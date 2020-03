Francisco impartió una bendición "Urbi et Orbi" extraordinaria para hacer frente a la pandemia del coronavirus, desde una plataforma situada en medio de una Plaza de San Pedro vacía y lluviosa Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 14:45

ROMA (DPA).- El papa Francisco impartió una bendición "Urbi et Orbi" extraordinaria para hacer frente a la pandemia del coronavirus, desde una plataforma situada en medio de una Plaza de San Pedro vacía y lluviosa , en la que recordó que, como los discípulos en su momento, todo el mundo está en la misma barca para luchar contra este mal.

Francisco subrayó que, al igual que ellos, a la humanidad la sorprendió una "tormenta inesperada y furiosa". "Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos", dijo.

En este sentido, señaló que, a raíz de esta crisis, que impuso en la cotidianidad "un vacío desolador que paraliza todo a su paso, los seres humanos han descubierto que no pueden seguir cada uno por su cuenta, sino solo juntos y que nadie se salva solo".

Por otro lado, el Papa reivindicó a "compañeros de viaje" que son ejemplares y que ante el miedo reaccionaron dando la propia vida. De ellos, dijo que son personas comunes "corrientemente olvidadas" que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de la historia actual.

Se refería así a médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y "tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo".

Fuente: AP

"Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración" , agregó.

Así, los comparó con la actitud de Jesús, que permanecía en la popa de la barca, en la parte que primero se hunde, mientras los discípulos estaban "alarmados y desesperados" preguntándose si aún les importaba.

"Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: ¿Es que no te importo? Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados", dijo Francisco.

De este modo, Francisco señaló que la tempestad desenmascara la vulnerabilidad y deja al descubierto esas "falsas y superfluas seguridades" con las que se construyen las agendas y proyectos.

"Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos", dijo.

De este modo, afirmó que los seres humanos no son autosuficientes y solos se hunden . "Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo", dijo.

Fuente: AP

Así, Francisco reiteró que el mundo avanzó rápidamente y los hombres se sintieron fuertes y capaces de todo, codiciosos en ganancias, absorbidos por lo material y trastornados por la prisa.

"No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo", lamentó.

A su juicio, el Señor invita a tomar este tiempo de prueba "como un momento de elección", para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. "Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás" , dijo.

Así, avisó de que para ser cristiano hay que abrazar todas las contrariedades del tiempo presente y abandonar el afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. "Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad", reflexionó.

Finalmente, el Papa hizo hincapié en la necesidad de esperanza que debe fortalecer y sostener todas las medidas y caminos posibles que ayuden a cuidarse y a cuidar . La bendición "Urbi et Orbi", que se extiende a todo el mundo, se imparte normalmente solo dos veces al año, el Domingo de Pascua y el Día de Navidad. Quienes se unieron espiritualmente a este momento a través de los medios de comunicación recibirán la indulgencia plenaria, es decir el perdón de los pecados, según lo establecido en el Decreto de la Penitenciaría Apostólica.