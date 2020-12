Una médica militar israelí se prepara para administrar la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 en el centro médico de la base militar de Tzrifin en la ciudad de Rishon Lezion, Israel, el 28 de diciembre de 2020 Fuente: AFP

A poco más de un año del comienzo de la pandemia, varios países comenzaron la esperada campaña de vacunación contra el coronavirus con la esperanza de "volver a la normalidad" en algún momento de 2021.

Por ahora, el país que más ciudadanos ha vacunado per cápita es Israel, sumido en un nuevo rebrote de la enfermedad que obligó al gobierno a decretar un tercer confinamiento generalizado el domingo.

Hasta ayer, se habían inoculado con la vacuna de Pfizer y BioNTech a 5,68 personas cada 100.000 habitantes en aquel país (un total de 491.600 dosis), según cifras de Ourworldindata.org. El objetivo del gobierno es aumentar las cifras de vacunación para llegar a las 150.000 dosis diarias esta semana durante 30 días para alcanzar a un total de 2,25 millones de personas vacunadas con ambas dosis para fines de enero, un 25% de la población israelí.

Para efectuar esta ambiciosa campaña de vacunación, el Estado necesitará que le entreguen las 14 millones de dosis pedidas a los laboratorios estadounidenses Pfizer y Moderna, que requieren dos inyecciones con tres semanas de intervalo para garantizar la inmunidad.

El primer israelí en vacunarse el 19 de diciembre fue el primer ministro Benjamín Netanyahu para "dar el ejemplo" a los indecisos. Desde entonces, los hospitales iniciaron la veloz campaña de vacunación en la que se priorizó el personal médico y las personas mayores de 60 años.

En número de habitantes vacunados per cápita, le siguen Bahrein (3,23 personas inoculadas cada 100.000 habitantes), Reino Unido (1,18), Estados Unidos (0,64) y Canadá (0,16).

Estados Unidos: 10 veces menos vacunados de lo previsto

En términos absolutos, Estados Unidos lleva la delantera con 2,13 millones de dosis aplicadas hasta el 28 de diciembre de las vacunas de Moderna y Pfizer. Sin embargo, el principal epidemiólogo del gobierno, Anthony Fauci, admitió hoy que la cifra de vacunados hasta ahora es diez veces menor que la prevista, el mismo día que la vicepresidenta electa, Kamala Harris, fue inoculada.

La enfermera Patricia Cummings en el United Medical Center le administra la vacuna de Moderna contra el coronavirus a la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, el 29 de diciembre de 2020 en Washington, DC Fuente: AFP

Estados Unidos "ciertamente no está en los números en que queríamos estar a fines de diciembre" en cuanto a personas vacunadas contra el coronavirus, dijo el doctor Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas.

El gobierno, que inició este mes la inmunización masiva contra el coronavirus en el país más afectado por la pandemia, había dicho que su meta era que 20 millones de personas estuvieran vacunadas para fines de diciembre. Pero, hasta ayer por la mañana, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informó de que solo dos millones de habitantes habían recibido la primera dosis de una de las dos vacunas ya autorizadas.

"Creo que a medida que nos adentremos en enero, vamos a ver un incremento" en los números de vacunados, prosiguió.

Rusia y la Sputnik V

La mayoría de los países han comenzado a administrar dosis de la vacuna de Pfizer, que cuenta con la aprobación por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La de Moderna ya recibió la aprobación de la FDA y próximamente se espera que la EMA también le dé luz verde. Sin embargo, otros países, como Rusia, la Argentina y Biolerrusia, inauguraron sus campañas de vacunación con la Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de Rusia

El 11 de agosto, la Sputnik V fue registrada por el Ministerio de Salud de Rusia y en septiembre la vacuna se administró por primera vez a un grupo de voluntarios de las "zonas rojas" de los hospitales de ese país, lo que generó escepticismo a nivel internacional ante un anuncio considerado prematuro, incluso antes del comienzo de los ensayos clínicos masivos (fase 3) y la publicación de resultados científicos.

Rusia comenzó a principios de diciembre a vacunar a su población, empezando por los trabajadores de riesgo y ocupaciones consideradas "prioritarias". Hasta el 22 de diciembre (último dato disponible), Rusia había administrado 52.000 dosis de la Sputnik V, lo que lo ubica en el puesto 12 del ranking de vacunación per cápita (0,04 personas vacunadas cada 100.000 habitantes) publicado por Our Word in Data.

En total, en todo el mundo se llevan aplicadas 4,67 millones de dosis.

Agencias AFP, AP y Reuters

