Suiza: los dramáticos testimonios de sobrevivientes de la tragedia del centro de esquí

Distintos turistas que sobrevivieron al trágico incendio del bar Le Constellation, en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana, Suiza, relataron el horror y los minutos de pánico en plena celebración del Año Nuevo. Si bien se desconoce el número de víctimas y sus identidades, medios suizos hablan de decenas y hasta de 40.

Emma y Albane, dos jóvenes francesas, lograron escapar del colmado bar, según relataron al portal de noticias BFM. “Había pánico absoluto, todos gritaban”, contaron.

Si bien durante una conferencia de prensa las autoridades no revelaron la causa del fatal incendio, ambas turistas indicaron que el mismo se habría iniciado a partir de una vela de cumpleaños o bengala que una de las camareras había colocado sobre botellas de espumante.

Según su relato, la puerta de salida era muy pequeña para la cantidad de personas que quería escapar de las llamas. En ese marco, una de ellas rompió una ventana para salir.

Por su parte, Victoria, otra joven francesa, describió: “Una bengala colocada en una botella de espumante prendió fuego el techo cuando una mujer, que estaba subida a los hombros de otra persona, levantó la botella demasiado alto”. La turista aseguró que las llamas se propagaron “a una velocidad vertiginosa”, de acuerdo a lo que publicó el medio suizo Blick.

En tanto, el diario Tages-Anzeiger publicó que un testigo habló de un denso humo negro, personas en llamas huyendo del lugar y otras tendidas en el piso sin vida, una escena que calificó como “apocalíptica” y “de guerra”.

Le Constellation tiene capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. Un vocero de la Policía señaló que un centenar de personas se habían reunido ahí para celebrar el Año Nuevo.

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

Un residente que afirmó vivir cerca del lugar dijo al diario local 24 heures que “la fiesta estaba en su apogeo” cuando ocurrió el incendio. “La música y el champán corrían libremente”, afirmó.

Pero cuando se supo la noticia del incendio, el ambiente desenfadado desapareció y la gente comenzó a reunirse en la calle. “Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio”, explicó a este periódico de la ciudad de Lausana.

“Oímos helicópteros toda la noche”, contó otro vecino al mismo diario. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven va a ese bar”, afirmó.

El siniestro se inició a la 1.30 (hora local) en pleno festejo de Año Nuevo por un “fuego de origen indeterminado” dentro del bar muy concurrido por turistas, indicó en un comunicado la policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.

Todavía no se precisa el número exacto de víctimas y tampoco se proporcionará información sobre las identidades. “Es demasiado pronto para eso”, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa esta mañana.