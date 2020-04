El presidente guatemalteco, Alejandro GIammattei, un médico cirujano retirado Fuente: Archivo

GUATEMALA.- El 13 de marzo pasado en Guatemala un hombre que llegaba desde Italia en un vuelo de Aeroméxico fue revisado por personal al bajarse del avión y, tras percatarse de que tenía fiebre, fue llevado al hospital para practicarle los exámenes pertinentes que dieron resultado positivo de coronavirus , convirtiéndose así en el primer caso registrado en el país.

Luego de esto, los familiares que lo acompañaban recibieron estrictas órdenes de quedarse en su casa y cumplir una cuarentena tras haber tenido contacto permanente con el "paciente cero" .

Ya van 26 días desde la llegada del virus a Guatemala. A esa altura, el 28 de marzo pasado, con una población poco mayor de 18 millones de habitantes, Chile reportaba 1909 casos de covid-19 , 1800 más que en el país centroamericano, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

De hecho, el último fin de semana, el analista y columnista venezolano radicado en Estados Unidos, Moisés Naím, destacó en entrevista con El Mercurio el trabajo realizado por el gobierno guatemalteco en relación con el coronavirus. "En la región hay diferentes realidades. Existen países que lo están haciendo muy bien frente a este virus, como es el caso de Guatemala , donde el nuevo presidente tomó medidas acertadas y oportunas, pasando por países como Colombia y Chile que tuvieron un comportamiento muy razonable, hasta casos muy críticos como México y Brasil. En estos últimos vimos actitudes insólitas y francamente irresponsables. (.) En síntesis, en la región veo más claros a los líderes en general, con las excepciones que menciono, que a la población. Esta última fue descuidada y poco disciplinada en su actuar", argumentó.

Entonces, ¿cómo se pudo frenar la expansión de la pandemia en Guatemala?

De las áreas en las que más se destacó Guatemala frente a los otros países de América Latina fue la rapidez con que se tomaron las medidas , debido a que la mayoría de las veces cuando se descubre un nuevo caso, se aplican nuevas medidas.

Dos días después de la llegada del primer caso de Covid-19 al país centroamericano, el 15 de marzo, falleció el primer contagiado por el virus, un hombre de 85 años que había llegado de Europa. Un día después, el 16 de marzo, Guatemala decretó la suspensión total de las clases, el cese de las actividades no esenciales, la suspensión del transporte público y el cierre de fronteras , medidas "extremas" que no se habían tomado con tanta rapidez en ninguno de sus vecinos latinoamericanos.

El aeropuerto La Aurora, en la ciudad de Guatemala Crédito: Shutterstock

Casi una semana más tarde, el presidente de la nación -que además es un médico cirujano retirado- Alejandro Giammattei, impuso toque de queda desde las 16 hasta las 4 , medidas que hasta el día de hoy se mantiene vigente en toda Guatemala.

Asimismo, desde el pasado fin de semana (4 de abril), el mandatario ordenó una cuarentena departamental (confinamiento en cada provincia) para evitar los desplazamientos de la población hasta el 12 de abril. Esta medida fue tomada tras conocerse el segundo deceso por el virus ese mismo sábado. La decisión, anunciada por cadena nacional, prohíbe el tránsito de personas entre los 22 departamentos (provincias) de ese país a partir de las 16 del domingo 5 de abril hasta el domingo 12 de ese mes a medianoche. Las únicas excepciones a la "cuarentena departamental" son el transporte pesado de alimentos, remedios, productos sanitarios y otra mercadería de primera necesidad.

"Estamos haciendo esto porque necesitamos que la gente esté contenida lo más posible para enfrentar y lograr disminuir al máximo lo que hemos logrado: tener pocos casos de coronavirus", puntualizó el mandatario, que fue investido el pasado 14 de enero.

Otras de las apuestas por las que optó el presidente guatemalteco fue la de focalizar los contagios apenas estos son detectados , para que el virus no se esparza al resto de la población, por esto optó por acordonar ciudades . La medida de "acordonamiento" se implementó en la aldea de San Juan del Obispo, que el lunes fue cerrada por las fuerzas de seguridad tras confirmarse el primer caso positivo en el lugar. Según reportó Prensa Libre de Guatemala, lo mismo ocurrió en las ciudades de Patzún y Chimaltenango, que tras darse la alarma de un caso positivo se cerraron completamente y se espera la llegada de autoridades del Ministerio de Salud para que revise casa por casa a las personas y se haga un monitoreo de otros posibles casos.

Además, con el aumento de casos reportados esta semana en el país centroamericano, de forma preventiva, el Congreso suspendió sus sesiones por un tiempo indefinido.

En la línea con las medidas que tomó el Ejecutivo y en vísperas del feriado de Semana Santa, Giammattei anunció que quedará prohibida la circulación del tránsito de tipo recreativo, social o familiar en vía terrestre, aérea y marítima . Y detalló que a partir del miércoles 8 de abril se restringe aún más el transporte y se prohibe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

"Tendremos una Semana Santa sin playa pero una Semana Santa donde nos estamos sacrificando por el rédito de tener exageradamente controlada a la enfermedad y nos permita salir cuanto antes de esta emergencia sanitaria", manifestó. La intervención del mandatario tuvo como principal objetivo advertirle a los 17 millones de guatemaltecos que necesita de su colaboración para que dejen de salir a las calles. "Quiero que me presten muchísima atención: lo peor de esta enfermedad está por venir en las próximas semanas ", expuso Giammattei, que proyectó que el pico de casos podría llegar a fines de abril o mediados de mayo.

"De nada nos sirven todas las medidas que hemos hecho, todo lo que hemos logrado avanzar controlando lo que no han hecho otros países y nosotros logramos hacer. De nada nos sirve que hagamos todo si al final no contamos con su apoyo, si no contamos con su responsabilidad", agregó.

El presidente valoró la "fase de contención" en la que se encuentra Guatemala que "logró hacer que efectivamente tengamos pocos casos y un montón de personas (alrededor de 11.000) encuarentenadas y bajo vigilancia". Guatemala registró su primer caso de coronavirus el viernes 13 de marzo y a la fecha suma 17 personas recuperadas y casi 1200 tests realizados. Adicionalmente, el país cuenta con unos 30.000 kits y está a la espera de la llegada de nueve mil test del extranjero.

El Mercurio/GDA