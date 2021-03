Coronavirus: cómo evoluciona la curva de contagios en los siete países que más rápido vacunan

Los siete países que han alcanzado el mayor ritmo de vacunación en la última semana son Chile, Israel, Serbia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, en ese orden. Están aplicando diariamente entre 0,46 y 1,46 dosis por cada 100 habitantes, con la esperanza de acabar con la circulación del coronavirus y volver a la normalidad lo más rápido posible.

En cantidad de dosis aplicadas por cada 100 habitantes hasta la fecha, el ranking varía un poco; Israel lleva la delantera y le siguen Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Chile, Baréin, Estados Unidos, Serbia y Marruecos, respectivamente.

A continuación un recorrido por las estrategias de estos líderes mundiales de la vacunación y los resultados preliminares de sus impresionantes campañas inmunizantes.

Paradoja en Chile

La exitosa campaña de vacunación en Chile, que lo colocó en la cima del ranking, no ha evitado un reciente repunte de casos y la imposición de nuevas restricciones. De hecho, la nación transandina registró 5973 infecciones el viernes, la mayor cifra diaria desde junio de 2020, cuando el país vivió su peor momento de la pandemia.

Según las autoridades, los traslados entre regiones que se hicieron durante las vacaciones y la falsa sensación de seguridad por el avance de la inoculación son las principales causas de este aumento. Chile ya aplicó 4.804.999 inyecciones de las fórmulas de Pfizer/BioNTech y Sinovac, que requieren dos dosis para alcanzar la completa inmunidad, según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud. De acuerdo con Our World in Data, solo el 9,3% de la población recibió las dos dosis, por lo que el país todavía está muy lejos del umbral del 70% que plantean los expertos para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño.

CHILE: Con distanciamiento social y usando mascarillas protectoras en medio de la pandemia por el coronavirus, la gente espera recibir su segunda dosis de la vacuna Sinovac Biotech COVID-19 de China en la escuela pública Carmela Carvajal en Santiago, Chile, el miércoles 3 de marzo de 2021. Esteban Felix - AP

Como consecuencia del desmejoramiento de la situación epidemiológica y el incremento en la ocupación de camas de terapia intensiva, el gobierno decretó el confinamiento de la Región Metropolitana de Santiago los fines de semana y cuarentena total para otras localidades del país durante este mes.

Israel: bajan los casos graves y se reduce la tasa de positividad

Israel, que ha tenido que confinar a toda su población tres veces en el transcurso de la pandemia por el descontrol de contagios, se ha convertido en el mayor caso de éxito desde que comenzó su agresiva campaña de vacunación. El país lidera el ranking de inoculados per cápita con 108,31 dosis aplicadas por cada 100 habitantes. Esto significa que toda la población objetivo recibió al menos una dosis de la vacuna (se necesitan dos dosis para la completa inmunización). Y según el portal de estadísticas Our World in Data, el 48,6% de la población ya ha recibido las dos dosis.

El descomunal proceso de vacunación ha comenzado a dar sus frutos. Según el reporte publicado por AMAN (Inteligencia militar israelí) esta mañana, el ritmo reproductivo del coronavirus en el país se sitúa en 0,76, lo que significa que 100 personas contagian solo a otras 76, y de esta forma se reduce la propagación del virus. La efectividad de las vacunas también viene respaldada por una reducción del 95,8 % de la tasa de contagios y del 98,9% en los fallecimientos por coronavirus en aquellas personas que recibieron la segunda dosis del suero del laboratorio Pfizer/BioNTech, según informó a fines de febrero el Ministerio de Salud israelí. Además, la presión hospitalaria, medida en los nuevos ingresos diarios, se ha reducido a la mitad desde que la campaña de vacunación masiva entró en funcionamiento.

La gente come en un restaurante en la ciudad costera israelí de Tel Aviv el 7 de marzo de 2021, después de que las autoridades reabrieran restaurantes, bares y cafés a los titulares de "pases verdes" vacunados Emmanuel Dunand - AFP

Estos avances le permitieron al gobierno tomar medidas en dirección de la desescalada, con la reapertura de cafés, bares y restaurantes, la relajación de restricciones y el regreso a las aulas en universidades, entre otras medidas, que priorizan a quienes estén inmunizados contra el coronavirus con la aplicación de un “pase verde”.

