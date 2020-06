La estrategia de contención del coronavirus en Suecia ha generado polémica en todo el mundo Fuente: AFP

ESTOCOLMO.- El debate sobre si Suecia hizo lo correcto o no al adoptar una estrategia de inmunidad colectiva para combatir al coronavirus sigue candente. Los parlamentarios de la oposición critican al primer ministro, Stefan Löfven, por su manejo de la crisis y aseguran que la respuesta del país frente a la pandemia "fracasó miserablemente" . Además, exigieron hoy la renuncia del epidemiólogo jefe.

En un artículo de opinión que los analistas dijeron que marcó el final de una tregua política durante la crisis nacional, el líder de los demócratas populistas de Suecia dijo que el Estado no había podido proteger a los ciudadanos vulnerables con su bloqueo menos restrictivo.

"Por lo tanto, Anders Tegnell debería renunciar", escribió Jimmie Akkeson en el periódico Dagens Nyheter , refiriéndose al arquitecto de la estrategia.

El coronavirus en Suecia contagió a 45.924 personas, de las cuales murieron 4717 , reportó Worldometers . Las cifras son muy superiores a las de sus vecinos nórdicos incluso si se las registra per cápita.

En un estudio que analizó el impacto de los cierres en 11 países, científicos del Imperial College London dijeron que las medidas draconianas, impuestas en su mayoría en marzo, tuvieron "un efecto sustancial" y ayudaron a que la tasa de reproducción de la infección fuera inferior a uno a principios de mayo.

"Lo que podemos decir sobre Suecia es que la mayor parte de los que ahora están de luto por los que perdieron esta primavera lo hacen porque, a sabiendas, Suecia permitió una gran propagación de la infección", dijo Ebba Busch-Thor, líder del Partido Demócrata Cristiano, en un acalorado debate emitido ayer.

Ulf Kristersson, el líder del Partido Moderado, evitó unirse al ataque de Busch-Thor sobre la estrategia, pero criticó la implementación de la misma. "No tuve ningún problema con la estrategia. Fue un poco lenta pero, cuando estaba en su lugar, no tenía nada en contra", dijo durante el debate. "Pero el Gobierno no puso ningún poder detrás de las palabras".

Nicholas Aylott, profesor asociado de la Universidad Sodertorn de Estocolmo, dijo que la batería de ataques marcó un punto de inflexión en el clima político en torno al coronavirus .

"Esto cambia el tono del debate. Ningún otro líder del partido había criticado previamente tan directamente la política del gobierno", dijo.

El epidemiólogo Anders Tegnell de la Agencia de Salud Pública de Suecia durante una conferencia de prensa sobre una actualización diaria sobre la situación del coronavirus, en Estocolmo, Suecia, el 8 de junio de 2020 Fuente: AFP

Cuando se le preguntó, en una conferencia de prensa diaria, sobre la llamada de renuncia, Tegnell evitó hacer comentarios al respecto. "Esa es una discusión política que dejaré a los políticos", dijo.

En el debate, el primer ministro reiteró su apoyo a la decisión de Suecia de no imponer un bloque o, y en su lugar culpó a los fracasos en la atención a personas mayores por la alta tasa de mortalidad.

"Creo que la estrategia es la correcta", dijo. "Pero se supo que muchas personas, en ciertas áreas, han muerto en las residencias para ancianos. No hay duda de que la atención de ancianos necesita ser mejorada".

Sin embargo, la polémica todavía no parece reflejar una pérdida de apoyo al Gobierno . Una encuesta realizada por Statistics Sweden descubrió que el oficialismo contó con el apoyo del 33,7% de los votantes en mayo, un aumento de 7,4 puntos porcentuales desde la última encuesta de la agencia de estadísticas públicas, publicada en diciembre.

