Vacunos: demanda sostenida en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 7849 vacunos que llegaron en 218 camiones jaula. Las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad. El Índice General subió un 0,24% al pasar de $3338,582 a $3346,668, mientras que el Índice Novillo ganó un 3,01% al pasar de $3812,346 a los $3926,923.

Los novillos, con 666 cabezas, representaron el 8,51% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4420 con 492 kg; $4400 con 458 y con 475 kg, y $4300 con 456, 497 y con 553 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 431 kg; $4000 con 471 kg, y $3100 con 508 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4600 con 308, 310 y con 322 kg; $4500 con 370 kg, y $4400 con 394 kg, y en vaquillonas, $4550 con 292 kg; $4350 con 380 kg, y $4200 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3346,668, mientras que el peso promedio general resultó de 414 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3926,923. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3930,997. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3978,405. Detalle de venta: 666 novillos; 1842 novillitos; 2668 vaquillonas; 1857 vacas; 513 conservas, y 284 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (282) Berho nt. 27, 355 a 4450; El Pajonal nt. 30, 435 a 3500; vq. 15, 358 a 4080; 45, 361 a 4100; 15, 341 a 4200; 15, 344 a 4300; Piche nt. 16, 402 a 4200; Suri Pintado nt. 41, 397 a 4200. Aguirre Urreta Jorge SA: (40) Hijos de Ducos nt. 40, 403 a 4200. Balcarce y Cía. SRL: (38) El Reyuno v. 20, 513 a 2600. Blanco Daniel y Cía. SA: (465) Bertone vq. 18, 350 a 4200; 18, 330 a 4300; Camurri Hnos. tr. 19, 694 a 3000; Grupo D y V vq. 60, 386 a 4100; 60, 364 a 4200; Langueyu vq. 27, 409 a 4100; 35, 342 a 4300; Mi Flor vq. 18, 471 a 4000; 17, 391 a 4200; Mi Tata nt. 20, 350 a 4400; vq. 19, 334 a 4300; 19, 311 a 4600; Pitameglio vq. 15, 383 a 4100; Russo nt. 30, 353 a 4400; Zoppi n. 16, 534 a 3400. Brandemann Consignataria SRL: (115) El Mate de Ameghino nt. 20, 375 a 4400. Casa Massola SA: (29) Gualtieri n. 15, 445 a 3800.

Colombo y Colombo SA: (198) Adm. de Campos La Colina n. 20, 441 a 3750; Arambarri vq. 16, 350 a 4000; La Cassina vq. 46, 339 a 4200. Colombo y Magliano SA: (880) Agrop. Los Grobitos nt. 20, 324 a 4500; Balatti y Díaz vq. 15, 348 a 4080; Bravo nt. 22, 332 a 3550; 22, 310 a 3600; Colombo y Magliano vq. 50, 290 a 3670; 41, 279 a 3900; 32, 307 a 4500; 20, 292 a 4550; Estancia La Josefina nt. 38, 410 a 4300; Golpe de Agua vq. 15, 308 a 3800; Granja y Est. Doña Sara nt. 18, 378 a 4440; vq. 33, 318 a 4350; 15, 309 a 4400; Industrias C.E.P. nt. 16, 403 a 4260; La Estelita vq. 46, 293 a 3900; 21, 299 a 4000; 23, 290 a 4400; Lovizio vq. 37, 479 a 3700; Roca Agroganadera nt. 20, 305 a 4550; vq. 16, 305 a 4370; San Félix vq. 40, 367 a 4050; Terra Garba vq. 25, 388 a 4000. Consignataria Blanes SRL: (66) Aschemacher vq. 19, 361 a 4100. Consignataria Melicurá SA: (116) Agrop. Seis Robles vq. 20, 305 a 4050; María Teresa Sur tr. 17, 469 a 2100.

