¿Son los tamales de México o Guatemala?: el plato de Navidad que se disputa toda Centroamérica
El platillo hecho a masa de maíz es considerado uno de los elementos más importantes en la mesa navideña
- 4 minutos de lectura'
Ya inician las festividades decembrinas y con ello, la preparación de los platillos típicos. Uno de los más destacados en Centroamérica son los tamales, una comida a base de maíz que encierra un gran enigmático: ¿son originarios de México o Guatemala?
Cuál es el origen de los tamales
El registro más antiguo del tamal, denominado "waaj,waj, wa’aj, waah, wah“, se encuentra en la zona arqueológica que hoy comprende Guatemala y el sur de México.
En ese sentido, su historia se remonta a la época de la civilización maya. Esto fue confirmado tras el hallazgo de murales arqueológicos de San Bartolo por los investigadores William Saturno y David Stuart, en 2001.
Dichos murales contiene la primera referencia del platillo y data del periodo preclásico tardío, es decir, 100 años a. C., según consignó Francisco Estrada Belli, arqueólogo especializado en cultura maya, en diálogo con Prensa Libre.
El tamal en la civilización maya y la Conquista en Guatemala
En la tradición maya, el waaj era considerado un “alimento sagrado” y se preparaban tanto para el consumo cotidiano como para ceremonias especiales.
Con respecto a este último punto, funcionaban como una ofrenda al dios del maíz (Yum Kaax) para solicitar el aumento de las cosechas o el cese de las lluvias.
Para su elaboración, los mayas molían el maíz hasta obtener una masa, la cual envolvían en hojas de chaya para cocerlos al vapor. Antes de la llegada de los españoles, el ingrediente principal era el maíz, según consignó Aprende Guatemala.
En el período de Conquista en Guatemala, la receta comenzó a variar de forma significativa al integrarse nuevos ingredientes como la masa de maíz, achiote, semilla tostada de ayote (pepita) y hojas de chaya para envolver la mezcla antes de cocerla.
Bajo esta premisa, el tamal no pertenece exclusivamente a una sola nación moderna, sino que su origen es compartido entre Guatemala y el sur de México.
Dudas respecto a su origen
El tamal ha sido objeto de estudio y reinterpretación. De acuerdo con la arqueogastrónoma Regina Moraga, lo que hoy conocemos como tamal no corresponde a su forma original.
Mientras que el waaj representa un concepto ritual de la civilización maya, el término tamallí significa “masa envuelta en hoja”. Esta traducción proviene del náhuatl actual y no del antiguo, lo que ha generado confusiones.
Asimismo, en códices como el de Dresde (siglo XII) y el Florentino (siglo XVI), se documenta que estos alimentos se servían en azafates, acompañados de recado, y no se presentaban en hojas, sino en bolas de masa, por lo que el tamal colorado guatemalteco, por ejemplo, es fruto de siglos de evolución creativa.
Cómo preparar tamales navideños guatemaltecos
De acuerdo con la chef Euda Morales, para preparar hasta 50 tamales, se requiere de diferentes ingredientes para la masa, adornos y hojas:
Masa
- Dos libras de arroz quebrado
- Una libra de maíz blanco
- Una cucharadita de azafrán (opcional)
- Cuatro cucharadas de sal
- Una libra de manteca
- Dos cucharadas de azúcar
Carne
- Dos pollos, carne de cerdo (posta o costilla) o pavo
Adorno
- ½ libra de aceitunas
- Dos latas pequeñas de chile pimiento
- Cuatro onzas de pasas
Para envolver
- Un manojo de cibaque
- Tres manojos de hojas de mashán
- Tres hojas de plátano
Para preparar la maza, se debe remojar el arroz una noche antes y molerlo con un poco del agua. Luego se debe preparar la masa de maíz blanco.
Se une el arroz molido con la masa de maíz y luego agregar el azafrán remojado en agua caliente para dar color. Al tener el color, se añade sal, azúcar y se cocina la masa con una paleta.
Se agrega la manteca y se mezcla hasta que la masa se despegue de la olla. Luego se rectifica el sabor y luego se deja enfriar.
Otras noticias de Agenda EEUU
Tras la advertencia de Trump. Estos trabajadores migrantes de California no perderían su licencia de conducir
El relato de su hermana. Defiende que es ciudadana americana, pero el ICE la detuvo en una parada de auto
Relajación y asequibilidad. Mejores pueblos y ciudades para jubilarse en Nueva York: clima, servicios y costo de vida
- 1
Es mexicano y viajó a EE.UU. con visa de turista para la Navidad, pero igual fue detenido por el ICE
- 2
Niño Prodigio revela el mensaje del Tarot para que los signos inicien con buena fortuna en 2026
- 3
Todas las leyes migratorias firmadas por Gavin Newsom en California en 2025
- 4
Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. en Navidad o fin de año