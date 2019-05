De acuerdo a lo informado por Corea del Sur, el régimen de Kim Jong-un disparó un proyectil no identificado desde el oeste del país Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 06:27

SEÚL.- En medio de las conversaciones algo estancas con Estados Unidos para avanzar con el desmantelamiento del programa nuclear en la península, hoy Corea del Norte volvió a lanzar un proyectil, a cinco días de un lanzamiento similar que ya había desatado la alarma de su vecino Corea del Sur y del mundo.

De acuerdo con lo informado por el Ejército del país capitalista, el régimen de Kim Jong-un disparó un proyectil no identificado desde el oeste, desde Sino-ri, provincia de Pyongan del Norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no tuvo más detalles disponibles de inmediato y no estuvo claro de qué tipo de arma se trató.

Este es el segundo incidente en los últimos cinco días y una posible advertencia de que las negociaciones para el desarme nuclear podrían estar en peligro, tras la reunión fallida de febrero pasado y en Vietnam entre Kim y el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien abandonó el encuentro antes de lo previsto y confirmó que lo hacía porque no había podido llegar a un acuerdo con el líder de Pyongyang sobre la desnuclearización de la península. ¿Qué es lo que sucede? Kim demanda un alivio generalizado de las sanciones impuestas por Washington a cambio de unos pasos hacia el desarme.

De acuerdo a lo informado por Corea del Sur, el régimen de Kim Jong-un disparó un proyectil no identificado desde el oeste del país Fuente: AP

Ahora, estas maniobras de largo alcance, prohibidas por Naciones Unidas y consideradas una amenaza para los países cercanos, podrían resultar en más sanciones.

El lanzamiento de este proyectil se produjo horas después de que medios estatales norcoreanos describieran sus ensayos con artillería y un posible misil balístico de corto alcance el pasado sábado como un ejercicio militar habitual y defensivo. Al otro día, el diario oficial Rodong Sinmun publicó en primera plana 16 fotos de estas pruebas y en una de ellas se ve al líder comunista con semblante serio y unos prismáticos en sus manos.

Además, la prueba coincide con la visita a Seúl de un enviado de Estados Unidos para intentar desbloquear las negociaciones sobre la crisis nuclear norcoreana.

De acuerdo con la opinión de ciertos analistas, un regreso de Pyongyang al tipo de armas prohibidas de largo alcance con las que experimentó en 2017 sería un sólido indicio de que Corea del Norte, frustrada, estaría alejándose de la vía diplomática.

De acuerdo a lo informado por Corea del Sur, el régimen de Kim Jong-un disparó un proyectil no identificado desde el oeste del país Fuente: AP

Agencias AP y AFP