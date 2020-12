El líder de Corea del Norte Kim Jong-un Crédito: KCNA

SEÚL.- Restricciones de coronavirus que han limitado significativamente sus apariciones públicas. Señales de advertencia para una economía golpeada por cierres de fronteras y desastres naturales relacionados con la pandemia. La inminente partida de un presidente de Estados Unidos que dijo que se "enamoró" de él.

Mientras el líder norcoreano, Kim Jong-un, lidia con los desafíos más difíciles de su gobierno de nueve años, está listo para abrir un congreso masivo del Partido de los Trabajadores en el poder el próximo mes para tratar de reunir una lealtad pública más fuerte hacia él y diseñar nuevas políticas económicas y exteriores.

Si bien pocos cuestionan el control de Kim sobre el poder, todavía hay espacio para que las cosas empeoren, especialmente si el mundo no logra encontrar una salida rápida a la crisis del coronavirus. Eso prolongaría el bloqueo autoimpuesto de Corea del Norte y posiblemente podría establecer las condiciones para una tormenta económica perfecta que desestabilice los mercados de alimentos y de intercambio y provoque el pánico entre el público.

El congreso, el primero en cinco años, es el máximo órgano de toma de decisiones del partido gobernante. En el congreso de 2016, Kim se puso al frente, reafirmando su compromiso con el desarrollo de armas nucleares y anunciando un ambicioso plan de desarrollo económico. Cinco años después, los expertos dicen que Kim no tiene muchas opciones más que exprimir aún más a su población para obtener más paciencia y trabajo.

"Cuando entramos en los detalles, realmente no hay nada nuevo que el Norte pueda presentar en el congreso en términos de desarrollo de su economía", dijo Hong Min, analista del Instituto Coreano de Unificación Nacional de Seúl. "El país continuará cerrando sus fronteras mientras continúe la pandemia de Covid-19 y persistan las sanciones internacionales, por lo que no hay espacio visible para un avance".

Kim ingresó este año con una declaración de "avance frontal" en contra de las sanciones de la ONU después de que su diplomacia de alto riesgo con el presidente Donald Trump se derrumbara en 2019 por la negativa de Estados Unidos a ofrecer un amplio alivio de las sanciones a cambio de medidas limitadas de desnuclearización.

Imagen de archivo del encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, en la frontera intercoreana en junio de 2019 Fuente: AFP

Pero el impulso de Kim se enfrentó a un revés inmediato. Más tarde, en enero, Corea del Norte se vio obligada a sellar sus fronteras internacionales, incluida una con China, su mayor socio comercial y benefactor de la ayuda, después de que la Covid-19 surgiera allí.

Como resultado del cierre de la frontera, el volumen de comercio de Corea del Norte con China en los primeros 10 meses de este año se redujo en un 75%. Eso llevó a una escasez de materias primas que hundió la tasa de operación de las fábricas de Corea del Norte a su nivel más bajo desde que Kim asumió el poder a fines de 2011, y un aumento de cuatro veces el precio de los alimentos importados como azúcar y condimentos, dijo recientemente la agencia de espionaje de Corea del Sur a los legisladores.

Durante varios meses, Corea del Norte también restringió el uso de dólares estadounidenses en los mercados, solo para hacer que su moneda local, el won, se apreciara considerablemente, lo que provocó crecientes quejas públicas. Las autoridades ejecutaron a un comerciante de divisas de alto perfil en Pyongyang en octubre como chivo expiatorio, según el Ha Tae-keung, uno de los legisladores que fue informado por el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, o NIS.

Lim Soo-ho, analista de un grupo de expertos dirigido por NIS, dijo que Corea del Norte probablemente tenía como objetivo reafirmar el control del gobierno sobre los mercados en medio de la pandemia. E indicó que tal paso está condenado al fracaso porque es probable que la gente cambie solo una parte de sus ahorros en moneda extranjera por won en anticipación de que la represión finalmente terminará.

Lim dijo que si la pandemia continúa durante la mayor parte de 2021, la economía de Corea del Norte podría enfrentar una crisis nunca vista desde la devastadora hambruna que mató a cientos de miles de norcoreanos en la década de 1990.

