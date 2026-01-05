Consulado de Guatemala en California: cuándo se celebra el primer sábado consular de 2026
Se dio a conocer la ubicación y la fecha en la que se brindarán diferentes servicios; se podrá tramitar pasaportes y DPI sin cita previa
El Consulado de Guatemala en California realizará su primer sábado consular durante enero de 2026, para que sus connacionales que no pueden acudir entre semana puedan tramitar pasaportes, DPI, y acceder a otros servicios de registro civil y certificaciones.
Cuándo y dónde será “el sábado consular” de Guatemala en California
El próximo 10 de enero se llevará a cabo el primer sábado consular de 2026 en San Francisco, California, de acuerdo con el Consulado de Guatemala.
La atención se brindará sin cita en 659 A Merchant Street, San Francisco, CA 94111, desde las 8.00 hs hasta las 13.00 hs.
Además de servicios de registro civil y certificaciones, también estarán disponibles los trámites de pasaportes, DPI, tarjetas de Identificación Consular Guatemalteca y certificados de nacimiento.
El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a quienes acudan al sábado consular llevar su certificado de nacimiento o DPI, además del money order correspondiente al trámite que realizarán y un comprobante de dirección de domicilio.
El próximo 10 de enero será el primer sábado consular del año, los siguientes tendrán lugar una vez al mes, en la misma sede y horario, en fechas que serán anunciadas por el mismo Consulado de Guatemala en Estados Unidos.
Cuáles son los requisitos para tramitar el pasaporte guatemalteco y DPI
El trámite de pasaporte se puede realizar en cualquier Consulado de Guatemala, en California y el resto de Estados Unidos, sin necesidad de cita previa, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los connacionales mayores de edad que se encuentren en el país norteamericano podrán hacer su gestión directamente en las oficinas consulares más cercanas con documentos originales y copias legibles de:
- Certificado de nacimiento vigente, con fecha de expedición no mayor a seis meses y emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) o DPI en original y copia.
- Deberán efectuar el pago del trámite del pasaporte de acuerdo con la vigencia: para 5 años son US$65, y para 10 años son US$100.
Para el trámite del Documento Personal de Identificación o DPI se debe agendar una cita previa al sitio web de citas consulares de Guatemala. Además de presentar originales y copias legibles de los siguientes documentos:
- Certificado de nacimiento emitido por RENAP, expedido hace no más de seis meses de la fecha del trámite.
- Cédula antigua o pasaporte, en caso de contar con alguno de estos documentos.
- Comprobante del pago realizado a través de Money Order a nombre del Consulado de Guatemala por US$15, ya que no se aceptan pagos en efectivo.
Cuáles son los consulados de Guatemala en California y en EE.UU.
En el estado de California solo existen dos Consulados de Guatemala en las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, respectivamente. De acuerdo con el directorio del gobierno guatemalteco, estas sedes se ubican en:
- 3540 Wilshire Boulevard Suite 100, Los Ángeles, California 90010
- 785 Market St. Suite 400, San Francisco, California 94103
Y en las demás entidades del país norteamericano, las oficinas brindan atención en:
- Atlanta, Georgia 2750 Buford Hwy NE, Suite
- Chicago, Illinois, 205 N. Michigan Ave. Suite 2350
- Denver, Colorado 1001 S. Monaco Parkway Suite 300
- Houston, Texas 3013 Fountainview, Suite 210
- Miami, Florida 1101 Brickell Avenue, Suite 1003-S
- Nueva York, Nueva York, 57 Park Avenue
- Phoenix, Arizona, 4747 N. 7th. Street, Suite 410
- Providence, Rhode Island, 555 Valley Street
- Silver Spring, Maryland 8124 Georgia Avenue
- Washington D.C. / Embajada de Guatemala 3 2220 R Street North West
Los servicios de sábados consulares y consulados móviles también se brindan en todo el territorio norteamericano y los calendarios se pueden consultar en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores.
