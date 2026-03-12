“Pasan cosas parecidas”: la contundente comparación de Batistuta entre el futbolista profesional y el productor agropecuario

SAN NICOLÁS. —“A veces estás trabajando y haciendo todo bien, pero de donde te tienen que ayudar no te ayudan”. La frase es del exfutbolista Gabriel Batistuta en el marco de Expoagro, que se realiza en esta ciudad bonaerense. El exdelantero y goleador de la selección nacional trazó un paralelismo entre una cancha de fútbol y lo que sucede tranqueras afuera de un campo. Para él, los productores tienen una mentalidad similar a la del futbolista profesional: trabajan, invierten y apuestan sin garantías de resultado, condicionados por factores externos como el clima, los precios o las políticas públicas. Advirtió que el agro argentino arrastra un problema histórico con los gobiernos al comparar esa situación con momentos de su carrera en los que rendía al máximo, pero no recibía el respaldo necesario desde la dirigencia.

El encuentro se dio durante el lanzamiento del podcast “La Manga”, de Advanta Semillas, moderado por Diego Leuco, que reunió también al exdefensor Rolando Schiavi y a Francisco Cinque, director para América de Advanta, quienes reflexionaron sobre las similitudes entre el deporte de alto rendimiento y la producción agropecuaria.

“En el fútbol y en el campo pasan muchas cosas parecidas: decisiones bajo presión, resiliencia cuando preparaste todo bien y las cosas no salieron como esperabas”, fue una de las ideas que atravesó la conversación de los dos exNewell’s Old Boys.

Criado en una familia de campo, el histórico goleador —que brilló en clubes como Boca, ACF Fiorentina y AS Roma— vinculó su mentalidad competitiva con su origen rural. Según explicó, crecer en una familia trabajadora del interior le inculcó una ética que luego trasladó al fútbol profesional. “Siempre me preguntan por qué soy así, si alguien me lo enseñó. Y siempre llego a la misma conclusión: nací en una familia de campo, en una comunidad donde la palabra vale y donde el trabajo te hace digno”, señaló.

Gabriel Batistuta y Rolando Carlos Schiavi antes de entrar a La Manga Marcelo Manera

El exgoleador recordó que de chico veía a sus padres trabajar largas jornadas, muchas veces sin coincidir en los horarios. “Se iban cuando yo dormía y volvían cuando ya estaba durmiendo. Esas cosas te quedan grabadas. No te lo dicen, pero lo ves”, relató. Esa lógica, explicó, también funciona en un equipo de fútbol: “Cada uno hace su trabajo para que al final nos beneficiemos todos”. Para “El Bati” uno de los aprendizajes más importantes del campo es aceptar que el esfuerzo no siempre se traduce en resultados inmediatos. Según observó, uno de los grandes problemas del sector es que, aun cuando los productores “hacen todo bien”, muchas veces no reciben el acompañamiento necesario de los gobiernos.

“Nosotros históricamente siempre tuvimos un problemita [con los gobiernos] y claro que te molesta porque estás trabajando y haciendo todo bien, pero de donde te tienen que ayudar no te ayudan. No es lo mismo, por supuesto, porque aquí se trabaja con la economía. Pero me pasó en la Fiorentina en un momento que hacía goles en todos los partidos y decía: estoy haciendo todo, me entreno, juego con los tobillos rotos, hago goles en todos los partidos y los dirigentes no me compran un compañero, no me ayudan, y yo seguí creyendo en mí. Y después, en algún momento llega y, cuando estás preparado, es donde explotas. Si yo hubiese buscado excusas tenía 200 para volverme”, comparó.

Gabriel Batistuta y Rolando Carlos Schiavi Marcelo Manera

El exdelantero recordó que incluso en su carrera atravesó momentos difíciles, como rachas sin goles en Italia que llegaron después de un gran comienzo. “Tenés que alejarte del ruido, seguir entrenando y confiar en lo que hiciste siempre”, dijo. Esa mentalidad —agregó— se parece mucho a la del productor agropecuario, que debe tomar decisiones meses antes de saber si la cosecha acompañará.

En tanto, Cinque explicó que esa comparación es habitual dentro de la actividad. “El productor se levanta todos los días con un objetivo claro: producir. Decide qué sembrar, qué tecnología usar y apuesta todo sin saber qué va a pasar en ocho meses”, señaló. Según describió, el agro comparte con el fútbol la convivencia permanente con variables fuera de control: el clima, los precios internacionales o las políticas públicas. “Hay factores que no manejás, pero igual tenés que salir a ganar”, resumió.

Para “El Flaco” Schiavi, oriundo de Lincoln, el ejemplo familiar fue clave para construir esa mentalidad. El exdefensor recordó que su padre trabajaba largas jornadas entre la carnicería y el campo, y que esa cultura del esfuerzo marcó su carrera. “Lo veías levantarse temprano, ir igual aunque estuviera enfermo. Eso te queda. Después, cuando te toca entrenar o jugar con fiebre, te acordás de eso y seguís”, relató.

Gabriel Batistuta en el stand de Advanta Marcelo Manera

En el fútbol, explicó, esa resiliencia es indispensable: “Perdés muchas más veces de las que ganás. Si no tenés cabeza, no podés seguir”. Contó además que tiene una marca de vinos: Último Hombre, que lleva a todos los asados familiares.

Durante la charla también surgieron ejemplos concretos de decisiones críticas, como los penales en instancias definitorias. Batistuta recordó uno ante Inglaterra en el Mundial de 1998 y explicó que en esos momentos la clave es confiar en lo aprendido. “Llegás ahí después de haber errado y acertado muchas veces. Entonces recurrís a lo que tenés incorporado”, explicó.

En esa línea, Schiavi coincidió en que muchas decisiones se toman en segundos. “Si pensás demasiado, la errás”, dijo al recordar un penal en una final internacional.

Schiavi contó que también produce el vino Último Hombre Marcelo Manera

En el cierre, Batistuta resumió una de las enseñanzas que, según dijo, comparte el fútbol con el campo: insistir incluso cuando las cosas salen mal. “El tema no es caerse, porque todos nos caemos. El tema es levantarse rápido”, señaló. Concluyó, además, con una idea que ante los productores que se acercaron al stand resonó tanto en el deporte como en la producción: “Si hiciste todo lo que estaba a tu alcance, te vas a dormir tranquilo. Y al otro día volvés a intentarlo”.