Consulado de Guatemala en California: cuándo se celebra el primer sábado consular de 2026

El Consulado de Guatemala en California realizará su primer sábado consular durante enero de 2026, para que sus connacionales que no pueden acudir entre semana puedan tramitar pasaportes, DPI, y acceder a otros servicios de registro civil y certificaciones.

Cuándo y dónde será “el sábado consular” de Guatemala en California

El próximo 10 de enero se llevará a cabo el primer sábado consular de 2026 en San Francisco, California, de acuerdo con el Consulado de Guatemala.

Los sábados consulares del Gobierno de Guatemala se realizan una vez al mes en diferentes sedes de Estados Unidos (ARCHIVO-X/@consuladogtaz)

La atención se brindará sin cita en 659 A Merchant Street, San Francisco, CA 94111, desde las 8.00 hs hasta las 13.00 hs.

Además de servicios de registro civil y certificaciones, también estarán disponibles los trámites de pasaportes, DPI, tarjetas de Identificación Consular Guatemalteca y certificados de nacimiento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a quienes acudan al sábado consular llevar su certificado de nacimiento o DPI, además del money order correspondiente al trámite que realizarán y un comprobante de dirección de domicilio.

El próximo 10 de enero será el primer sábado consular del año, los siguientes tendrán lugar una vez al mes, en la misma sede y horario, en fechas que serán anunciadas por el mismo Consulado de Guatemala en Estados Unidos.

Cuáles son los requisitos para tramitar el pasaporte guatemalteco y DPI

El trámite de pasaporte se puede realizar en cualquier Consulado de Guatemala, en California y el resto de Estados Unidos, sin necesidad de cita previa, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los guatemaltecos que radican en California, EE.UU., pueden tramitar su pasaporte si cumplen con los requisitos (ARCHIVO-Facebook/Migración Guate)

Los connacionales mayores de edad que se encuentren en el país norteamericano podrán hacer su gestión directamente en las oficinas consulares más cercanas con documentos originales y copias legibles de:

Certificado de nacimiento vigente , con fecha de expedición no mayor a seis meses y emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) o DPI en original y copia.

, con fecha de expedición no mayor a seis meses y emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) o en original y copia. Deberán efectuar el pago del trámite del pasaporte de acuerdo con la vigencia: para 5 años son US$65, y para 10 años son US$100.

Para el trámite del Documento Personal de Identificación o DPI se debe agendar una cita previa al sitio web de citas consulares de Guatemala. Además de presentar originales y copias legibles de los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento emitido por RENAP, expedido hace no más de seis meses de la fecha del trámite.

emitido por RENAP, expedido hace no más de seis meses de la fecha del trámite. Cédula antigua o pasaporte , en caso de contar con alguno de estos documentos.

, en caso de contar con alguno de estos documentos. Comprobante del pago realizado a través de Money Order a nombre del Consulado de Guatemala por US$15, ya que no se aceptan pagos en efectivo.

Cuáles son los consulados de Guatemala en California y en EE.UU.

En el estado de California solo existen dos Consulados de Guatemala en las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, respectivamente. De acuerdo con el directorio del gobierno guatemalteco, estas sedes se ubican en:

3540 Wilshire Boulevard Suite 100, Los Ángeles, California 90010

785 Market St. Suite 400, San Francisco, California 94103

El DPI y pasaporte se puede tramitar en los dos Consulados de Guatemala en California, ubicados en Los Ángeles y en San Francisco (ARCHIVO-X/@consuladogtaz)

Y en las demás entidades del país norteamericano, las oficinas brindan atención en:

Atlanta, Georgia 2750 Buford Hwy NE, Suite

Chicago, Illinois, 205 N. Michigan Ave. Suite 2350

Denver, Colorado 1001 S. Monaco Parkway Suite 300

Houston, Texas 3013 Fountainview, Suite 210

Miami, Florida 1101 Brickell Avenue, Suite 1003-S

Nueva York, Nueva York, 57 Park Avenue

Phoenix, Arizona, 4747 N. 7th. Street, Suite 410

Providence, Rhode Island, 555 Valley Street

Silver Spring, Maryland 8124 Georgia Avenue

Washington D.C. / Embajada de Guatemala 3 2220 R Street North West

Los servicios de sábados consulares y consulados móviles también se brindan en todo el territorio norteamericano y los calendarios se pueden consultar en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores.