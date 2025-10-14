Conmoción en Valencia: estuvo 15 años muerto en su cama y lo encontraron por casualidad

El hallazgo casi casual del cadáver de un hombre en su dormitorio genera conmoción en España por estas horas. Es que los primeros peritajes al cuerpo dejaron a su paso un dato llamativo. Hacía 15 años que el vecino de un humilde barrio del municipio de Valencia había fallecido. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta durante este tiempo que Antonio Famoso, que actualmente tendría 86 años, había muerto? ¿No tenía familia y/o amigos? ¿No notaron su ausencia en la zona?

Este sábado, minutos después de las 16, un grupo de bomberos se coló por la ventana del departamento N.º 12 de la sexta planta de un edificio ubicado en la calle Luis Fenollet, en el barrio de la Fuensanta. Un vecino del mismo inmueble había llamado al seguro para comunicar una filtración por la inundación de la azotea debido a las fuertes lluvias.

Fue entonces que en uno de los dormitorios de la vivienda estaban los restos de Famoso. Lo que quedaba de su cuerpo estaba vestido, rodeado de palomas muertas, insectos y en medio de un basural, informó el medio local El País. “Se encontraba en avanzada fase de descomposición, momificado”, escribieron los agentes de la Policía Local.

De acuerdo a la reconstrucción de la vida del hombre que hicieron los medios locales, con la ayuda de testigos, el jubilado se había separado 30 años atrás y tenía dos hijos, un hombre y una mujer. Sin embargo, había perdido el contacto con sus allegados. Su vida transcurría entre su casa, el supermercado, los paseos por una arbolada calle y un bar.

“Era un hombre que no se metía con nadie, siempre iba solo, saludaba. Cuando dejamos de verlo pensamos que estaba en una residencia”, recordó Rafael, el vecino del mismo inmueble donde vivía el jubilado que, sin querer, allanó el paso para saber qué había sido del paradero de Famoso.

Lo cierto es que durante estos 15 años nadie notó la ausencia del hombre. La familia no lo denunció y tampoco le echaron de menos en su barrio. Incluso hubo unas pocas personas que pensaron que se había ido a vivir a una residencia. “No sé nada. No notamos nada extraño”, dijo el inquilino del primer departamento. “La ventana por donde entraron las palomas estaba abierta. Por ahí se ventiló el olor durante años”, indicó otro residente.

“Antonio abandonó a su familia hace tres décadas”, apuntaron fuentes de la Policía Nacional, que estudia el deceso del vecino del barrio de la Fuensanta como una muerte natural. “No hay nada raro, por ahora”, indicaron los investigadores.

Al parecer, la ausencia de Famoso tampoco podría haber llamado la atención de las empresas de luz y de agua porque, aparentemente, las cuentas se pagaban mediante débito automático. Al desconocer su deceso, la Seguridad Social de España continuó abonando la pensión de jubilación durante los 15 años, por lo que el hombre, aunque ya sin vida, contaba con dinero a su favor.

En la casa encontraron la documentación de Antonio, el teléfono descolgado y el pestillo de la puerta echado por dentro. Había además gran cantidad de basura acumulada. Mientras se esperan a los resultados de la autopsia al cuerpo, los indicios apuntan a una muerte natural, en soledad.