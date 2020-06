Coronavirus: alianza de los medios para reportar los datos que no da Bolsonaro

Los trabajadores llevan un ataúd de una persona que murió por coronavirus en el cementerio municipal Recanto da Paz, en Breves, en el estado brasileño de Pará, el 7 de junio de 2020 Fuente: AFP

Ante la amenaza del gobierno de Jair Bolsonaro de avanzar con un apagón informativo en las cifras del coronavirus , los principales diarios brasileños oficializaron este lunes una alianza para reportar los datos de la enfermedad .

O Globo, Folha de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo y otros portales de noticias recopilarán diariamente los datos de las 26 secretarías de salud de los estados brasileños y del Distrito Federal (Brasilia) . Los medios de comunicación dividirán tareas para recabar los datos de todos los estados y presentarlos de forma conjunta a las 20 horas, según comunicaron en sus portales de noticias.

"En este momento crucial dejamos de lado nuestra competencia por un bien común: llevar a la sociedad el lado más preciso posible sobre la pandemia", dijo Alan Gripp, director de redacción de O Globo . "Esas informaciones orientan a las personas y a las políticas públicas. El periodismo cumplirá su papel".

La sociedad de los medios, inédita en la pandemia, llega como respuesta al desafío del gobierno de iniciar un recuento de las cifras oficiales de muertos, entendido por vastos sectores de la política y la medicina como un intento de "maquillar" los números.

Carlos Wizard, quien se desempeñaba como asesor del Ministerio de Salud y había sido nominado para asumir el cargo de secretario de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos de dicha cartera, había dicho que mucha gente está muriendo por otros motivos y los gestores públicos "colocan todo el mundo como Covid" .

La declaración encendió una fuerte polémica. El gobierno no presentó ninguna prueba de las supuestas irregularidades, y hasta ahora especialistas en Salud creen que las cifras actuales de casos y de muertes, más de 36.000, están sensiblemente sub notificadas debido a la falta de testeos . Finalmente, Wizard anunció anoche que no asumirá el cargo como secretario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a las autoridades de Brasil que sostengan una comunicación "transparente" y "consistente" sobre la realidad de la pandemia.

"Brasil necesita entender dónde está el virus y cómo controlar los riesgos", dijo Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS en una conferencia de prensa.

La mayor nación de América Latina, epicentro de la enfermedad, ha notificado cerca de 700.000 contagios, pero esa cifra podría ser sólo una parte ínfima de la realidad. El ex ministro de Salud Nelson Teich había reconocido semanas atrás que Brasil "navega a ciegas" en la pandemia debido a la falta de conocimiento de la enfermedad.

Además de retrasar la entrega de los boletines diarios hasta las 22 , el gobierno de Bolsonaro dejó de publicar la semana pasada la cifra total de muertos y de infectados, según el presidente porque no brinda un cuadro de situación del momento presente. El derechista ha acusado a los medios de comunicación de desinformar a la sociedad y de colaborar para que la crisis se acentúe.

Wanderson de Oliveira, ex secretario de vigilancia sanitaria de Salud, estimó los casos reales en seis veces más, cerca de cuatro millones de casos . "Los tests son malos. Y los números siguen creciendo. Diría que estamos en el cuarto final de la montaña. Pero puede que haya una meseta o que caigamos rápidamente. Tan problemático como llegar al pico será cuánto tiempo estaremos ahí", dijo de Oliveira, en una transmisión virtual con el biólogo Atila Iamarino en la noche del domingo.