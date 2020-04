Coronavirus: "Dios, escucha el grito de la humanidad sufriente", suplicó el Papa

El Papa, en un Viernes Santo atípico Crédito: VN

ROMA.- En la celebración de la Pasión del Señor que presidió esta tarde en una Basílica de San Pedro vacía, sin fieles, el Papa rezó por todos aquellos que sufren por el nuevo coronavirus . "Dios todopoderoso y eterno, mira con compasión las aflicciones de tus hijos que sufren por esta epidemia; alivia el dolor de los enfermos, dale fuerza a quien cuida de ellos, recibe en tu paz a quienes ha muerto y, en todo el tiempo de esta tribulación, haz que cada uno encuentre consuelo en tu misericordia", oró.

"Dios todopoderoso y eterno, escucha el grito de la humanidad sufriente, para que todos se alegren por haber recibido en sus necesidades la ayuda de tu misericordia", exhortó.

Como siempre en esta celebración del Viernes Santo que precede el tradicional Vía Crucis -que no tendrá lugar en el Coliseo, sino en el sagrato de la Plaza de San Pedro a partir de las 21 locales (las 16 de la Argentina -, al principio el Papa se postró en el suelo en señal de adoración; y al final besó y rezó concentrado ante el crucifijo de la Iglesia de San Marcello al Corso, milagroso durante una peste que aquejó Roma en 1522 y en estos días de pandemia símbolo y protagonistas de celebraciones atípicas.

Como suele ocurrir en esta ceremonia, fue el predicador de la Casa Pontificia, el capuchino Raniero Cantalamessa, quien pronunció el sermón. Una homilía llena de pasión en la que hizo una profunda reflexión sobre el significado de la actual pandemia que azota al mundo.

"¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, más que a las causas, debemos mirar a los efectos. No sólo los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada día, sino también los positivos que sólo una observación más atenta nos ayuda a captar", dijo.

"La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia", agregó, al destacar que "ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos".

Cantalamessa aseguró que "así actúa a veces Dios con nosotros: trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad, para salvarnos del abismo que no vemos". "Pero atentos a no engañarnos. No es Dios quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. ¡Dios es aliado nuestro, no del virus!", subrayó. En la Basílica se contaban con los dedos de la mano los participantes, prelados y algunos miembros del coro de la Capilla Sixtina, todos distanciados por el metro y medio de seguridad interpersonal.

Cantalamessa definió como "un fruto positivo de la presente crisis sanitaria" el sentimiento de solidaridad que reina en el mundo. "¿Cuándo, en la memoria humana, los pueblos de todas las naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos, como en este momento de dolor?", se preguntó. "Nos hemos olvidado de los muros a construir. El virus no conoce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras y las distinciones: de raza, de religión, de censo, de poder. No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos ha exhortado el Santo Padre no debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la «recesión» que más debemos temer", subrayó.

Cantalamessa concluyó un sermón con muchas citaciones poéticas con un mensaje de esperanza: "'Después de tres días resucitaré", predijo Jesús. Nosotros también, después de estos días que esperamos sean cortos, nos levantaremos y saldremos de las tumbas de nuestros hogares. No para volver a la vida anterior como Lázaro, sino a una vida nueva, como Jesús. Una vida más fraterna, más humana. Más cristiana!".