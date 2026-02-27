Un informe del Congreso de EE.UU. advierte por la infraestructura espacial de China en América Latina

WASHINGTON.- Mientras el gobierno de Donald Trump avanza con su enfoque en la estrategia para América Latina, un nuevo informe del Comité Selecto sobre China del Congreso norteamericano, publicado el jueves, advirtió que el régimen de Xi Jinping utiliza la infraestructura desplegada en países de la región -entre ellos la Argentina- para mejorar sus capacidades espaciales, bélicas y de recopilación de inteligencia.

La investigación, titulada “Atrayendo América Latina haca la órbita de China: cómo utiliza como un arma la arquitectura terrestre de la ruta de la seda espacial en Venezuela, Brasil, Bolivia, la Argentina y Chile”, es la segunda entrega de los trabajos de ese comité sobre la actividad del gigante asiático en el hemisferio occidental.

La estación espacial china en Neuquén. Ricardo Pristupluk

“Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites en el cielo, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de gran preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en América Latina para impulsar su agenda y debilitar a Estados Unidos en el espacio”, declaró el presidente del Comité Selecto, el congresista republicano John Moolenaar (Michigan).

La investigación advierte que China desarrolló una extensa red de estaciones terrestres y telescopios espaciales de "doble uso en América Latina y la utiliza para recopilar inteligencia y fortalecer la capacidad bélica del Ejército Popular de Liberación [EPL, la fuerza militar china]“. El reporte detalla por lo menos 11 instalaciones espaciales vinculadas a China establecidas en la Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

“Estos sitios en América Latina son una parte esencial de la red más amplia de China, que proporciona vigilancia global casi continua, apoya operaciones contraespaciales y facilita la guía terminal necesaria para los sistemas de armas avanzados”, indica el informe.

Respecto a la Argentina, la investigación menciona la estación aeroespacial en la provincia de Neuquén, un sistema de medición láser satelital instalado en el observatorio Félix Aguilar, en San Juan, y una participación china en la estación satelital terrestre de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

“Si bien la estación [en Neuquén] no puede cumplir plenamente su propósito aparente de exploración espacial en la actualidad, sí es capaz de dar apoyo a aplicaciones militares”, advierte el documento, que describe los sistemas de avanzada desplegados en esa instalación. Años atrás, el gobierno norteamericano dejó trascender su preocupación por esa base.

Los legisladores del comité argumentan que la estrategia de fusión militar-civil de China dificulta separar la cooperación espacial académica o comercial de las potenciales aplicaciones militares.

El presidente Donald Trump, en el Congreso. Kenny Holston - Pool The New York Times

“Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”, remarcó Moolenaar.

El reporte formuló varias recomendaciones políticas. Entre ellas, señala que la NASA debería revisar la cooperación con los “países anfitriones” para garantizar que no se hayan producido violaciones a la prohibición de la Enmienda Wolf (de 2011) sobre la cooperación bilateral con China y las empresas de propiedad china.

También señala que el Congreso debería considerar la actualización de la Enmienda Wolf para “cerrar una laguna legal creciente que permite que la cooperación bilateral prohibida con China continúe bajo la apariencia de acuerdos supuestamente multilaterales”.

El comité recomendó además que las agencias estadounidenses deberían “reevaluar la cooperación espacial, de defensa y de tecnología avanzada con los países que albergan infraestructura espacial vinculada a China, centrándose en mitigar los riesgos para los sistemas, datos y personal estadounidenses”.

“El gobierno estadounidense debería establecer el objetivo explícito de detener la expansión de la infraestructura espacial de China en América Latina” y, en última instancia, buscar “reducir y eliminar las capacidades espaciales” del régimen en el hemisferio occidental que “amenazan los intereses estadounidenses”, añadió el informe.

El mes pasado, el Pentágono presentó la Estrategia de Defensa Nacional para 2026, en la que sitúa a América Latina en el centro de la agenda norteamericana.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en Palm Beach. Alex Brandon� - AP�

“Tras años de abandono, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región”, señaló el documento.

“También impediremos que nuestros adversarios desplieguen fuerzas u otras capacidades que representen una amenaza en nuestro hemisferio. Esta es la enmienda Trump a la Doctrina Monroe: una restauración sensata y contundente del poder y las prerrogativas estadounidenses en este hemisferio, en consonancia con los intereses de Estados Unidos”, amplió, en una referencia elíptica al avance de China en la región.