Ford en 1983, cuando testificó ante un subcomité del Senado sobre la planificación del bicentenario de la Constitución, según se desprende de un registro oficial.