Manifestantes contra el bloqueo llevan pancartas en los escalones del parlamento estatal de Victoria en Melbourne el 10 de mayo, en plena pandemia de coronavirus

"Separados somos una sola voz, como colectivo somos un movimiento imparable. Solo cuando nos mantengamos firmes cientos de miles oirán nuestro rugido" . Esa es la carta de presentación del grupo de Facebook, creado en Australia , 99% unite Main Group "it's us or them" , que aboga por el fin inmediato de las medidas de distanciamiento social implementadas para prevenir la propagación del coronavirus y cuyo chivo expiatorio es Bill Gates , un referente mundial en la pandemia .

El grupo de más de 46.300 miembros reúne una combinación de negacionistas, movimientos antivacunas, personas que vinculan el brote con la red 5G, creyentes del QAnon y otras teorías conspirativas marginales.

Todas estas creencias han confluido en este movimiento paraguas contra las medidas de confinamiento por el coronavirus.

El grupo de Facebook fue creado el 8 de abril por un proveedor de pescados y mariscos australiano, Fanos Panayides, y desde entonces no ha parado de crecer. Según el sitio de análisis de redes sociales Crowdtangle, los miembros, que han trascendido las fronteras australianas, han realizado más de 900.000 publicaciones, comentarios y reacciones desde su formación.

Fanos Panayides, un orador en un mitin antibloqueo, es arrestado en los escalones del parlamento estatal de Victoria en Melbourne el 10 de mayo de 2020 junto con otros nueve manifestantes Fuente: AFP

"Otra táctica de miedo que los medios de comunicación están usando para conseguir que la gente acepte el microchip son los ataques cibernéticos. Ahora sabemos que cada movimiento que hacen y dicen que no es obligatorio, será obligatorio. En cuanto a los microchip, como las vacunas, pueden convertirse en obligatorios una vez implementados", escribió un miembro sobre los sistemas de rastreo de contactos que han generado polémica en todo el mundo.

El video Plandemic también ha sido ampliamente aceptado en el grupo. Se trata de un cortometraje de 26 minutos publicado este mes que promueve una variedad de hipótesis sin sustento científico con respecto a la pandemia de Covid-19. La película es protagonizada por la antigua investigadora médica desacreditada, convertida en activista contra la vacunación, Judy Mikovits.

Los usuarios también comparten videos de conferencias de prensa sobre el coronavirus de políticos y artículos de noticias, pidiendo a la gente que inunde las secciones de comentarios con publicaciones contra el bloqueo.

"¿Puede ALGUIEN ayudarme con los comentarios aquí en este artículo? Solo estoy recibiendo ataques injustificados hasta ahora", publicó una usuaria al compartir un artículo sobre Julia Gillard , exprimera ministra de Australia, quien ha sido nombrada presidenta de Wellcome Trust, uno de los mayores inversores médicos del mundo.

El posteo provocó una ola de ataques contra Gillard, a quien asociaron rápidamente con Hillary Clinton, también despreciada por el grupo y apodada "Killary". "Una mentirosa, me refiero a una abogada y política apuntada para administrar la vacuna, ¿no un doctor, no un biólogo? Sigan el dinero ($$$) gente", escribió un usuario.

"Seguro Killary le consiguió el trabajo", respondió otro miembro del grupo.

Sin embargo, el mayor blanco de críticas e insultos ha sido Bill Gates . Decenas de publicaciones repletas de insultos, teorías conspirativas y deseos de muerte están dedicadas exclusivamente al multimillonario, incluyendo un video de YouTube de Gates en el que agradece a los residentes de Wuhan por sus "sacrificios" en la lucha contra el virus: "¡GRACIAS WUHAN! ¡¿¡WTF?! ¡¿ME ESTÁS TOMANDO EL PELO?!", acompañaba el epígrafe.

Memes en el grupo de Facebook dirigidos contra Bill Gates Crédito: Facebook

El odio hacia el magnate de la tecnología ha superado las redes sociales y el domingo pasado, un centenar de personas se reunión en los escalones del parlamento estatal en Melbourne y comenzó a cantar "arresten a Bill Gates" .

Si bien no atendieron muchas personas al encuentro, fue la mayor protesta anti-bloqueo del país hasta la fecha, celebrada en violación de las leyes estatales que exigen el distanciamiento social en la pandemia de coronavirus.

Pero Gates no es el único "enemigo" del grupo. Mark Zuckerberg también ha recibido acaloradas ofensivas. "Ahora sabes que si tienes dinero puedes controlar la salud global, los medios de comunicación y la narrativa oficial sobre la Covid-19, incluso sin antecedentes médicos ¡No te pierdas! ¿Sabes que tienen estos dos en común (Zuckerberg y Gates)? Vea la sección de comentarios antes de que decidas que son humanistas", escribió un usuario.

"Mark Zuckerberg tampoco eliminará esta publicación, ¿quieres saber por qué? Porque solo elimina hechos verdaderos que exponen a la élite y lo llama desinformación", dijo otro miembro refiriéndose a un video del presidente Donald Trump , en el que dice que movilizará a los militares para poder distribuir la vacuna contra el coronavirus para miles de norteamericanos disponible para fin de este año.

De las redes a la calle

En el período previo al fin de semana de protestas, Panayides transmitió en vivo con frecuencia sobre la necesidad de protestar y "actuar" . Los miembros discutieron sus planes para asistir y compartieron consejos pseudolegales que pretendían enseñar a las personas cómo obligar a los políticos a representar su "voluntad", o resistirse a los intentos de evitar que protesten. Incluso u n miembro de un grupo derivado sugirió atacar una torre 5G .

Manifestantes contra el bloqueo llevan pancartas en los escalones del parlamento estatal de Victoria en Melbourne el 10 de mayo, en plena pandemia de coronavirus Fuente: AFP

En una transmisión en vivo el 6 de mayo, Panayides indicó que podría dejar su trabajo y dedicarse tiempo completo al grupo. "Este no es un grupo para socializar", dijo. "No me importa si eres una persona 5G, vienes de QAnon, eres un súper creyente loco de todo lo que está sucediendo, o si eres nuevo en el grupo, lo importante es que hemos abierto tus ojos, tienes que entender que somos una bolsa mixta".

El sábado pasado, un día antes de la protesta de Melbourne, algunos de los miembros del grupo en Nueva Gales del Sur asistieron a una manifestación en el parlamento estatal en Sídney. Dos manifestantes fueron arrestados por no cumplir con las normas de distanciamiento , incluida una madre que tenía un letrero con mensajes anti-encierro, y que la policía separó por la fuerza de su hijo que lloraba.

El video del dramático arresto de la madre se hizo viral en Facebook y Twitter y fue compartido por figuras de extrema derecha que simpatizaban con las protestas.

La atención sirvió para aumentar el compromiso en la protesta del domingo, en la que Panayides y otros nueve manifestantes fueron detenidos por la policía.