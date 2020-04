Trump recibió duras críticas por sus insólitas sugerencias para tratar el coronavirus Crédito: DPA

WASHINGTON.- Donald Trump ya había mostrado interés en averiguar si podía inyectarse desinfectante a personas contagiadas con el nuevo coronavirus para curarlas, cuando miró hacia un costado, a la doctora Deborah Birx, coordinadora de su equipo, y volvió a insistir con otra idea: le pidió que hablara con médicos para ver si existía alguna forma de aplicar "luz y calor" para erradicar el virus en la gente.

"Y tal se pueda, tal vez no. De nuevo, digo, tal vez se pueda, tal vez no. No soy médico. Pero soy como una persona que tiene un buen, ya saben qué", dijo, apuntándose a la cabeza. "Deborah, ¿has escuchado algo sobre eso", preguntó.

"No como tratamiento", repondió Birx, un tanto incómoda. "Digo, ciertamente la fiebre.", agregó, mirando a un costado, como si le pidiera a alguien más que interviniera.

Esas dos últimas recomendaciones del presidente dejaron a Estados Unidos -otra vez- atónito y perplejo. Sus declaraciones se viralizaron. La empresa que fabrica Lysol, uno de los desinfectantes más populares del país, tuvo que salir a aclarar en un comunicado que no debe ser administrado en el cuerpo humano. Una vez más, Trump quedó tapado por críticas.

El episodio marcó el instante más insólito y polémico de las ya controvertidas conferencias de prensa diarias de Trump y su equipo . Aislado en la Casa Blanca, con su campaña y su agenda de viajes encajonadas, y en el peor momento de su presidencia , Trump dedica a veces hasta más de dos horas, día tras día, a dar su versión de la realidad y de la historia desde el atril de la sala de prensa. Además de brindar información falsa, o promover ideas y tratamientos peligrosos, Trump ataca a sus rivales, a medios y a periodistas. Frente a las críticas, siempre responde lo mismo: su gobierno ha hecho "un trabajo genial".

Lejos de cumplir con el objetivo para el que fueron creados -brindar información clara y fidedigna a la gente para doblegar la peor pandemia en un siglo-, Trump ha convertido a los briefings de la Casa Blanca en un espacio de catarsis personal. El contraste de su peculiar estilo con el de otros líderes ha quedado a la vista con una notable nitidez. Un efecto secundario de una crisis global.

Implementación de tests

La primera vez que Trump se paró detrás del atril en la sala de prensa fue el 14 de marzo, un día después de declarar la emergencia nacional, cuando dejó una de sus frases célebres al responder si asumía la responsabilidad por las fallas en la implementación de los tests del virus en el país. "No asumo la responsabilidad en absoluto", dijo , y culpó al gobierno de Barack Obama por el traspié.

Varios críticos del presidente han pedido a los canales de televisión que dejen de transmitir los briefings para frenar la desinformación . El 13 de abril, harto de las críticas en la prensa por la tardía reacción y las fallas de su gobierno, Trump abrió la conferencia con un video atacando a los medios, y elogiando su "decidida acción" contra la pandemia. "Los medios minimizaron el riesgo desde el principio", se leyó al inicio del video, transmitido en los televisores de la sala de prensa. CNN y MSNBC cortaron la transmisión, pero Fox, el canal más afín al oficialismo, la mantuvo al aire.

Una periodista le remarcó que el video omitía el mes de febrero, cuando el virus ya circulaba en el país, y el gobierno no hizo nada. "¿Qué hizo su administración en febrero?", le preguntó. "Hicimos un montón. Mirá. sabés que sos una farsa. Lo sabés. Tu canal es una farsa", le espetó. Esos ataque se repiten casi a diario.

Ese mismo día, Trump proclamó con una frase "nixoniana" que tenía el poder para decidir cuando se levantarían las restricciones impuestas para doblegar a la pandemia: "Cuando alguien es presidente de Estados Unidos, la autoridad es total". Al día siguiente, #ReyTrump se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Aun algunos de sus aliados, como el senador republicano Lindsey Graham, incómodos con las presentaciones diarias de Trump, le sugirieron que recorte la exposición. Pero lejos de bajar su perfil, el líder republicano, amante de la popularidad y de los ratings, ha destacado su éxito televisivo, y ha dejado en claro además que sus conferencias diarias le permiten llegar directo a la gente.

Un editorial de The Wall Street Journal de principios de abril, titulado "La conferencias malgastadas de Trump", opinó que las sesiones eran solo una canal de promoción personal para Trump, y no un espacio para brindar información o educar al público. "Cualquiera sea la razón, las sesiones informativas ahora tienen que ver con el presidente", indicó el diario.

Fiel a su estilo, Trump replicó en Twitter. Dijo que el periódico olvidaba que sus ratings estaban "por las nubes", y eran mejores que los del fútbol americano o el final de temporada de "The Bachelor". "Es la única manera para mí escapar de las Noticias Falsas y transmitir lo que pienso", justificó el presidente, quien cerró con su tradicional ataque: "¡WSJ es Noticias Falsas!".