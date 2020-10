La llamada Declaración de Great Barrington pide una "protección focalizada" para las personas de alto riesgo y liberar al resto de la población

LONDRES.- Mientras científicos y gobiernos ensayas respuestas al coronavirus, siempre a la espera de la vacuna, un grupo de investigadores sugirió dejar circular libremente a las personas menos vulnerables para lograr la inmunidad de rebaño en beneficio de la sociedad.

Lanzada en Estados Unidos, la llamada Declaración de Great Barrington pide una "protección focalizada" para las personas de alto riesgo, entre ellos los adultos mayores, mientras que a la mayoría se les conceden libertades plenas "hasta que alcancemos la inmunidad colectiva".

Se trata de una manera de llevar a la práctica la inmunidad de rebaño que se viene proponiendo como una de las posibles alternativas, y que tiene como objetivo que una cantidad suficiente de la población se vuelva resistente al virus para sofocar la pandemia.

La música, el deporte y otras actividades culturales deberían "reanudarse", los pubs y restaurantes deberían estar abiertos y los adultos más jóvenes deberían "trabajar normalmente, en lugar de desde casa", señala la declaración.

La propuesta fue elaborada por tres investigadores pero firmada por otros epidemiólogos y científicos de salud pública en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países, según The Guardian y otros medios de Gran Bretaña, donde un legislador se aferró a la idea.

Los autores de la declaración, Sunetra Gupta, de la Universidad de Oxford, Jay Bhattacharya, de Stanford, y Martin Kulldorff, de Harvard, alegan que los cierres y restricciones de Covid-19 están teniendo "efectos devastadores" en la salud pública al interrumpir la atención de rutina y perjudica la salud mental, en tanto los más desfavorecidos soportan la mayor carga.

Si bien muchos gobiernos están tratando de suprimir el virus hasta que se encuentren nuevos tratamientos y vacunas, el trío de investigadores señala que las personas mayores y otras personas en riesgo deben protegerse, mientras que a las que se encuentran en menor peligro se les debe "permitir inmediatamente reanudar la vida con normalidad".

El mes pasado, dos grupos de científicos británicos ofrecieron consejos contradictorios. En una carta abierta, la profesora Gupta y sus colegas alegaron que suprimir el virus era "inviable". Y en otra carta, encabezada por la profesora Trish Greenhalgh, también de Oxford, dijo que no era práctico aislar a una cohorte completa de personas vulnerables de la sociedad.

Objeto de críticas de parte de otros científicos, la propuesta gana seguidores en la arena política. El dirigente conservador británico Steve Baker la llamó "un plan B creíble", debido a la falta de certezas sobre el desarrollo y eficacia de una vacuna. "Puede ser que no haya una vacuna o, si llega, puede que no haga lo que se espera", declaró Baker al diario The Independent.

"En cualquier caso, necesitamos un plan B y éste es el único plan B creíble, respaldado por una amplia gama de especialistas en sus áreas", concluyó.

