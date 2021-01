La Organización Mundial de la Salud confirmó la noticia y aseguró que espera novedades al respecto Fuente: Reuters

WUHAN.- El equipo internacional de investigadores encargado de investigar el origen de la pandemia llegó hoy a la ciudad de China donde se detectó por primera vez el coronavirus. El grupo de 13 miembros enviado a Wuhan por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue aprobado por el gobierno del presidente Xi Jinping tras meses de disputas diplomáticas que provocaron una inusual queja pública del director de la agencia de Naciones Unidas. Sin embargo, no todos pudieron ingresar.

De acuerdo con lo publicado por el diario The Washington Post, dos de los especialistas no pudieron entrar al país porque no pasaron las pruebas de salud: ambos dieron positivo de anticuerpos de Covid-19 en el test al que debieron someterse en una de las escalas, la de Singapur, por lo que permanecen allí. El resto dio negativo.

Por su parte, desde la OMS indicaron en redes sociales: "El equipo internacional de 13 científicos encargado de examinar los orígenes del virus llegó a Wuhan, en China, hoy (...) Dos científicos siguen en Singapur para realizar test". Asimismo explicaron que dos de los expertos dieron positivo por anticuerpos IgM (inmunoglobulinas M), una forma de anticuerpo que el organismo genera en reacción al virus. Por eso ahora deben de ser de nuevo sometidos a una prueba para confirmar estos anticuerpos y otra clase, llamados IgG (inmunoglobulinas G).

Los demás investigadores llegaron al aeropuerto de Wuhan poco después de las 11 hora local en un avión Scoot de color amarillo brillante y recorrieron un túnel improvisado de plástico transparente hasta la terminal. Fueron recibidos por personal del aeropuerto equipado con overoles protectores, cubrebocas y gafas.

El arribo se concretó después de que las autoridades del partido Comunista de China retrasaran el viaje más de una semana, y luego de casi un año de disputas y negociaciones para obtener acceso a la ciudad central y llevar a cabo una investigación políticamente sensible sobre los orígenes de la pandemia, en medio de la incertidumbre sobre si Pekín tratará de impedir hallazgos que lo comprometan.

Por el momento los científicos sospechan que el virus, por el que murieron 1,9 millones de personas en todo el mundo desde finales de 2019, se transmitió a los humanos desde murciélagos u otros animales, probablemente en el suroeste de China. El gobierno chino, acuciado por las críticas de que permitió que la enfermedad se propagase, sostiene que el Covid-19 llegó del extranjero, posiblemente en mariscos importados, pero los científicos niegan esa hipótesis.

En el grupo hay virólogos y otros expertos de Estados Unidos, Australia, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Rusia, Holanda, Qatar y Vietnam, que deberán pasar una cuarentena de dos semanas. Está previsto que comiencen a trabajar con los expertos chinos por videoconferencia durante su aislamiento.

Es poco probable que una única visita sirva para confirmar el origen del virus: determinar el reservorio animal de un brote suele ser una tarea que requiere años de investigación, incluyendo la toma de muestras de animales, análisis genéticos y estudios epidemiológicos.

El brote allí

Justo hoy las autoridades chinas reportaron la primera muerte atribuida al Covid-19 en meses y elevaron el total de decesos a 4635 entre los 87.844 contagios registrados. La cifra relativamente baja de casos muestra la efectividad del confinamiento estricto, del rastreo y las cuarentenas, pero también plante dudas acerca del control gubernamental sobre toda la información relacionada con el brote.

La provincia de Heilongjiang, en la región conocida tradicionalmente como Manchuria, confirmó 43 nuevos casos, la mayoría en la ciudad de Suihua, a las afueras de la capital provincial, Harbin, según la Comisión Nacional de Salud. La provincia norteña de Hebei, a las afueras de Pekín y que es el escenario del último brote grave en el país, registró 81 nuevas infecciones en el segundo día al hilo con más de 100 contagios en todo el país. Además, se localizaron otros 14 positivos importados.

