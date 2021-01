En Inglaterra se instalaron morgues provisionales Fuente: AFP

BALTIMORE.- La cifra mundial de muertos por el coronavirus superó los 2 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins, cruzando el umbral en medio de un despliegue de vacunas inmenso.

La impactante cifra se alcanzó poco más de un año después de que se detectara por primera vez el coronavirus en la ciudad china de Wuhan. El número de muertos, recopilado por la Universidad Johns Hopkins, es casi igual a la población de Bruselas, La Meca, Minsk o Viena.

Uno de los estacionamientos de Disneyland, en California, convertido en un centro de vacunación Crédito: DPA

"Ha habido una cantidad terrible de muertes", dijo el Dr. Ashish Jha, experto en pandemias y decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. Al mismo tiempo, dijo: "Nuestra comunidad científica también ha realizado un trabajo extraordinario".

En países ricos, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Canadá y Alemania, millones de ciudadanos ya han recibido alguna medida de protección con al menos una dosis de vacuna desarrollada con una velocidad revolucionaria y rápidamente autorizada para su uso.

Pero en otros lugares, las campañas de inmunización apenas han despegado. Muchos expertos predicen otro año de pérdidas y penurias en lugares como Irán, India, México y Brasil, que juntos representan alrededor de una cuarta parte de las muertes en el mundo.

"Como país, como sociedad, como ciudadanos, no hemos entendido", lamentó Israel Gómez, un paramédico de la Ciudad de México que pasó meses transportando pacientes con Covid-19 en ambulancia, buscando desesperadamente camas de hospital vacías. "No hemos entendido que esto no es un juego, que esto realmente existe".

México, un país de 130 millones de personas que ha sufrido enormemente por el virus, ha recibido solo 500.000 dosis de vacunas y apenas ha puesto a la mitad de ellas en los brazos de los trabajadores de la salud.

Eso contrasta fuertemente con la situación de su vecino más rico del norte. A pesar de los primeros retrasos, cientos de miles de personas se arremangan todos los días en los Estados Unidos, donde el virus ha matado a unas 390.000, con mucho, la cifra más alta de cualquier país.

En Manaos, Brasil, hay un segundo colapso sanitario por la pandemia del coronavirus Fuente: AFP

Si bien las campañas de vacunación en los países ricos se han visto obstaculizadas por las largas filas, los presupuestos inadecuados y un mosaico de enfoques estatales y locales, los obstáculos son mucho mayores en las naciones más pobres, que pueden tener sistemas de salud débiles, redes de transporte en ruinas, corrupción arraigada y falta de electricidad confiable para mantener las vacunas lo suficientemente frías.

La mayoría de las dosis de la vacuna Covid-19 del mundo ya han sido adquiridas por países ricos. COVAX, un proyecto respaldado por la ONU para suministrar vacunas a partes del mundo en desarrollo, se ha encontrado sin vacunas, dinero y ayuda logística.

Como resultado, el científico jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió que es muy poco probable que la inmunidad colectiva, que requeriría que al menos el 70% del mundo esté vacunado, se logre este año. Como ha demostrado el desastre, no basta con eliminar el virus en algunos lugares.

El primer ministro británico, Boris Johnson, observa las pruebas de calidad de la etapa de llenado y acabado del proceso de fabricación de las vacunas contra el coronavirus, en las instalaciones de Wockhardt en Wrexham, al norte de Gales, el 30 de noviembre de 2020 Fuente: AFP

"Incluso si sucede en un par de bolsillos, en algunos países, no protegerá a las personas en todo el mundo", dijo el Dr. Soumya Swaminathan esta semana.

Los expertos en salud también temen que si las inyecciones no se distribuyen de manera amplia y lo suficientemente rápida, podría dar tiempo al virus para mutar y derrotar a la vacuna: "mi escenario de pesadilla", como lo expresó Jha.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la terrible cantidad de muertes "se ha agravado por la ausencia de un esfuerzo coordinado global". Añadió: "La ciencia ha tenido éxito, pero la solidaridad ha fracasado".

Mientras tanto, en Wuhan, donde se descubrió el flagelo a fines de 2019, un equipo global de investigadores liderado por la OMS llegó el jueves en una misión políticamente sensible para investigar los orígenes del virus, que se cree que se propagó a los humanos a partir de animales salvajes.

La ciudad china de 11 millones de habitantes vuelve a estar bulliciosa, con pocas señales de que alguna vez fue el epicentro de la catástrofe, bloqueada durante 76 días, con más de 3800 muertos.

Los peatones caminan por Regent Street pasando una estación de saneamiento en Londres el 14 de enero de 2021 durante el tercer cierre del coronavirus en Gran Bretaña Fuente: AFP

"No tenemos miedo ni nos preocupamos como en el pasado", dijo Qin Qiong, propietario de una tienda de fideos. "Ahora vivimos una vida normal. Tomo el metro todos los días para ir a trabajar al taller.... A excepción de nuestros clientes, que tienen que usar máscaras, todo lo demás es igual ".

Se necesitaron ocho meses para llegar a 1 millón de muertos, pero menos de cuatro meses después de eso para alcanzar el siguiente millón.

Si bien el número de muertos se basa en cifras proporcionadas por agencias gubernamentales de todo el mundo, se cree que el número real de vidas perdidas es significativamente mayor, en parte debido a pruebas inadecuadas y a las muchas muertes atribuidas incorrectamente a otras causas, especialmente a principios de brote.

"Lo que nunca estuvo en el horizonte es que muchas de las muertes se producirían en los países más ricos del mundo", dijo el Dr. Bharat Pankhania, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Exeter de Gran Bretaña. "Que los países más ricos del mundo manejen tan mal es simplemente impactante".

Un trabajador de la salud entrega contenedores de vacunas Covid-19 producidas por Sinovac de China, desde una cámara fría en Bandung el 13 de enero de 2021 Fuente: AFP

Tanto en los países ricos como en los pobres, la crisis ha devastado las economías, ha dejado sin trabajo a multitudes y ha sumido a muchos en la pobreza.

En Europa, donde se han producido más de una cuarta parte de las muertes en el mundo, se han vuelto a imponer cierres estrictos y toques de queda para detener el resurgimiento del virus, y una nueva variante que se cree que es más contagiosa está circulando en Gran Bretaña y otros países.

Incluso en muchos de los países más ricos, las campañas de vacunación han sido más lentas de lo esperado. Francia, con la segunda economía más grande de Europa y más de 69.000 muertes por coronavirus, necesitará años, no meses, para vacunar a sus 53 millones de adultos a menos que acelere drásticamente su implementación, obstaculizada por la escasez, la burocracia y una considerable sospecha de vacunas.

En todo el mundo en desarrollo, las imágenes son sorprendentemente similares: hileras y hileras de tumbas cavadas, hospitales llevados al límite y trabajadores médicos muriendo por falta de equipo de protección.

En Perú, que tiene la tasa de mortalidad por Covid-19 más alta de América Latina, cientos de trabajadores de la salud se declararon en huelga esta semana para exigir mejores salarios y condiciones laborales en un país donde 230 médicos han muerto a causa de la enfermedad. En Brasil,las autoridades de Manaos planearon trasladar a cientos de pacientes debido a la disminución del suministro de tanques de oxígeno que provocó la muerte de algunas personas en sus hogares.

En Honduras, el anestesiólogo Dr. Cesar Umaña está tratando a 25 pacientes en sus casas por teléfono porque los hospitales carecen de capacidad y equipo. "Esto es un caos total", dijo.

Agencia AP

