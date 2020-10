Según el Imperial College London e Ipsos Mori, la protección de los anticuerpos "decae bastante rápidamente" Crédito: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

LONDRES (AFP).- A más de siete meses de declarada la pandemia de coronavirus los científicos alrededor del mundo siguen en busca de definir con la mayor exactitud un virus que hasta ahora no solo parece incontrolable sino impredecible: Europa transita la segunda ola con contagios diarios que ya superan en varios países las decenas de miles mientras que China, país donde surgió, parece haber frenado el brote y el continente americano no para de sumar nuevos infectados. En este marco, varios proyectos buscan dar con la vacuna y también nuevas investigaciones intentar echar luz al brote, como la del Imperial College London e Ipsos Mori, que aseguró hoy que la inmunidad esperada de los contagiados y luego recuperados no es tal.

El estudio de estas dos organizaciones británicas mostró hoy que la inmunidad adquirida por los infectados y después curados de Covid-19 "decae bastante rápidamente", especialmente en personas asintomáticas, y podría durar solo unos pocos meses.

Desde el 20 de junio al 28 de septiembre, realizaron el seguimiento de 350.000 personas elegidas al azar en Inglaterra, que se sometieron regularmente a tests en sus casas para ver si tenían anticuerpos. "Durante este período, la proporción de personas que dieron positivo a los anticuerpos de Covid-19 disminuyó en un 26,5%", pasando de 6% a 4,4% de la población estudiada, explica el comunicado.

Asimismo agrega que esto sugiere "una reducción de anticuerpos en las semanas o meses posteriores a la infección".

Tras conocerse esta información, Helen Ward, profesora de salud pública en el Imperial College y una de las autoras del estudio, indicó: "La inmunidad decae bastante rápidamente". En las conclusiones, también afirmó que los datos dejan entrever que las personas que no tuvieron síntomas son susceptibles de perder más rápido sus anticuerpos que aquellas que sí mostraron síntomas, como pérdida del olfato, fiebre, problemas para respirar.

La proporción de anticuerpos en las personas que dieron positivo al virus disminuyó un 22,3% a lo largo de los tres meses, mientras que entre las personas que no sintieron los efectos del coronavirus decayeron en un 64%.

Asimismo la viróloga Wendy Barclay, también del Imperial College London, explicó que "este nuevo coronavirus parece comportarse de manera muy similar a los coronavirus estacionales que han existido en los seres humanos durante décadas, algunos durante cientos de miles de años". Uno puede "reinfectarse cada uno o dos años" con estos coronavirus estacionales debido a una caída en la inmunidad, añadió.

"La calidad de la respuesta inmunitaria puede variar de una persona a otra", afirmó.

Por otra parte el estudio subraya que, aunque todas las edades se ven afectadas por esta disminución, en los ancianos es peor: entre junio y septiembre, la porción de personas mayores de 75 años con anticuerpos disminuyó un 39%, mientras que se redujo un 14,9% en la franja de edad entre 18 y 24 años.

Las dudas que persisten

Pese a la investigación, desde el Imperial College London e Ipsos Mori precisaron que aún no se sabe si los anticuerpos confieren un nivel de inmunidad eficaz o, en el caso de que esta inmunidad exista, cuánto dura y por ello, en medio de la segunda ola que vive el Reino Unido, cuando se registraron más de 20.000 casos diarios, instaron a los británicos a seguir las recomendaciones sanitarias.

En todo el mundo, los infectados con coronavirus ya son más de 43 millones y los muertos, 1.160.000.

