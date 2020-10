Coronavirus: el desgarrador mensaje que un influencer grabó horas antes de morir

Un bloguero y periodista eslovaco contrajo coronavirus y grabó un video para alertar sobre la gravedad de la enfermedad antes de que lo trasladaran al hospital, donde falleció a las pocas horas Crédito: Unsplash

Jozef K'meto, un bloguero y periodista eslovaco, contrajo coronavirus y sufrió los síntomas más fuertes de la enfermedad. Mientras esperaba la ambulancia que lo trasladaría al hospital, grabó un desgarrador mensaje para alertar sobre la gravedad del Covid-19 y falleció poco después de subir el clip a su cuenta de Facebook.

El hombre de 47 años se grabó en primer plano desde la capital de Eslovaquia, Bratislava, y después de juntar fuerzas para poder hablar, expresó: "¡Queridos amigos! Nunca caigan bajo la influencia de personas que no creen en el coronavirus".

A lo largo de los 2 minutos y 41 segundos que dura el video, Jozef se expresa con ciertas dificultades para respirar y una tos seca. "Me encantaría que finalmente todos aquellos que no creen en este virus y piensan que es una especie de gripe leve sean enviados lejos, porque eso no es verdad", sentenció.

Luego, señaló que muchas víctimas de la pandemia son "personas inocentes que pagan muy caro por subestimar el Covid-19". También aprovechó para recordarle a todos sus seguidores que usen los tapabocas para protegerse; que no se toquen ni los ojos ni el rostro en ningún momento y que recuerden la importancia de lavarse las manos.

"Crucen los dedos por mí y, si es posible, envíenme fuerzas, porque no sé cómo voy a terminar", concluyó su mensaje. Según informaron los medios locales, murió a las pocas horas de compartir la publicación en sus redes sociales.

El clip se reprodujo más de 500.000 veces y sigue viralizándose. Muchos de sus seguidores lo despidieron haciendo alusión a la frase que tenía en su descripción de Facebook: "Soy un bloguero y escribo sobre cosas que otros solo susurran, aunque saben que es verdad".