Crespo y Rodríguez SA: (117) Aguaribay nt. 17, 392 a 4100; vq. 16, 384 a 4100; 18, 359 a 4200; 21, 335 a 4300; 20, 310 a 4400; Suc. Huarte n. 24, 494 a 3600. Dotras, Ganly SRL: (106) Montani Agrop. v. 34, 574 a 2100; Tamb. y Cab. Las Cuatro Marías v. 16, 497 a 2000; vq. 15, 451 a 2200. Ferias Agroazul SA: (130) Lagunak v. 16, 473 a 1900. Gahan y Cía. SA: (100) Agrop. Guatan vq. 20, 340 a 3300; 39, 327 a 3600; 22, 299 a 3700. Gananor Pujol SA: (174) Jbq Agro v. 19, 526 a 1800; Marelli nt. 38, 421 a 4200. Gogorza y Cía. SRL: (122) Agrop. El Socorro nt. 26, 415 a 3800; Gogorza v. 50, 521 a 2800. Harrington y Lafuente SA: (91) Haras El Bagual vq. 15, 458 a 2900; 15, 398 a 3200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (209) Alma Pampa nt. 20, 310 a 4600; El Confío vq. 22, 345 a 3600; López vq. 59, 328 a 4100; Roldán n. 23, 456 a 4300. Jáuregui Lorda SRL: (172) Tibaldo nt. 30, 418 a 2000; Yeti n. 27, 438 a 4100; nt. 33, 422 a 4100. Lartirigoyen & Oromí SA: (35) Llanuras n. 35, 458 a 4400.

Llorente-Durañona SA: (43) Cereseto e Hijos vq. 28, 340 a 3400. Martín G. Lalor SA: (193) Nelson Hermanos nt. 24, 422 a 4300; Viola nt. 21, 377 a 4400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (801) Agrop. Las Coloradas vq. 63, 314 a 3400; 66, 304 a 3450; Arotcarena vq. 15, 410 a 3250; 16, 369 a 3800; Bello Arias Agrop. nt. 15, 406 a 4200; El Caramba vq. 45, 352 a 4150; Fundación Funisal nt. 17, 366 a 4300; 35, 348 a 4400; vq. 39, 337 a 4200; 20, 307 a 4470; Ganad. Verdes Pampas vq. 42, 364 a 4200; Giménez nt. 16, 398 a 3900; Giménez M. nt. 16, 377 a 4000; Km389 vq. 15, 285 a 4450; La Primavera vq. 16, 295 a 4020; Marnanda vq. 16, 344 a 4100; 34, 328 a 4200; Mic Agropecuaria nt. 16, 398 a 3900; San Guillermo nt. 45, 396 a 4200; 15, 372 a 4220; vq. 22, 315 a 4200.

Monasterio Tattersall SA: (972) Acollaradas v. 28, 436 a 3250; Algarra Hnos. nt. 19, 398 a 3800; 23, 372 a 4450; 18, 370 a 4500; Bespa n. 15, 445 a 4250; nt. 35, 475 a 4400; vq. 18, 318 a 4100; 25, 341 a 4200; 23, 299 a 4500; Granja y Est. Doña Sara vq. 35, 330 a 4300; 17, 305 a 4400; La Gueya nt. 15, 349 a 4470; 15, 343 a 4500; vq. 21, 290 a 4500; La Hormiga vq. 17, 343 a 3700; 17, 309 a 3800; Las Víboras vq. 20, 373 a 3500; Los Ángeles nt. 50, 380 a 4450; 21, 362 a 4460; Salentinos v. 17, 668 a 1900; Salvadori nt. 16, 418 a 4400; Suc. Verna vq. 16, 275 a 4450; Teresa Josefina vq. 42, 424 a 1900; v. 54, 440 a 2100; vq. 19, 370 a 2500; Viofeed nt. 15, 322 a 4600. Pedro Genta y Cía. SA: (133) Espocito v. 15, 532 a 1900; Lambertini vq. 20, 315 a 4300; Los Siete Ombúes vq. 15, 419 a 2850.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (386) Barbieri v. 22, 508 a 2650; Estancia El Gato v. 24, 518 a 2700; La Triple Espiga de las Flores vq. 17, 416 a 2250; Miguens nt. 15, 350 a 4450; 16, 341 a 4500; Pemag v. 44, 515 a 2770; Rural Quequén n. 38, 512 a 4300; vq. 15, 450 a 4100; Troncoso vq. 16, 297 a 4200. Wallace Hermanos SA: (53) Cooperativa Agrícola Ganadera n. 34, 492 a 4420.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (73); Brazzola y Cía. SRL (4); Casa Usandizaga SA (93); Consignataria Nieva y Cía. SA (28); Goenaga Biaus SRL (18); Hourcade Albelo y Cía. SA (99); Irey Izcurdia y Cía. SA (81); Lanusse-Santillán y Cía. SA (70); Madelan SA (70); S. L. Ledesma y Cía. SA (11).