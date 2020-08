El presidente de derecha aseguró que muchas personas fallecieron por no poder acceder al sistema de salud Fuente: AP

RÍO DE JANEIRO.- Jair Bolsonaro parece no estar dispuesto a dar marcha atrás. Ni pese a contagiarse de Covid-19. Ni pese al positivo también de su esposa. Ni siquiera por los más de cien mil muertos que hasta el momento dejó la pandemia de coronavirus en su país. No. El presidente de Brasil está decidido a seguir su línea, la misma que tomó en marzo, cuando se registraron los primeros casos en América Latina. Para él, el brote no es tan letal como dicen los especialistas y las medidas de prevención no pueden incluir golpes a la economía porque la economía es lo que más importa.

Así, en esta línea, el mandatario de derecha volvió ayer a causar polémica tras publicar un mensaje en sus redes sociales en el que declaraba que a su entender el confinamiento provocó muchas muertes. En Facebook, un día después de que Brasil alcanzara la cifra de 100.000 fallecidos, escribió: "En el Reino Unido, el Departamento de Salud estima que 16 mil personas murieron de las más diversas formas, por no tener acceso al sistema de salud debido a la pandemia, mientras que 25 mil murieron por covid-19. Se concluye que el aislamiento mató a 2 personas por cada 3 de covid. En Brasil, incluso sin datos oficiales, los números no serían muy diferentes. Lamentamos cada muerte, sea cual sea su causa, como la de los 3 valientes policías militares ejecutados en San Pablo".

Bolsonaro habla en su post de una nota publicada por el diario Daily Mail, que hace referencia a los datos del Ministerio de Salud británico, que estima que unas 16.000 personas murieron entre mediados de marzo y primeros de mayo durante la crisis sanitaria por diversas enfermedades al no tener acceso al sistema de salud, por las 25.000 que murieron a causa del brote.

De este modo, continúa con su campaña contra las medidas de prevención tomadas por la mayoría de los países del mundo, a las que jamás prestó demasiada atención. Desde la declaración de la pandemia, el líder ultraderechista se mostró sin máscara y sin distancia social incluso en marchas con cientos de sus seguidores. Asimismo cuando anunció que estaba enfermos, no respetó las recomendaciones sanitarias: habló desde uno de los jardines de la casa de gobierno por más de 15 minutos, el tiempo sugerido para evitar contagios, e incluso en un momento se alejó unos pasos de los periodistas que cubrían su discurso, se sacó el tapabocas y comenzó a hablar para mostrar que estaba bien.

Bolsonaro se mostró en contra incluso de los tratamientos que toman como válidos los especialistas de todos los países. En las semanas en las que permaneció aislado porque había dado positivo, tomó hidroxicloroquina, un medicamento usado contra la malaria pero no recomendado por sus posibles efectos secundarios. No le importó y dijo que le hacía bien.

El sábado, Brasil superó los 100.000 fallecidos y los tres millones de casos acumulados por la enfermedad. El país es el segundo más golpeado por la pandemia, tanto en el número de casos acumulados como en el de muertes, sólo por detrás de Estados Unidos, lo que lo hace ser el epicentro de la crisis sanitaria en América Latina.

Culpas

Ayer, en el mismo mensaje, en Twitter, Bolsonaro acusó de "cobarde" el canal de televisión TV Globo porque, según él, lo culpó de los más de 100.000 fallecidos. "De una forma cobarde e irrespetuosa hacia los 100.000 brasileños fallecidos, ese canal celebró la fecha de ayer como una verdadera final de la Copa del Mundo, considerando culpable al presidente de la República de todas las muertes", afirmó el mandatario y escribió que "la desinformación mata más que el virus".

"El tiempo y la ciencia nos mostrarán que la utilización política del covid-19 por esa televisión causó muertes que se podrían haber evitado", añadió.

El sábado por la noche, poco después de la difusión del balance oficial, TV Globo, el canal más visto de Brasil, criticó la gestión de la pandemia de coronavirus. En un programa, los presentadores recordaron un artículo de la Constitución brasileña que estipula que "la salud es un derecho de todos y un deber del Estado" y se preguntaron si el mandatario cumplió con su deber.

