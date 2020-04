El agraviante mensaje fue realizado en la cochera de donde vive la profesional, que es ginecóloga y se dirigía a atender un parto cuando descubrió la pintada

La pandemia de coronavirus que afecta al mundo en ocasiones saca lo mejor de las personas, dispuestas a ayudar y a ser solidarias, pero también puede sacar lo peor. Es el caso de lo que le ocurrió a una médica ginecóloga de Barcelona, a quien alguno o algunos de sus vecinos le pintaron en el auto un agraviante mensaje con grandes letras negras a modo de grafiti: "Rata contagiosa" .

Las redes sociales dieron cuenta del incidente sufrido por esta profesional de la salud catalana. La mujer, de nombre Silvana Bonino , encontró el coche con la pintada intimidante en el estacionamiento comunitario del edificio que habita, en un barrio residencial de Barcelona, en España, según consigna El Periódico.

La mujer, que realizó la denuncia por el hecho, que podría ser catalogado como "delito de odio", señaló que, además de la pintada, le habían pinchado dos ruedas. Ella misma realizó la foto de su coche que luego se propagó por las redes.

"Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque", explicó la doctora al citado medio, donde además señaló que cuando bajó al estacionamiento se dirigía a atender un parto.

Mensajes que se repiten

El horrible mensaje se da en el contexto de que en diversos lugares del mundo -también en Argentina- algunos vecinos de departamentos de personal que trabaja en la salud les dejan mensajes agraviantes en los que los conminan, a veces amablemente, muchas veces no, a que abandonen su domicilio.

El temor a que las personas que trabajan en hospitales o centros de salud contagien coronavirus a los habitantes de diferentes unidades de vivienda es lo que parece llevar a escribir este tipo de consignas repudiables.

La foto del auto vandalizado se multiplicó por las redes sociales y fue acompañada por muestras de apoyo a la médica de usuarios en las redes sociales. Algunos señalaban que la acción era fruto de "la incultura, el odio y el miedo", otros expresaron su condena ante un "hecho lamentable" y otros reflexionaron con una frase sencilla: "qué cruel es la gente".