Un hombre embiste con un vehículo una sinagoga en Michigan y cae abatido por los agentes de seguridad

DETROIT.– La policía estatal y el FBI realizaban este jueves un amplio operativo tras el ataque con un vehículo a una sinagoga en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, que se saldó con la muerte del agresor, abatido tras enfrentar a la custodia del edificio.

El agresor estaba armado y cayó en una balacera con los agentes de seguridad del templo, la sinagoga reformista más grande del país, según declaró el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Fuera del atacante, el incidente dejó un herido, un guardia de seguridad atropellado por el vehículo y que quedó inconsciente.

La policía estatal de Michigan y agentes de otras fuerzas en el lugar de los hechos Corey Williams - AP

El ataque comenzó cuando el vehículo, un camión, se estrelló contra el edificio de la sinagoga, lo que provocó un incendio parcial y una fuerte respuesta policial. En el complejo funciona también un jardín de infantes.

La policía de Michigan dijo más temprano que estaba “al tanto de un incidente de tiroteo activo en curso” en la localidad de West Bloomfield. Por su parte, el FBI dijo que estaba respondiendo a la emergencia.

“El personal del FBI se encuentra en el lugar junto con sus socios en Michigan y está respondiendo a la aparente situación de atropello con vehículo y tirador activo en la sinagoga Temple Israel, en West Bloomfield Township, Michigan", dijo el director del FBI, Kash Patel.

Se podía ver humo saliendo en grandes bocanadas del techo de la sinagoga. Imágenes del lugar mostraban decenas de vehículos policiales rodeando el edificio.

Policías y bomberos en la sinagoga atacada por un desconocido Corey Williams - AP

Cerca de una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos de un centro de aprendizaje para la primera infancia dentro del edificio después de recibir la aprobación de la policía. El distrito escolar de West Bloomfield entró en confinamiento.

“Esto es desgarrador”

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, emitió un comunicado en el que dijo que estaba siguiendo los acontecimientos. “Esto es desgarrador”, expresó la gobernadora. “La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”.

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, habló sobre el antisemitismo a la luz del ataque y dijo que su corazón estaba con la comunidad y la congregación del Templo de Israel.

“El antisemitismo no tiene cabida en Michigan y no puede ser tolerado”, dijo en un comunicado. “En momentos como estos, es más importante que nunca que nos unamos, apoyemos a nuestros vecinos, enfrentemos el odio siempre que aparezca y construyamos comunidades más fuertes”.

Agentes de seguridad patrullan las inmediaciones del templo atacado en Michigan EMILY ELCONIN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Temple Israel se describe como la sinagoga reformista más grande del país, con 12.000 miembros, según su sitio web. Cuenta con un centro de educación para la primera infancia y ofrece programas educativos para familias y adultos.

El sitio web indica que la sinagoga está “apasionada por ayudar a las comunidades judías de todo el mundo” y que su misión es “crear una comunidad a través del prisma del judaísmo reformista”.

Las agencias judías conectadas con la Federación Judía de Detroit, el grupo judío más grande de Michigan, estaban bajo cierre preventivo, declaró el grupo.

En un correo electrónico enviado alrededor de la 1 de la tarde, el grupo aconsejó a todas las organizaciones judías que entraran en un protocolo de cierre, sin que nadie entrara ni saliera de sus edificios.

Médicos de emergencias acuden al lugar del incidente en la localidad de West Bloomfield EMILY ELCONIN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Las sinagogas de todo el mundo han estado en alerta y reforzando la seguridad desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra con Irán con ataques con misiles el 28 de febrero.

“Llevamos dos semanas hablando de la posibilidad, lamentablemente, de que esto ocurriera. Así que no ha faltado preparación”, dijo el sheriff Bouchard. “Además, todas las instalaciones judías de la zona van a tener mucha presencia adicional a su alrededor hasta que resolvamos esto”.

El FBI ha advertido que operativos iraníes podrían estar planeando ataques con drones contra objetivos en California. Por otro lado, dos hombres llevaron explosivos a una protesta de ultraderecha afuera de la mansión del alcalde de Nueva York el sábado. Los investigadores alegan que se inspiraron en el grupo extremista Estado Islámico.

Agencias AP, AFP y Reuters