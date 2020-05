Coronavirus: criadores de cerdos deben sacrifican miles de animales en EE.UU.

El problema es que por la pandemia las empacadoras de carne de cerdo debieron cerrar y los productores no pueden vender a sus animales Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 11:50

La pandemia de coronavirus que afecta al mundo trae algunas consecuencias inesperadas. En Estados Unidos, a causa del cierre de las empacadoras de carne de cerdo para evitar la propagación del virus, los criadores de estos animales se vieron obligados a sacrificar miles de ejemplares.

Los cierres de estas plantas que forman parte de la cadena de la industria cárnica del puerco generaron un cuello de botella en el sistema, que dejó a los agricultores sin posibilidad de vender sus animales. Muchos de estos cerdos son demasiado grandes para ser vendidos y eso obliga a los granjeros a sacrificarlos y no poder comercializar su carne, lo que les produce a la vez un golpe financiero y emocional, según The New York Times .

"Hay granjeros que no pueden terminar sus frases cuando hablan de lo que se ven obligados a hacer", dijo el criador de cerdos de Minnesota Greg Boerboom al citado medio. Este hombre tiene en su criadero unos 1.000 cerdos, que todavía está luchando por vender. "Esto expulsará a la gente de la ganadería. Habrá suicidios en la América rural ", señaló Boerboom.

Las Naciones Unidas advirtieron el mes pasado que la próxima catástrofe mundial después de la pandemia podría ser una ola masiva de hambre aguda que afectaría a 265 millones de personas en todo el mundo, principalmente en los países más pobres. La pandemia ha fracturado las líneas mundiales de suministro de alimentos que podrían tardar meses o años en reconstruirse.

Si bien la escasez de carne está afectando a un número creciente de estadounidenses -cientos de locales de comida eliminaron temporalmente la carne de su menú-, los granjeros que producen carne de cerdo están matando a sus animales por miles y no tienen posibilidad de aprovechar su carne. La matanza ha consumido alrededor de 90.000 cerdos en Minnesota.

La situación es un golpe económico para los criadores pero también un fuerte impacto emocional Fuente: Archivo

"La parte económica es perjudicial -dijo el analista de la industria porcina Steve Meyer al New York Times-, pero el impacto emocional, psicológico y espiritual de esto tendrá consecuencias mucho más prolongadas y acuciantes".

Los cuellos de botella en las plantas empacadoras de carne se sienten con mayor severidad dentro de la industria porcina debido al plazo relativamente inflexible que los criadores de cerdos tienen para criar sus animales antes de enviarlos a la planta. Desde el comienzo del embarazo de la cerda hasta el sacrificio de un cerdo, el proceso generalmente toma de 9 y medio a 10 meses y medio.

Después de los 10 meses y medio, los cerdos generalmente pesan más de 300 libras (136 kilos) y se vuelven riesgosos para los trabajadores de la industria cárnica. Los criadores pueden tratar de mantener a sus cerdos por debajo de ese peso por un poco más de tiempo, haciéndolos comer menos, agregando productos químicos a sus alimentos para que sean menos apetitosos o reduciendo el consumo.