Sorpresa en Serbia

Serbia, que mantuvo un perfil bajo durante toda la pandemia, sorprendentemente se consagró como el país de Europa con el mayor ritmo de vacunación en los últimos siete días y el séptimo en el mundo y el segundo del continente, después de Reino Unido, en dosis aplicadas por cada 100 habitantes con 29,5, según las últimas cifras de Our World in Data.

Sin ayuda de la Unión Europa ni del mecanismo Covax, el país ha conseguido una impresionante variedad de fórmulas contra el coronavirus (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V) y sus ciudadanos simplemente marcan en un formulario digital la que prefieren recibir. La vacunación comenzó el pasado enero y el mensaje oficial es que ha podido centrarse en la dimensión meramente sanitaria de la campaña gracias a una política exterior a varias bandas que la libera de presiones geoestratégicas. Se trata de un país europeo que negocia su adhesión a la UE, pero también de uno de los escasos Estados balcánicos fuera de la OTAN con Rusia y China (que ha invertido allí 4000 millones de euros desde 2011) como aliados.

A pesar de los avances y la habilidad geopolítica del gobierno serbio, el país todavía tiene un largo camino por recorrer. El país, que logró sortear los cañones de la pandemia durante casi todo el año pasado, cayó en su primera ola en noviembre y ahora transita la segunda, con picos de más de 4000 casos diarios.

Estados Unidos: más de 100 millones de vacunados en 100 días

Con tres olas en orden creciente de intensidad, Estados Unidos se posicionó rápidamente como el país con más casos y muertes por coronavirus del mundo. Sin embargo, el flamante presidente Joe Biden prometió vacunar a 100 millones de norteamericanos en sus primeros 100 días de mandato para poner fin a la tragedia que atormentó a la súper potencia el año pasado. Y aunque la meta parecía ambiciosa, la impresionante red de centros de vacunación ya ha alcanzado un ritmo de dos millones de dosis diarias, lo que le permitiría superar el objetivo si no aparecen contratiempos importantes.

Gráfico que muestra el ritmo necesario de vacunación para alcanzar el objetivo de 100 millones de inoculados en 100 días de mandato NBC News

Otra buena noticia es que los casos de coronavirus y las hospitalizaciones han disminuido de manera constante desde febrero. A lo que se sumó la autorización el 27 de ese mes de la fórmula de una sola dosis de Johnson & Johnson, lo que permitió aumentar aún más el ritmo de vacunación. No obstante, los funcionarios de salud dicen que todavía es demasiado pronto para cantar victoria y están cada vez más preocupados de que las variantes del virus puedan causar nuevos aumentos de casos más rápido de lo que el país está logrando distribuir las vacunas.

Gran Bretaña: el primero en vacunar

Gran Bretaña se convirtió el 8 de diciembre de 2020 en el primer país del mundo en comenzar una campaña masiva de vacunación. Lo hizo con la fórmula de Pfizer/BioNTech y luego sumó a la operación la versión de AstraZeneca/Oxford (también autorizó la de Moderna aunque todavía no está disponible en el país). Algunos funcionarios británicos han señalado al Brexit como una bendición para avanzar rápidamente con los procedimientos, algo que ha generado recelo en la Unión Europea, que avanza lentamente con el despliegue de vacunas. “Hacemos las mismas comprobaciones de seguridad y los mismos procesos, pero hemos podido acelerar la forma en que se hacen gracias al Brexit”, dijo Matt Hancock, el secretario de Salud.

