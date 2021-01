Coronavirus: detectaron un caso de la cepa brasileña en Estados Unidos

El caso fue detectado en el estado de Minessota y se trata de una persona que recientemente había viajado a Brasil Fuente: LA NACION

Las autoridades de salud estadounidenses detectaron un caso de coronavirus de la cepa brasileña en Minessota. Así lo confirmó el medio local The Washington Post, que añadió que se trata de un residente de ese estado, quien recientemente viajó al país sudamericano.

El contagio fue identificado este lunes a través de un sistema aleatorio de muestras de sangre. El sitio estadounidense contó que la persona infectada vive en el Área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul, también llamada Twin Cities. La primera semana del año, reportó que se sentía mal y fue, finalmente, testeada el 9 de enero. "El departamento de salud dijo que la persona estuvo aislada y que continúan investigando el caso", explicó el medio.

Además, añadieron que Michael T. Osterholm, el director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas (Center for Infectious Disease Research and Policy) de la Universidad de Minnesota y uno de los asesores del presidente Joe Biden en materia de coronavirus, dijo que no resulta sorpresivo o inesperado que se haya detectado esta cepa en Estados Unidos.

Recientemente, el experto brasileño Felipe Naveca, que lidera en el estado de Amazonas las investigaciones sobre las mutaciones del coronavirus, advirtió que esta variantees "muy probablemente" más contagiosaque la primera cepa del virus y señaló que sería la que está detrás de la disparada de casos en Manaos.

Las otras dos nuevas cepas que preocupan al mundo entero fueron identificadas en el Reino Unidos y en Sudáfrica. El laboratorio estadounidense Moderna confirmó este lunes por la mañana que su vacuna, que demostró un 94% de efectividad contra el Covid-19, es protectora también frente a estas dos variantes.