Durante el congreso del próximo mes, Corea del Norte probablemente pedirá otro "avance frontal" para reforzar su fuerza interna y construir una economía más autosuficiente. Pero mientras la pandemia continúe, Corea del Norte tendrá que conformarse con objetivos económicos modestos mientras se concentra en sus esfuerzos antivirus, dijo en un informe el Instituto de Estudios del Lejano Oriente con sede en Seúl.

Corea del Norte ha afirmado firmemente que está libre de coronavirus, aunque dijo que ha intensificado lo que llamó medidas "máximas". Los expertos externos son muy escépticos sobre la afirmación del caso de virus cero en el Norte, pero están de acuerdo en que el país no ha experimentado un brote generalizado.

"¿Por qué aumentaron sus medidas antiepidémicas si realmente no han tenido pacientes? No tiene ningún sentido", dijo Kim Sin-gon, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea en Seúl. "Pero han impuesto un nivel más alto de pasos antivirus que cualquier otro país, por lo que es probable que no haya muchos pacientes allí".

La infraestructura de salud pública de Corea del Norte sigue en ruinas, y muchos hospitales todavía utilizan equipos construidos en las décadas de 1960 y 1970. Esto mantiene a los funcionarios norcoreanos vigilantes porque "saben que sufrirán un daño tremendo si bajan la guardia aunque sea un poco", dijo Kang Young-sil, analista de la Universidad de Estudios de Corea del Norte de Seúl.

Desde que comenzó la pandemia, Corea del Norte ha aislado a personas con presuntos síntomas de coronavirus, ha sacado en avión a ciudadanos extranjeros y, según los informes, ha bloqueado una región tras otra. En algunas medidas extremas detectadas por Seúl, Corea del Norte prohibió la pesca en el mar, ejecutó a un funcionario por violar las regulaciones sobre la entrada de mercancías desde el extranjero, y disparó y quemó fatalmente a un funcionario surcoreano que se encontró flotando sobre un objeto en aguas cercanas a las disputada frontera marítima.

"Corea del Norte es muy sensible y nerviosa en medio de la pandemia, y está haciendo movimientos extraños e irracionales", dijo Nam Sung-wook, profesor de la Universidad de Corea del Sur.

Kim Jong-un, de 36 años, ha mantenido un perfil bajo. Ha aparecido en público 53 veces este año para observar pruebas de armas, visitar áreas afectadas por tifones y presidir reuniones de alto nivel, según el Ministerio de Unificación de Seúl, en comparación con un promedio de 103 apariciones en los últimos cuatro años.

A pesar de las conversaciones nucleares estancadas, Corea del Norte probablemente esperaba la reelección de Trump, quien se reunió con Kim tres veces, lo que le otorgó la legitimidad que tanto tiempo deseaba en un escenario mundial.

El presidente electo Joe Biden probablemente querrá que los negociadores a nivel de trabajo resuelvan los detalles y confirmen el compromiso de desnuclearización de Corea del Norte antes de reunirse con Kim. Es probable que Corea del Norte tampoco sea una prioridad primordial para Biden, quien enfrenta varios problemas internos urgentes como el coronavirus, una economía golpeada por la pandemia y disparidades raciales.

Algunos expertos dicen que Corea del Norte puede optar por su tradicional estrategia de realizar pruebas de misiles para llamar la atención de Estados Unidos, como lo hizo durante los pasados períodos de transición presidencial en Washington. Otros esperan que Corea del Norte evite grandes provocaciones que podrían disminuir la posibilidad de conversaciones tempranas con la administración Biden.

Las imágenes de satélite proporcionadas por Maxar, una empresa de imágenes de satélite con sede en Colorado, muestran a miles de personas reunidas en formación en la plaza principal de Pyongyang el sábado, probablemente ensayando para las próximas celebraciones. La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo anteriormente que Corea del Norte realizaría un desfile militar en enero en una demostración de su fuerza militar dirigida a la administración Biden.

El gobierno de Kim ha reconocido que las sanciones, la pandemia y los tifones y las inundaciones de verano que arrasaron los cultivos han creado "múltiples crisis". Pero los expertos dicen que China ayudará a Corea del Norte porque probablemente no permitirá que su vecino sufra un desastre humanitario que podría causar una afluencia de refugiados a su frontera.

"Kim ha sido golpeada por un doble frente: las sanciones de la ONU y la pandemia de coronavirus", dijo Nam. "Pero China está a su lado y lo apoya".

Agencia AP