Según los primeros datos reportados a fines de febrero, el impacto de las vacunas ha sido “espectacular” en los casos de gravedad y, a pocas semanas de recibir la primera inyección, se redujo el riesgo de hospitalizaciones en al menos un 75% en los pacientes mayores de 80 años. En Escocia se comprobó que, tras cuatro semanas de inocularse con la primera dosis, el riesgo de hospitalización se reducía en un 81%. Este porcentaje aumentaba ligeramente si se analizaban los datos de personas más jóvenes. Y en Inglaterra los análisis concluyeron que las infecciones sintomáticas caían un 57%, que se reducía el ingreso hospitalario en un 40% y que el riesgo de muertes en el hospital disminuía en un 56%.

El primer ministro británico, Boris Johnson visita la compañía de biotecnología QuantuMDx en Newcastle, al noreste de Inglaterra, el 13 de febrero de 2021 Ian Forsyth - AFP

Los resultados esperanzadores han abierto la puerta al inicio de la vuelta a la normalidad. En una rueda de prensa, el primer ministro Boris Johnson anunció a finales de febrero la paulatina desescalada, que comprenderá varias fases entre el próximo 8 de marzo y el 21 de junio.

Marruecos, “un país milagroso”

La prensa europea ha elogiado a Marruecos en los últimos días por su desempeño en la vacunación contra el coronavirus. El diario español La Razón lo bautizó como “un país milagroso” en un artículo titulado Marruecos ya ha vacunado a casi tantas personas como España y en un mes menos, en el que catalogó el sólido plan de inoculación del país como el “más avanzado de África” y uno de los más exitosos del mundo.

Con las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm el país ha aplicado 15,4 dosis por cada 100 habitantes y, según los medios locales, pronto pretende diversificar sus suministros con la fórmula rusa Sputnik V y la estadounidense Johnson & Johnson.

Marruecos también fue ponderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada cuando ingresó al ranking de los 10 países con un mayor ritmo de vacunación. El inicio de la campaña –que es gratuita– a finales de enero, coincidió con un descenso de casos luego de atravesar una única ola de la pandemia que comenzó en noviembre de 2020 y que dejó más de 488.000 contagiados y

Los expertos entienden que la disminución de infecciones se vincula con un paquete de medidas que adoptó el gobierno para frenar el avance de la tardía ola. El país cerró las fronteras, ordenó el estado de emergencia sanitaria y el toque de queda nocturno, que se ha prorrogado hasta el 10 de abril, y, para protegerse de las nuevas variantes, suspendió el lunes pasado todos los vuelos con Polonia, Noruega, Finlandia, Grecia, Líbano y Kuwait, con lo que el número total de países afectados por restricciones aéreas ascendió a 26.

Emiratos Árabes Unidos, un centro de distribución

Los trabajadores descargan de un camión cajas con dosis de la vacuna rusa Sputnik V, provenientes de Emiratos Árabes Unidos, a su llegada a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah con Egipto, el 21 de febrero de 2021 Delil Souleiman - AFP

Otro país que ha emergido como líder en vacunación ha sido Emiratos Árabes Unidos (EAU), con una tasa de alrededor de 66 dosis por cada 100 personas. El país ha buscando desarrollarse como una potencia regional, por lo que se aseguró desde el principio de asumir un papel importante en la distribución de vacunas. Mientras que muchos países occidentales se mostraron reacios a utilizar las vacunas desarrolladas por China, Emiratos Árabes Unidos trabajó en estrecha colaboración con Pekín para observar su proceso de desarrollo. En septiembre de 2020, el país estaban vacunando a los trabajadores esenciales con la vacuna de Sinopharm (También está utilizando la vacuna Pfizer-BioNTech, así como el Sputnik V de Rusia y el Oxford-AstraZeneca).

EAU ahora está comenzando a actuar como un centro logístico para la distribución de vacunas. Ha pedido cantidades masivas de dosis de vacunas para abastecer a países de Oriente Medio y África. También inició el “Consorcio Hope”, una organización para manejar las difíciles necesidades de almacenamiento y envío de la vacuna, ya que se distribuye internacionalmente. Además, el país está construyendo un centro de fabricación y serán la primera nación en el Medio Oriente en producir vacunas a través de licencias con Sinopharm.

Desde principios de enero el país ha sufrido un aumento de casos y muertes por coronavirus, pero los números comenzaron a descender en marzo.