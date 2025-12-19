La exorbitante cifra que recibió el “héroe” de Bondi Beach tras una masiva recaudación: su reacción al recibir el cheque

SIDNEY.– Ahmed al-Ahmed, el hombre que saltó a la fama mundial como el “héroe” en medio de la tragedia del atentado terrorista en Australia del fin de semana último, recibió el viernes un cheque por más de 2,5 millones de dólares australianos (1,65 millones de dólares estadounidenses), tras una masiva recaudación de fondos de la que participaron decenas de miles de personas que querían agradecerle.

Ahmed se escondió detrás de coches estacionados el pasado domingo antes de arremeter contra uno de los atacantes que abrieron fuego contra una celebración judía en la playa Bondi Beach por la espalda. Le arrebató el arma y lo tiró al piso para neutralizarlo.

Ahmed sufrió heridas de bala tras ser aparentemente atacado por el otro agresor y permanece hospitalizado tras ser operado.

⚡JUST IN - Zachery Dereniowski just raised $2.5M for Ahmed Al-Ahmed, the man who risked everything to save lives at Bondi Beach - Truly deserved. pic.twitter.com/fRQ9kZpZKA — Ounka (@OunkaOnX) December 18, 2025

El hombre, un musulmán dueño de una verdulería en Australia y padre de dos hijos, recibió un cheque de gran tamaño en su cama del hospital St. George de manos de Zachery Dereniowski, influencer y coorganizador de la página de GoFundMe.

Más de 43.000 personas de todo el mundo contribuyeron a la recaudación de fondos, incluyendo al multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman, quien donó 99.999 dólares australianos y compartió la recaudación en su cuenta X. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, había visitado a Ahmed en el hospital para elogiar su valentía.

“¿Me lo merezco?”, reaccionó Ahmed al recibir el cheque, a lo que Dereniowski responde: “Cada centavo”.

Cuando el influencer le preguntó qué les diría a las personas que donaron, Ahmed respondió: “Que se apoyen mutuamente, todos los seres humanos. Que olviden todo lo malo... y sigan adelante para salvar vidas”.

Así fue la heroica acción de un civil que desarmó a un terrorista en Australia

“Cuando salvé a las personas, lo hice de corazón porque era un buen día, todos celebrando, con sus hijos, mujeres, hombres, adolescentes; todos estaban felices y se lo merecen, se merecen disfrutar”, dijo Ahmed, levantando el puño ileso desde la cama del hospital. “Este país es el mejor del mundo, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados; ya es suficiente. Que Dios proteja a Australia”, agregó. No anticipó qué planeaba hacer con el dinero.

Ahmed, de 43 años, dejó su ciudad natal en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria, hace casi 20 años para buscar trabajo en Australia, del que es ciudadano.

Un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de abrir fuego el pasado domingo en Bondi Beach contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá, en un ataque que dejó 15 muertos. Las autoridades consideran que los terroristas actuaron motivados por la ideología del grupo jihadista Estado Islámico.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se reúne con Ahmed al Ahmed en el Hospital St. George de Sídney, el martes 16 de diciembre de 2025 Australian Prime Minister Office� - Australian Prime Minister Office�

El mayor de los presuntos atacantes, Sajid de 50 años, murió en un tiroteo con la policía, pero su hijo Naveed, de 24 años, sobrevivió. El albañil fue acusado de 15 cargos de asesinato, un “acto de terrorismo” y docenas de otros delitos graves.

La policía australiana investiga si ambos se reunieron con extremistas islamistas durante una visita a Filipinas semanas antes del tiroteo.

Cambios en Australia

Mientras tanto, Australia celebrará “un día de reflexión” el domingo, cuando se cumple una semana del atentado antisemita, y pondrá en marcha un plan de recompra de armas, anunció este viernes el primer ministro, Anthony Albanese.

Albanese instó a los australianos a encender velas a las 18.47 del domingo, “exactamente una semana después de que se produjera el ataque”. “Es un momento para hacer una pausa, reflexionar y afirmar que el odio y la violencia nunca definirán quiénes somos como australianos”, aseguró.

Una imagen de Sajid y Naveed Akram durante el ataque en Australia Captura

El funcionario se comprometió a endurecer las leyes que le permitieron a Sajid Akram poseer seis armas de cañón largo.

“Hay algo que no funciona en las leyes de concesión de licencias cuando este tipo puede tener seis rifles de alta potencia”, afirmó Albanese.

Próximamente, dijo, se pondrá en marcha un amplio plan de recompra de armas con el fin de reducir los arsenales privados de “armas de fuego recién prohibidas e ilegales”.

La calificó como la mayor iniciativa de recuperación de armamento desde 1996, cuando Australia tomó medidas drásticas contra las armas a raíz de un tiroteo que causó la muerte de 35 personas en Port Arthur.

“Los terribles acontecimientos de Bondi demuestran que necesitamos retirar más armas de nuestras calles”, justificó Albanese.

Alerta máxima

Sídney sigue en máxima alerta casi una semana después del ataque.

La policía liberó este viernes a siete hombres, detenidos la víspera por el temor de que estuvieran tramando un “acto violento”. Las autoridades dijeron que no se identificó ningún vínculo entre estos y la investigación acerca del ataque en Bondi, y descartaron que supongan “un riesgo inmediato para la seguridad de la gente”.

Una persona de luto escribe un mensaje en un trozo de tela en el paseo marítimo de Bondi Beach, Sídney, el 18 de diciembre de 2025, para honrar a las víctimas del tiroteo ocurrido allí el 14 de diciembre DAVID GRAY� - AFP�

Albanese prometió además una campaña para erradicar “el mal del antisemitismo”. “Está claro que debemos hacer más para combatir este malévolo flagelo”, dijo a los periodistas.

Esto incluye nuevos poderes para perseguir a los predicadores extremistas y denegar o cancelar los visados de aquellos que propagan el odio y la división.

Agencias Reuters y AFP