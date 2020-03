Dominic Raab Fuente: Archivo

El Parlamento británico designó a Dominic Raab , secretario de Asuntos Exteriores y ex secretario del Brexit, como designated survivor ( sobreviviente designado ), para garantizar la continuidad del gobierno en caso de que Boris Johnson y sus ministros sean víctimas del coronavirus.

La designación tiene como objetivo garantizar la continuidad del gobierno en el caso de que el líder del Laborismo y sus ministros sean víctimas de Covid-19. Las alarmas se encendieron luego de que Johnson tuviera un ataque de tos durante una sesión parlamentaria, frente a la cual "una gran cantidad de altos funcionarios se vieron obligados a aislarse", destaca el diario británico The Times.

El anuncio es una consecuencia del planteo del diputado conservador Peter Bone , que lleva una década tratando de establecer por ley, sin éxito, una línea de sucesión que ofrezca continuidad.

"Nadie parece poder decirme qué sucede si el primer ministro está incapacitado", dijo Bone al periódico británico The Mirror. Y agregó: "Tal vez hay una carta en alguna parte que dice quién está a cargo, pero en una emergencia nacional, no queremos estar peleándonos por quién estará a cargo".

Medidas contra la pandemia

Al mismo tiempo, el gobierno británico instará a más de 1.5 millones de personas con mayor riesgo de contraer coronavirus a que se queden en sus domicilios por tres meses, mientras advierte al resto de la población que si no respetan las recomendaciones para no propagar más el virus implementarán medidas más estrictas como un bloqueo en todo el territorio.

Tanto las nuevas medidas como las advertencias se producen luego que durante el fin de semana, que coincidió con el Día de la Madre y un día de sol espléndido en Londres y otras ciudades, los británicos se volcaron a los parques, playas, plazas y ferias, descuidando las medidas de higiene y distancias entre unos y otros recomendadas por el gobierno.

Según declaró hoy el ministro de Salud a la cadena de televisión Sky News, Matt Hancock , "podrían tener que tomar más medidas", si la gente no se mantiene al menos a dos metros de distancia entre sí.

"Este no es el tipo de cosas que alguien querría hacer, pero, por supuesto, es el tipo de cosas que podríamos tener que hacer para proteger la vida. Si sale, no debe acercarse a menos de dos metros de alguien que no está en su hogar", indicó.

"Es una regla realmente simple e increíblemente importante, porque para proteger la vida y el NHS (Sistema Nacional de Salud) necesitamos detener la propagación de este virus que se propaga cuando las personas entran en contacto cercano", prosiguió.

Ayer el ministro británico, Boris Johnson, fue el primero en lanzar la advertencia e indicó que el gobierno tendrá que aplicar medidas más draconianas para frenar al coronavirus, como el bloqueo nacional.

Por su parte, el ministro de Estado y Vivienda, Robert Jenrick , dijo que tienen que ir más allá y "proteger a las personas clínicamente más vulnerables", durante una conferencia de prensa junto al primer ministro.

"El Servicio Nacional de Salud se comunicará con estas personas en los próximos días para instarles a quedarse en casa por un período de al menos 12 semanas" , indicó e informó que se les suministrará alimentos y medicamentos que se los harán llegar a la puerta de sus hogares.

El alcalde de Londres, Sadiq Kahn , también alertó en un mensaje televisado que la policía podría usar poderes de emergencia para hacer cumplir las normas sobre distanciamiento social para reducir la propagación del coronavirus.

"Mi mensaje para todos sus televidentes es simple: la vida ha cambiado, tenemos que hacer las cosas de manera diferente por un tiempo", dijo al programa de Andrew Marr Show de la BBC.

"La interacción social conduce a la propagación de la enfermedad, hace que las personas mueran. No salgas de tu casa a menos que realmente tengas que hacerlo", insistió.

Khan dijo que había presionado al gobierno para evitar cualquier confusión al respecto y afirmó que estas recomendaciones en su criterio no son consejos, son instrucciones y reglas que la población debe obedecer para evitar que las personas mueran.

Debido a la misma situación el gobierno ordenó el viernes el cierre de pubs, restaurantes, gimnasios y cafeterías así como la reducción en los medios de transporte público.

Cifras de la pandemia

La pandemia del coronavirus surgido en China ya afectó a más de 300.000 personas y mató a unas 12.000. La situación incluso afectó a varios gobiernos: el príncipe de Mónaco es el primer jefe de Estado que contrajo la enfermedad, mientras la canciller alemana Angela Merkel se sometió a cuarentena por haber tenido contacto con un infectado. La esposa del primer ministro canadiense y la del presidente de España dieron positivo.

En el Reino Unido, el número de contagios llegó a 5.067, según reportó el último boletín de la Johns Hopkins University este 22 de marzo. Los muertos son 233 y los curados 65.

The Times y Télam