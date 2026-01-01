Suiza: decenas de muertos por un incendio en una lujosa estación de esquí

ZURICH (AFP).— Un incendio desatado durante una fiesta de Año Nuevo dejó al menos varias personas muertas y más de un centenar de heridos en un bar colmado de la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana, informó este jueves la policía.

Dotaciones de bomberos, policías y servicios de emergencia acudieron al resort, uno de los destinos de esquí más cotizados de Europa, en los Alpes suizos. Según medios locales, el número de víctimas fatales podría ascender a varias decenas y ya se mencionan al menos 40 muertos.

Mueren varias personas tras una explosión en un bar de una estación de esquí suiza

El siniestro se inició a la 1.30 (hora local) en pleno festejo de Año Nuevo por un “fuego de origen indeterminado” dentro de un bar muy concurrido por turistas, indicó en un comunicado la policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.

Todavía no se precisa el número exacto de víctimas y tampoco se proporcionará información sobre las identidades. “Es demasiado pronto para eso”, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa esta mañana.

Un portavoz policial precisó que el local era Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. El vocero señaló que un centenar de personas se habían reunido ahí para celebrar el Año Nuevo.

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

“Varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, indicó el comunicado policial, que calificó el incidente de “grave”.

“Un amplio contingente de policías, bomberos y socorristas acudió de inmediato al lugar para asistir a las numerosas víctimas”, señaló. La operación sigue en curso.

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron “un olor a quemado aún en el aire”.

Según un médico presente citado por el diario suizo Blick, el número de muertos podría estar en “docenas”. El diario regional Le Nouvelliste también evocó un “balance elevado” según sus fuentes, con “alrededor de 40 muertos y 100 heridos” .

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.

La policía señaló que la zona está “completamente cerrada al público” y que “se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana”.

Un residente que afirmó vivir cerca del lugar dijo al diario local 24 heures que “la fiesta estaba en su apogeo” cuando ocurrió el incendio. “La música y el champán corrían libremente”, afirmó.

Pero cuando se supo la noticia del incendio, el ambiente desenfadado desapareció y la gente comenzó a reunirse en la calle. “Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio”, explicó a este periódico de la ciudad de Lausana.

“Oímos helicópteros toda la noche”, contó otro vecino al mismo diario. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven va a ese bar”, afirmó.