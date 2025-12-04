La historia de la brasileña que se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo sin heredarlo: cómo lo hizo

La brasileña Luana Lopes Lara se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo sin recibir ningún tipo de herencia, un hito sin precedentes que llamó la atención de medios internacionales y revolucionó Sudamérica. Con apenas 29 años, ya posee una fortuna de U$S1.300 millones gracias a su startup Kalshi.

Esta información fue revelada por la revista estadounidense Forbes, donde presentaron el tema de la siguiente manera: “Cómo la cofundadora de Kalshi pasó de bailarina profesional a la multimillonaria más joven del mundo”. Esta empresa financiera ahora tiene un valor de mercado de U$S11.000 millones, lo que convierte a sus fundadores en multimillonarios y a Luana Lopes Lara en la más joven del mundo en conseguirlo.

La carrera de la brasileña comenzó en Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se graduó con un título en informática en 2018 que le permitió trabajar para Bridgewater Associates de Ray Dalio y Citadel de Ken Griffin. Apenas seis años después, consiguió construir una startup que tiene un valor de mercado actual de U$S11.000 millones. Pero este no fue un camino para nada sencillo, sino que tuvo una vida complicada, principalmente en la época de la escuela secundaria, un período descrito por ella misma como “el más intenso de su vida”.

Luana Lopes Lara se recibió en el MIT en 2018 y siete años después hizo historia Instagram (@luana_lopes_lara)

Para ahondar en los detalles, Lopes Lara reveló que sus profesores de ballet en la Escuela de Teatro Bolshoi de Brasil le sostenían cigarrillos encendidos bajo el muslo mientras extendía una pierna hasta la oreja, con el objetivo de que la tenga levantada para no quemarse. Pero, lejos de cuestionar el método, aseguró que el rigor y la intensidad del entrenamiento le sirvieron para su gran ambición: convertirse en la próxima Steve Jobs.

Hija de una profesora de matemáticas y un ingeniero eléctrico, solía estudiar hasta altas horas de la noche para cada una de sus competencias académicas, lo que le sirvió para ganar el oro en la Olimpiada Brasileña de Astronomía y el bronce en la Olimpiada de Matemáticas de Santa Catarina. En los nueve meses posteriores a graduarse de la secundaria, actuó como bailarina profesional en Austria antes de emprender su viaje a Estados Unidos.

De esta manera, a sus 29 años, Luana Lopes Lara se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo, una posición que pertenecía a Lucy Guo, la cofundadora de Scale AI de 31 años, quien curiosamente le había arrebatado el título a la cantante Taylor Swift el pasado abril. Con respecto a Kalshi, la brasileña su cofundadora junto a Tarek Mansour, también de 29 años, por lo que ambos pasaron al “club de las tres comas” con la misma edad.

Luana Lopes Lara y Tarek Mansour crearon Kalshi y revolucionaron el mercado Kalshi

Si bien Kalshi tiene un valor de mercado de U$S11.000 millones, Luana Lopes Lara y Tarek Mansour tienen el 24% de la compañía entre los dos, lo que se traduce en U$S1.300 millones cada uno. “Al salir de la universidad, asumimos un riesgo desorbitado. Estuvimos dos años sin lanzar un solo producto, sin lanzar nada y, si no nos regulaban, la empresa simplemente se iría a cero”, recordó la joven.

El modelo de Kalshi, la plataforma para las apuestas menos comunes

La plataforma de apuestas Kalshi se consolidó como una de las más populares en el mercado luego de presentar un modelo que llamó mucho la atención de los usuarios, ya que en la misma se pueden hacer bets de todo tipo y se destacan algunas muy específicas con rendimientos masivos.

Si bien en la actualidad consiguió meterse de lleno en las apuestas deportivas, lo cierto es que su principal atractivo se encuentra en las consideradas más “raras”. Algunas de ellas son, por ejemplo: “¿Trump publicará alguno de los archivos de Epstein?”; ”¿Quién será el próximo ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos?”; “¿Bitcoin volverá a superar los U$S100.000 este año?” o “¿Cuándo Argentina dolarizará su economía?”.

En la plataforma se puede apostar casi que sobre cualquier tema Captura Kalshi

Uno de los ejemplos más grandes de esto ocurrió en la previa a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando los usuarios apostaron más de U$S500 millones a los candidatos y “predijeron” la victoria de Donald Trump un mes antes. De igual manera, Kalshi todavía enfrenta presión regulatoria por parte de los estados de EE.UU., que emprendieron acciones legales contra los contratos deportivos de la plataforma porque argumentan que deberían estar regulados y gravados a nivel estatal.